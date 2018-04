Las nuevas voces de Latinoamérica

Acaba de ser publicada la antología de narrativa latinoamericana que reúne textos de 39 escritores menores de 40 años, realizada por los organizadores del Hay Festival y que lleva el rótulo de Bogotá 39. Como toda antología, el nivel no es parejo; leer algunos textos ha sido todo un deleite, otros no tanto. No está de más decirlo, ante cualquier suspicacia, que la selección final de esta lista de autores –no necesariamente de los textos– estuvo a cargo de los escritores Darío Jaramillo (Colombia), Leila Guerriero (Argentina) y Carmen Boullosa (México). Pero como en toda elección, siempre habrá discusiones.

VOCES LATINAS



Lo interesante de este libro es que nos sirve de muestrario sobre el panorama de la literatura latinoamericana actual, diversa y alejada totalmente de alguna unicidad que se registraba en aquellos lejanos años del Boom con autores icónicos como Vargas Llosa, Cortázar y García Márquez. Es decir, tenemos variedad de obras, cada autor es un universo en sí mismo. Pero si nos detenemos a ver con lupa los elementos en común de estos relatos, encontramos que la temática es intimista, la mayoría de estos textos han sido escritos en primera persona y fundamentalmente se narran desde la perplejidad y desencuentro con el mundo.

Nombrar la lista de 39 autores sería demasiado extenso para esta columna, sin embargo podremos rescatar algunos datos que se reseñan en el prólogo: 25 de ellos tienen agentes literarios, 13 han sido traducidos, algunos de ellos escriben en países distintos a su tierra natal, muchos publican en editoriales transnacionales o independientes. Esto marca una diferencia respecto a los escritores de la selección del año 2007. Incluso, algunos de esta nueva nómina han ganado premios internacionales de prestigio.

EL TOP 5 MÁS ‘BONUS TRACK’



Si tuviera que elegir los cinco cuentos que más me gustaron, y por orden de aparición, estos serían: “Tal vez un animal”, de Natalia Borges Polesso (Brasil), relato de una mujer cuya vida toca fondo. La autora tiene la pericia de atraparnos a través del tono con el que narra esta historia desoladora. “Árbol de Navidad”, de María José Caro (Perú), donde una niña es testigo de la crisis matrimonial de sus padres. La voz de la narradora es potente y conmueve.

El tercero en la lista sería “Teresa”, de Eduardo Plaza (Chile), cuento sobre un desempleado aspirante a escritor que busca apartarse de todos para crear historias, pero la presencia de la muerte marca este relato con un tono de tristeza. El cuarto cuento, y el más redondo del libro: “Un hombre sin suerte”, de Samantha Schweblin (Argentina). Es el relato de una niña que tiene un encuentro con un hombre, cuyas intenciones se sugieren en un relato que crece en intensidad. En “Aparato avisador”, de Claudia Ulloa Donoso (Perú), vemos a una mujer bajo una crisis nerviosa y en una relación dependiente con su pareja. La autora transmite con destreza la angustia del personaje. Como bonus track incluiría el relato “Los náufragos”, que es el fragmento de una novela inédita de Diego Zúñiga (Chile), quien nos presenta la historia de unos niños que a partir de un incidente se dan cuenta de que la vida es frágil y la muerte, el derrotero final.

Que no se me malentienda. Estos son los relatos que más me gustaron, pero hay otros que podrían destacarse e interesarle a diversos lectores. Hay textos de corte fantástico, otros con una dosis de ironía sobre la ambición por el poder y el dinero. Pero, como dije al inicio, no todos los textos tienen la potencia para hacer de esta una antología contundente. El tiempo, como siempre, nos dirá cómo cada escritor ha ido desarrollando su proyecto literario. En diez años podremos dar una lectura más completa y ver qué pasó con estas 39 voces.

FICHA TÉCNICA



Bogotá 39. Nueva narrativa latinoamericana

Autores: Varios

Editorial: Estruendomudo

Lima, 2018

393 pp.