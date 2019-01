Obra de teatro Constelaciones: Distintas versiones de lo que pudo ser

Tomar decisiones siempre resultará complicado. Sobre todo si nos preguntamos constantemente qué pudo haber pasado si optábamos por otro camino. Lo que también ocurre es que nos arrepentimos de nuestras elecciones y quisiéramos volver en el tiempo con la información que tenemos ahora.

Sobre esta permanente disyuntiva nos habla la obra de teatro Constelaciones, dirigida por Rodrigo Falla, que fue escrita por el dramaturgo británico Nick Payne y estrenada en 2012. Por ello mismo se ha presentado en diversas partes del mundo, como en EE.UU., Japón, Colombia, México y España.

La puesta en escena cuenta la historia de Marianne, una profesora de física cuántica, y Roland, un criador de abejas, quienes se conocen en una fiesta y se enamoran inmediatamente. Su relación, aunque intensa, llega a su fin. Una oportunidad los lleva a reencontrarse y quién sabe lo que podría pasar.

UNIVERSO MÚLTIPLE

“El público va a disfrutar porque, probablemente, por única vez podrán ver todos los posibles desenlaces de una situación”, afirma Falla. Lo especial de esta obra es que juega con la idea de los caminos alternativos y la pregunta “¿qué hubiera pasado si?” no queda en el aire.

El director explica que esta historia lo capturó desde un principio. “Mi gran motivación de vida y lo que más me entusiasma sobre esta obra es que invita a vivir disfrutando cada momento. No sabemos cuándo dejaremos de existir. La idea, para mí, es irse a dormir pensando que si todo acabarøa mañana, no tendrás nada que ‘quisiste hacer pero no hiciste’”.

Constelaciones es una obra que lo envolverá en un mundo donde las posibilidades son infinitas. Sobre el amor, el libre albedrío, la amistad y la teoría de los universos múltiples. Todo esto en un mismo escenario.

DATO

Entradas a la venta en Teleticket y en la boletería del teatro. General a S/55, estudiantes a S/27.50, jubilados a S/38.50 y lunes populares a S/30.