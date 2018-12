Las obsesiones intelectuales de Marco Aurelio Denegri

“Una humanidad vegetalizada es sexualmente impotente”, afirmó Marco Aurelio Denegri (1938-2018) en uno de sus artículos, titulado “Sexducción”. En este hacía una interesante conexión entre el sexo, o la falta de este, con el consumo de drogas. Explicaba que para que la provocación sexual funcione, tenía que haber “potencia”. Pero que, gracias al auge en el consumo de drogas que resultaban esclavizantes para el humano y lo volvían casi un vegetal, era poco probable que exista. Señalaba que el sexo, al igual que las drogas, se apodera del individuo, pero con la diferencia de que solo es momentáneo y no compromete el metabolismo del humano. Es decir, no hay síndrome de abstinencia por no tener relaciones sexuales.



En el libro MAD. Sexo, amor y otros placeres de la lengua (Debate), que reúne este artículo así como otros 99 de la autoría de Denegri, se exploran temáticas como la duración de un hombre en el acto sexual, la frecuencia de las relaciones sexuales en una pareja, el complejo edípico, el significado del odio, la construcción de la feminidad relacionada al no depilarse y qué tienen en común el orgasmo y el enojo, por mencionar algunas.



UN AMOR TIERNO

Uno de los escritos que resultan más interesantes, por la aplicación de nombres nuevos a conceptos familiares, podría ser “Amar y diligir”, en el que explica los dos tipos de amor que existen a partir de los verbos del latín.



El primer verbo es adhesivo, que describe un amor pasional que se adhiere al otro y que busca confundirse con el ser amado, es decir, volverse uno. En cambio, el segundo verbo, dilígere, refiere a un amor diligente: cuidadoso, atento y responsable. “La dilección es el amor tierno y puro”, explicaba Denegri.



Asimismo, el intelectual escribió sobre la naturaleza del amor y la amistad. Decía que ambos comparten la rareza porque son difíciles de hallar, pero la amistad es “extraordinariamente rara”, a diferencia del amor y las relaciones que, en nuestros tiempos, siguen un mismo esquema mercantilista y se ven como una oportunidad para ofrecer y obtener algo a cambio.



A través de MAD. Sexo, amor y otros placeres de la lengua, Marco Aurelio Denegri no solo nos abre las puertas para explorar aquellos temas que pueden parecer tabú en una sociedad como la nuestra, sino que los textos en sí son un recordatorio constante de la genialidad, irreverencia y capacidad crítica que caracterizaban al intelectual. Una de las mejores maneras para siempre tenerlo presente.

Datos:

- En la publicación, los cien artículos seleccionados cuentan con gran cantidad de bibliografía y referencias a pensadores, científicos, escritores, entre otros.

- Denegri se especializó en sexología, lingüística y crítica literaria. Siempre se consideró a sí mismo como “un polígrafo autodidacta”.