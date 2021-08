Nikolás tiene los brazos apoyados sobre el timón. Su cabello se derrama sobre la frente y les hace sombra a los ojos bajo aquel sol del verano de 1986. La sonrisa congelada combina con su polo blanco. Detrás, las aguas del mar golpean la orilla. Mira atento mientras espera que pase algo para continuar su trayecto sobre el malecón de Punta Hermosa, donde aprendió a montar bicicleta. Recuerdo inmortalizado en una fotografía.

Nikolás Briceño tiene 42 años. Maneja en bicicleta de San Isidro a Chorrillos, sobre el malecón. De un extremo a otro. Pero también hacia La Punta o al Centro de Lima. Rutas que ha registrado en sus redes sociales y que ahora son parte del programa en video Arquitectura en Bici, proyecto que impulsa desde 2019 y que ahora elabora en alianza con UPC Cultural. Una forma de acercarnos a nuestra ciudad.

Nikolás y su amigo partían en bicicleta buscando terrenos abandonados, donde construían covachas, guaridas, espacios callejeros donde jugar. No hay una fotografía, pero está el recuerdo que trata de hurgar en las razones primarias que lo convirtieron en un arquitecto formado entre Lima y Barcelona. Catorce años de experiencia que también los aplica en su faceta como catedrático.

-¿Qué ciudad se ve desde una bicicleta?

La bicicleta nos familiariza mucho más con la ciudad en sí, con el espacio público. Te hace vivir la ciudad de otra manera. Interactúas mucho mejor con la ciudad. Te vuelve más amigable con ella, te hace apreciar cosas que tal vez normalmente no ves o no te percatas.

-¿Qué has descubierto con la bicicleta?

Me muevo en bicicleta desde hace bastante. Antes de la pandemia, a la oficina siempre iba en bicicleta. De ahí empecé a tratar de usar menos el carro. De ahí se creó de la nada Arquitectura en Bici, que partió simplemente de grabar mis recorridos y compartirlos en Instagram. Nada planeado. Cuando vi que tenía acogida e interacción, me empecé a interesar mucho más y comencé a buscar espacios. Así he llegado a La Punta en bicicleta. Descubres casonas antiguas, diferentes estilos arquitectónicos. He recorrido las calles del Centro de Lima en bicicleta, algo que nunca había hecho.

-Me pasa en el Centro de Lima que uno levanta la mirada y en la cima de los edificios encuentras otra ciudad.

Exacto. Un ejemplo puntual es el cine Tauro, que está abandonado. Pero es un emblema de la arquitectura del movimiento moderno en el Perú, te hablo de los años 40, 50, 60. También está el hotel Savoy. No solamente encontraremos lo colonial, también hay piezas del movimiento moderno. He ido con la bicicleta a buscar esos edificios, pararme frente a ellos, apreciarlos. Lima tiene un montón de información en cuanto a arquitectura, de distintas épocas. Lima tiene bastante para enseñar.

-¿La ciudad y el ciclista pueden dialogar, conviven en armonía?

La pandemia ha marcado un hito. Antes de la pandemia Lima no era una ciudad amigable para el ciclista. Podría decir que era hasta cero amigable. Teníamos por ahí segmentos de ciclovías que ni siquiera se relacionaban entre sí, no eran parte de un sistema. A nadie le interesó tener un sistema de ciclovías integrado, como muchas ciudades del mundo lo tienen. Con la pandemia se generó un cambio, no solamente a nivel de las municipalidades, sino también desde la misma comunidad. Actualmente, la gente que se mueve en bicicleta es muchísima más de lo que era antes de la pandemia. Ya hay varios distritos que han implementado ciclovías nuevas, es un poco más fácil poder moverte por ciclovías articuladas. También se le ha quitado espacio al vehículo.

-¿Y está bien que la bicicleta le gane espacio al automóvil?

Totalmente. Los beneficios de la bicicleta son ahorro en gasolina y en pasaje de transporte público; significa salud, haces ejercicio constantemente; te estás relacionando mucho mejor con tu ciudad, lo que genera una cuestión cívica, un sentimiento de pertenencia, que quizás los limeños no hemos tenido mucho; fomenta la vida social. Y también influye en factores psicológicos: yo llego mucho más fresco y despejado para trabajar. Contaminamos menos la ciudad.

-Parte de los cambios es que hay una reglamentación para el ciclista que, incluso, contempla sanciones.

Al haberse incrementando el número de ciclistas, implica que podamos tener un tipo de reglamentación. Pero también los municipios, las autoridades te tienen que dar la infraestructura vial necesaria para que el ciclista pueda desplazarse.

-¿Existe la bicicleta ideal?

Para moverte por la ciudad solo debe tener una buena suspensión para no afectar la espalda, buenos cambios para agarrar subidas o bajadas, regular bien el asiento y el timón. Lima es una ciudad bien horizontal y eso nos facilita también poder movilizarnos. No hay que tener ‘la bicicleta’.

-¿Hasta dónde pretendes llegar con la bicicleta?

Me encantaría hacer Arquitectura en Bici en otros departamentos. Sería genial. Yo creo que se dará. Podría empezar por los balnearios del sur: Punta Hermosa, San Bartolo, Santa María, que tiene arquitectura de los años 50, 60. Hay personas que me dicen que vaya a Cajamarca. Con la pandemia fue complicado, pero creo que ya se puede planear e ir dando. Producir Arquitectura en Bici es como hacer una clase de arquitectura al aire libre.

-¿En algún momento la bicicleta se vuelve parte de tu cuerpo?

Es un accesorio indispensable. Y a veces no solo es para movilizarte sino solo para salir a montar. Un sábado, domingo quiero salir al malecón y me muevo por las calles en bici, me relaja un montón. Es un bien necesario. Es bastante lo que te da y cuando empiezas a adoptar ese estilo de vida, te cambia muchas cosas y, como me dijiste en la primera pregunta, te cambia la perspectiva que uno tiene de la ciudad.

AUTOFICHA:

- “Soy Nikolás Briceño Rizo Patrón, tengo 42 años, nací el 28 de mayo del 79, en Lima. Terminé el colegio y entré a la UPC a estudiar Arquitectura. Me titulé, me colegié y me fui a Barcelona dos años para hacer una maestría de Arquitectura, la especialización fue en Vivienda”.

- “La maestría la hice en la Universidad Politécnica de Cataluña, la UPC de Barcelona. Hoy realizo todo tipo de proyectos y también soy docente en la UPC de Lima; enseño Taller de Diseño nivel 7 y Manejo del Paisaje, que justamente es paisajismo y un poco de espacio público”.

- “También soy asesor de tesis para los alumnos de nivel 10 en Paisajismo. Y tengo un proyecto que se llama Descubre Arquitectura, hemos grabado tres programas para YouTube. Mis padres viajan para montar bicicleta. Estuvieron en Cusco con sus bicicletas. Mi hermano menor compite, hace downhill”.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR