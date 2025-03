Obra de Sara Flores ya es parte del Museo Guggenheim de Nueva York

El arte shipibo-conibo atraviesa un momento estelar. Y uno de los nombres que brilla en el firmamento mundial es Sara Flores.

El año pasado nos enteramos de que Flores y la tradición indígena shipibo-conibo ya son parte del mundo de la moda al conformar la edición 2025 del Dior Lady Art Project.

A través del arte kené, nuestra artista reinterpreta la icónica cartera Lady Dior, llamada así en honor a la Princesa Diana.

En Nueva York

Y ahora, Sara Flores acaba de ingresar a la prestigiosa colección del Museo Guggenheim en Nueva York, Estados Unidos.

En la obra se observa sus diseños kené, que son trazados a mano con materiales naturales de la Amazonía; llevan el legado ancestral del Perú al mundo.

En Lima

Ambas buenas noticias son antesala de la que será la muestra de Flores en Lima. Desde el 28 de marzo, el MALI alojará la exposición Non Nete: Sueño hacia una Nación Indígena. Se realizará en colaboración con el Shipibo Conibo Center de Nueva York, y con el apoyo de proyectoamil de Lima y de la galería White Cube de Londres.

Precisamente, el trabajo de Sara Flores es representado conjuntamente a nivel internacional por White Cube, London and multiple locations; C L E A R I N G, NY/LA; y The Shipibo-Conibo Center, NY.

Sara Flores nació en 1950, en la comunidad nativa de Tambomayo, en la Amazonía peruana. A los 14 años comenzó su aprendizaje en las artes bajo la guía de su madre. Actualmente vive y trabaja en Yarinacocha, Pucallpa.

