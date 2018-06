Norma Martínez: "Todo está en la actuación y en una buena historia"

Norma Martínez vive una etapa en la que lo más importante es el actor y su esencia. Sin mayor aparataje escenográfico. La actriz, directora y conductora de televisión nos recibe en uno de los ambientes de su productora-taller Animalien, en Barranco . Solo estamos ella y yo, dos sillas y el eco entre paredes blancas. Sin mayor aparataje escenográfico. El escenario perfecto para concentrarnos en su esencia, en aquella que la llevó a dirigir la aplaudida obra teatral Pulmones y que ahora presenta el unipersonal Solo cosas geniales. Intensa, con la sonrisa sin pausa, enfática y apasionada en cada respuesta. Esa es su naturaleza y sustancia.

Es productora, actúa y dirige. ¿Qué persigue en el teatro?

Una mirada contemporánea y artística. Por ejemplo, Pulmones, que es nuestro primer montaje, estuvo en una primera temporada, hicimos giras en Lima, en ocho espacios. Acabamos de terminar la reposición y en la segunda mitad del año nos vamos a Cusco, Chiclayo, Iquitos, Trujillo y Arequipa. Nos interesa que nuestros espectáculos puedan desplazarse sin estar anclados a una gran escenografía, a un aparataje de producción. Es como volver a las raíces. Todo está en la actuación, en una buena historia y en cómo resolverla escénicamente.

En Pulmones se proponen temas como el amor y el compromiso. Solo cosas geniales, de alguna forma, también tiene una mirada finalmente optimista o la idea de creer en el mundo aún. ¿Es correcto?

No sé si es una mirada optimista, porque puede sonar ingenuo, pero es una apuesta por la confianza, por creer que lo que hacemos tiene sentido y que le puede servir a alguien para renovar su confianza. Solo cosas geniales trata sobre la depresión, que la percibo como un mal que avanza silenciosamente, pero lo genial de la obra es que se aproxima a este tema desde una perspectiva lúdica, casi cómica y muy tierna.

¿Olvidamos que en el mundo hay cosas geniales?

Por supuesto que hay un millón de cosas de las que quejarse, por las que estamos molestos con el mundo. Pero hay muchas otras que nos ayudan a encontrar razones por las que vale la pena vivir. De eso va la obra.

¿Cuáles son las cosas geniales para Norma Martínez?

Me hacen feliz cosas tan simples como quitarme los zapatos cuando llego a mi cama, cada descubrimiento de mis alumnos. Me hace feliz estar con mi sobrino, viajar. La mirada cómplice. Me hace feliz el primer sorbo de una chela helada junto a un cebiche… Me hace feliz la sonrisa que acabas de tener tú después de comentar lo de la chela (risas). Esas son las razones por las que estamos vivos; y por supuesto las más grandes, como enamorarse, tener amigos para toda la vida.

¿Y las cosas que no son geniales dónde están?

En la corrupción. Tampoco me parece genial que no hayamos clasificado en el Mundial.

Hay quienes celebran la llegada al Mundial y que los jugadores lo hayan dejado todo; y quienes concuerdan con Juan Carlos Oblitas, quien dijo que las derrotas no se celebran.

Estoy de acuerdo con que las derrotas no se celebran, pero el aprendizaje sí. Y podríamos no haber ido al Mundial, pero fuimos y estuvimos ahí, y demostramos que hay que seguir trabajando para que no sea un evento inusual, sino algo natural.

¿Qué hemos aprendido con esta clasificación?

Que podemos jugar en equipo, a tener confianza. Hemos aprendido a pelear hasta el final por lo que creemos que es justo. Y hemos aprendido a enfrentarnos sin miedo al más grande.

¿Por qué eligió el unipersonal?

Como Pulmones, también es un texto del dramaturgo británico Duncan Macmillan. Decidí leer todo lo que él había publicado y hace tiempo tenía en mi cabeza la idea del unipersonal. Es una obra que se completa con la participación del público. El reto estará en crear la atmósfera necesaria para que todos se sientan en libertad de participar. El tono está entre el stand-up comedy, la narración de cuentos y la actuación.

¿Y por qué Macmillan?

Me parece que sus intereses y preocupaciones son muy contemporáneos. En una aparente sencillez y cotidianidad puede conseguir una profundidad inusitada. Tiene el don de conocer muy bien la naturaleza humana.

¿En qué etapa de su carrera siente que está?

De consolidar un trabajo que he hecho. Eso me permite aproximarme a nuevos retos. Soy una persona muy curiosa e inquieta. Quisiera tener cuatro vidas más para saber los nombres de todos los árboles, poder leer a todos los autores. Por eso soy actriz, por la curiosidad por otras vidas, por no resignarme a una sola cosa.

¿Cómo así la curiosidad la lleva a la actuación?

Con 19 años, tenía una necesidad interior que no sabía qué era. He sido muy aficionada a la literatura, desde chica. La ficción siempre ha sido una cosa muy natural. Luego me di cuenta de que esa necesidad era expresiva. Me quedé en la actuación porque hallé una serie de personas de las que me sentí parte, que era mi lugar.

Dirige, actúa y conduce en TV. De manera impecable. ¿Qué tanto uno elige ese camino?

No existen las casualidades. Es un privilegio enorme que es consecuencia de mucho trabajo. Hay días en que puedo trabajar 16 horas. Para mí una jornada de trabajo de 12 horas es natural. No solo es el tiempo de ensayo, sino con lo que yo decido nutrirme. Es una forma de aproximarme a la vida.

¿Escribir es un reto?

Sí. Pienso que cuando sea mayor… (risas).

¿Qué edad tiene?

48.

¿Y cuándo será mayor?

Cuando tenga 80 (risas)… Ahí tendré tiempo para escribir. Lo que voy deseando e imaginando aparece en mi camino. Hay que hacer lo que uno quiere hacer.

AUTOFICHA



- “Nací un 22 de octubre. He llevado talleres de actuación aquí y en el extranjero. Mi padre era español y mi madre es peruana. He vivido cinco años en España. Supongo que la mitad de mi sangre es española. Prefiero el verano, porque es más fácil salir de la casa. Me gusta la comida criolla y japonesa”.



- “Estudié Publicidad porque en mi casa me dijeron que tenía que estudiar una ‘carrera’. Igual me encanta, aunque nunca la he ejercido. Ser actriz o estar vinculada a la actuación me ha vuelto una mejor persona, más empática. Mi primera obra fue Romeo y Julieta. Tenía 21 años”.



- “Me han marcado Bowie, Calvino, Shakespeare, Truffaut, Bergman y recientemente la película de Danny Boyle sobre Steve Jobs. Soy adicta a los documentales de Netflix y tengo un placer culposo: las series de asesinatos, porque encuentro muchos personajes para aprender del comportamiento humano”.