“Para mí, los animales más hermosos son los que voy a fotografiar mañana”, dice Pedro Jarque Krebs. “Cada especie posee su propia belleza y nunca se agota”, teoriza el premiado fotógrafo. Su primer paseo por el lado salvaje fue en su infancia, cuando visitó el zoológico de Barranco. “Al cerrarlo, trasladaron a los animales al Parque de las Leyendas”, recuerda. “Al elefante se lo tuvieron que llevar caminando”. En aquella laguna barranquina que ya no existe descubrió a los animales salvajes (y dónde fotografiarlos). Empezó retratando renacuajos que se volvían ranas. Trabajaba con negativos y revelaba en cuarto oscuro. Por esos años ganó su primer premio.

Era 1983. Luego llegarían reconocimientos como el Siena Creative Award (2020, 2021, 2022), el Sony World Photography Award (2016, 2018, 2019, 2021, 2022), el Oasis Photo Contest (2017) y el Photographer of the Month de National Geographic France (octubre 2016). “Desde un punto de vista técnico, sin duda las aves en vuelo son las más difíciles de fotografiar”, explica. “Pero también lo son los animales tímidos, esquivos y comprensiblemente desconfiados. La pantera nebulosa es uno de los que se me ha resistido, pero seguro que pronto nos entenderemos. La fotografía de animales requiere sobre todo mucha paciencia. Es fundamental conocer los hábitos de la especie y saber esperar el momento. Un poco de suerte nunca viene mal, pero hay que estar muy atentos para que el instante ‘mágico’ no se nos escape. Mi estilo fotográfico requiere una cercanía muy especial, casi privilegiada. De preferencia pasar desapercibido”, anota. En su libro ‘Fragile’, Jarque ahonda en la delicada armonía natural y en el riesgo que corren muchas especies. “Cuando ves un rinoceronte, un león, un elefante, no piensas en el calificativo de ‘frágil’. Pero, cuando descubres la situación de estas especies, esta es muchas veces crítica. La riqueza en biodiversidad es un privilegio, hoy más que nunca, y nuestro país es de los lugares más ricos del mundo. Pero no basta con tener riqueza. Hay que saber administrarla, conservarla, hacerla crecer”, concluye.