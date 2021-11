Este sábado, en el diario impreso y en la web de Perú21 tenemos el capítulo 25 de la novela por entregas “Ella” de Pablo Cermeño, autor del Grupo Editorial Caja Negra. A propósito del gran final de esta historia conversamos con el autor.

¿Cómo ha sido el proceso de narrar por episodios una novela en un diario nacional?

Ha sido un proceso muy interesante, completamente nuevo para mí. Yo no tenía esta novela pensada cuando me proponen hacerlo. Básicamente, me dieron el visto bueno de la historia y me dijeron que salía dentro de tantos días. Así que, más o menos con una idea de lo que quería contar, empecé a escribir. Tenía también una idea de los personajes, pero fueron descubriéndose por sí mismos, semana a semana, con cada cosa que ocurría. El proceso de creación no ha sido tan diferente al de mis otras novelas, pero sí ha sido más exigente. He tenido que ser mucho más ágil, más rápido. Ha sido absorbente también, ha requerido más de mí, de mis tiempos. He tenido que ordenarme más y escribir todos los días sin excepción, inclusive durante vacaciones y feriados. Cuando acepté hacer la novela por entregas, decidí escribir dos versiones: una para el diario y otra para publicarla como libro. La del diario tiene solo 25 capítulos cortos. La novela tiene 40 capítulos y son largos. Así que tuve que correr con la novela, porque cada sábado tenía que comprimir la historia para que calzara perfecto. Y me tenía loco pensar que en algún momento podía enfermar o podría ocurrir cualquier cosa que me impidiera presentar el capítulo siguiente.

¿Cuál ha sido el feedback del público?

El feedback del público ha sido lo mejor. Una cosa es que tus lectores te feliciten y les encante tu novela, una muy diferente es que te digan que cada sábado esperan a que abra el quiosco de la esquina para comprar el periódico y leer qué pasó con tu historia. Yo les explico que pueden leerla en la versión digital, pero me he dado cuenta que mucha gente prefiere coger el periódico con sus manos y leer allí. Ha sido muy bonito, me ha escrito mucha gente que no conozco y gente que no veía hacía bastante tiempo, que de casualidad vieron la historia y luego se quedaron enganchados.

Para ti como novelista, ¿cómo evaluarías la experiencia?

Como novelista, ha sido una experiencia enriquecedora por todo lo que ya te dije. Tuve que aprender a agilizar mi proceso creativo, a no darle tantas vueltas al asunto (y eso que yo ya escribía con cierta rapidez). Saber que todas las semanas tenía que entregar material nuevo, hizo que me lo tome con mucha más seriedad. Tenía que estar adelantado varios capítulos por si ocurría algo que me impidiera escribir durante algún tiempo. Han sido meses que se complicaron por momentos, por todas las cosas que uno hace. Me casé (con Sandra) por civil en setiembre y el religioso fue en octubre, así que más o menos no tuve tiempo para nada. Pero, puedo decir que entregué todos los capítulos a tiempo, con sus gráficos, porque los gráficos también son míos. Y lo otro que me pareció una experiencia de otro mundo, que uno no vive normalmente como novelista, fue el saber que cada semana lograba atraparlos para que volvieran a leerme la siguiente. Creo que eso ha sido la mayor recompensa. Ha sido algo casi irreal. Me ha fascinado la experiencia.

¿Qué podemos esperar para el final?

Para el final pueden esperar un par de giros más de la historia. Los que ya han leído al mío antes, saben que les voy a regalar sorpresas hasta en la última oración. Un final mío es algo de lo que no se van a olvidar jamás. De hecho, estoy escribiéndolo en este momento.

"Ella", la novela por entregas de Pablo Cermeño que el autor también ilustró cada sábado.

¿Y qué planes a raíz de esta novela por entregas?

Bueno, lo siguiente es publicar “ELLA” como novela. Y luego, seguir escribiendo el próximo libro y los que ya tengo en cola. Me ha fascinado la experiencia de publicar semana a semana para un diario, creo que me gustaría tener una columna en la que pueda seguir contando historias. Dentro de mis planes también está llevar lo que escribo al cine y a la televisión. Eso es algo que está pendiente todavía y se ha retrasado por la pandemia.

DATO

Pablo Cermeño ha publicado en el Grupo Editorial Caja Negra las novelas “Ella” y “Diez años después de mi muerte”.

Pueden encontrar sus novelas aquí

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR