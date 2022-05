Contesta mi llamada mientras camina por una calle de Buenos Aires. En Lima son las 11 de la mañana y en su reloj marca la 1 de la tarde. Se detiene en una esquina, me dice “hola” y asegura, teléfono en mano, que está en un barrio muy tranquilo. Días atrás volvió de Mendoza, donde ha empezado su gira de regreso a los escenarios y ahora se alista para volver al Perú. Este 26 de mayo se presentará en el Gran Teatro Nacional.

En su tránsito por la música ya contabiliza 50 años, recorrido que lo celebra con esta gira que lleva el nombre de Mi Vida en Canciones. En aquel trayecto, fue protagonista, junto a Charly García, de uno de los hitos del rock argentino: Sui Generis. Y otro momento cumbre fue abrir la presentación de Paul McCartney, otrora músico de los Beatles, sus ídolos de niño, la razón que marcó su dedicación a la música. El creador de “Let It Be” lo fue a ver, le gustó el show y lo felicitó, encuentro que se prolongó por tres días. “Eso fue lo más glorioso”, me dice el músico argentino, para quien hoy el rock es una actitud y que, en 50 años más, le gustaría ser recordado como alguien que marcó una etapa en la vida de varios, que los acompañó en las buenas y en las malas.

Cuando termine esta entrevista, tiene otra más, luego estará en un homenaje a Juanse, voz de la banda Ratones Paranoicos, y se vacunará contra el COVID-19 por cuarta vez. Cuando Nito Mestre sale de gira, camina bastante, 50 a 60 cuadras por lo menos.

-Eres amigo de la tecnología.

Me llevo bien. Empecé con e-mail, grabación en computadora, editar fotos y videos y más adelante las redes sociales, las cuales utilizo moderadamente.

-La red es un mundo paralelo.

Es un mundo o un submundo (ríe).

-Donde impera la opinión.

Todo el mundo tiene la libertad de opinar. Lo que pasa es que cuando alguien dice, por ejemplo, “te cuento tal verdad porque la leí en Facebook”...; y bueno, porque lo leíste no significa que sea verdad. Lo ideal es opinar como cuando uno está sentado en una mesa con diez amigos: con respeto.

-¿La música de Sui Generis y de Nito Mestre son como bálsamos ante tanta información?

En realidad, sí. Es un respiro escuchar buena música. Me he cuidado bastante de tratar de hacer una música que se pueda escuchar a través del tiempo y no solo sea una moda o de un verano, sino que atraviese el tiempo.

-¿Cómo se sabe que una canción perdurará en el tiempo?

Es la intención y se puede dar cuando vos lo hacés con cierta ética musical: qué estás diciendo y cómo lo estás grabando influye mucho para que lo puedas escuchar al tiempo y no te cause escozor. Y hay canciones que se convierten en clásicos y eso es inesperado, uno no lo manda. Tengo la suerte de que muchas de las canciones que he cantado, tanto con Sui como después, se han convertido en clásicos, que se pasan de padres a hijos, lo que es una dicha.

-¿Sueles mirar para atrás y pensar que han pasado 50 años de vida artística?

No. Menos ahora. Lo que más pienso es qué es lo que viene, sobre todo ahora que dejamos la pandemia atrás.

-¿En pandemia pensaste que quizás ya no volverías a tocar?

Sí, sí, más de una vez. Al principio, pensaba que eran unas vacaciones, después pensé que era lo más parecido a estar jubilado; luego cuando aparecieron las vacunas, ya sabía (lo que ocurriría) porque estudié Medicina. Lo que más deseaba, y me estaba preparando para ello, era salir a tocar.

-¿Te sientes como cuando comenzaste la historia de Sui Generis junto a Charly García?

Eh, no, es empezar una historia con mi familia, que son mis músicos. No soy de pensar en los inicios con Charly y todo eso.

-Pero con él casi comienza tu historia en la música.

Desde chico empecé haciendo música. Empecé cantando a los 6 años, en cuanto entré al colegio. Comencé en el coro y después armamos un conjunto de folclor hasta que conocí a los Beatles y a los 12 años armé mi primera bandita de rock. A Charly lo conocí en el tercer año de secundaria.

-Charly y Nito parecen dos caras opuestas de una misma moneda. ¿Puede ser?

Siempre pensé que somos complementarios.

-¿Cómo eres?

Buena persona, entre trabajador y vago. Tengo la tendencia de que para arrancar me puede llegar a costar. Pero una vez que arranco, soy extremadamente trabajador. Y a la vez soy, como decimos en Argentina, culo inquieto: arranco y empiezo a hacer varias cosas. Cuando salgo de gira, termina y tengo ganas de volver a mi casa; cuando estoy en mi casa, tengo ganas de volver a salir.

-La gira se llama Mi Vida en Canciones. ¿Qué canciones sintetizan tu vida?

Todas las que voy a cantar. Es un ejemplo de las que sintetizan, hay que ir a ver eso. Hay historias que voy contando de acuerdo con las canciones. Es un show emotivo.

-¿Sueles sentarte a escuchar canciones?

Todo el tiempo y escucho de todo. Me armo playlists en los conocidos métodos por Internet. Escucho hasta lo que me puede llegar a no gustar para saber si me gusta o no. Por supuesto, tengo mis favoritos: la música folk, la música country, pero también escucho música clásica, celta.

-¿Hay alguna canción que te haga pensar en el Perú?

Hay un personaje peruano que radica en Argentina que es Pepe Alva y él me hace acordar al Perú (ríe). Los títulos de las canciones no me acuerdo, pero personajes que me hacen acordar al Perú también son Miki González, Daniel F, Gian Marco; qué sé yo, hay un montón. Y la primera imagen que se me viene es Barranco, porque lo visité en las primeras veces que viajé al Perú, es un lugar al que siempre vuelvo y quiero volver, caminando cerca al Puente de los Suspiros, por la plaza, frente a la iglesia e ir al Canta Rana a comerse algo.

AUTOFICHA:

- “Soy Carlos Alberto Mestre. Tengo 69 años, el 3 de agosto cumplo 70. Nací en Buenos Aires. Estudié Medicina cuatro años, a la vez me dediqué a la música. Quería ser cirujano y me interesaba Cardiología. Mi padre fue médico y violinista. Falleció cuando yo era chico”.

- “Debo haber publicado entre 26, 28, 30 discos más o menos. Recuerdo mucho la vez que toque antes de Paul McCartney acá en la Argentina, en el año 93. Ese día lo conocí, hablamos largo rato. Escuchar a los Beatles fue el punto de quiebre para querer dedicarme a la música”.

- “Estamos armando los shows, hay distintas plazas que vamos a recorrer en Argentina. Creo que vamos a Colombia en octubre, estamos planeando hacer algunos shows sinfónicos. Pero aún estamos armando los conciertos en distintos países y distintas provincias de Argentina pospandemia”.

