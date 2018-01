Nicole Pillman: “Poco a poco me fui desintoxicando de la farándula”

Tres discos entregados, básicamente, a la balada han forjado a quizá la mayor figura actual de este género en el país. Sin embargo, Nicole Pillman, contadora y sanmarquina de formación, publicó en noviembre de 2017 ‘Herencia’, su cuarto álbum, que apuesta por la tradición criolla y compuesto íntegramente por la cantante, que nació mediáticamente en el mundo del reality, pero que eligió desintoxicarse de la farándula, de la fama sin sustancia.

De la balada a la música criolla. ¿Por qué?

Ha sido, más bien, un regresar a mis raíces. A los 7, 8 años, tuve mis primeras clases de canto y a los 13 años participé en un festival que se llamó Los Criollitos del Siglo XXI, donde quedé entre las ganadoras. Terminamos grabando tres discos. Y nunca dejé de cantar música criolla.



Entonces, te hago la pregunta al revés. ¿Por qué la balada?

A los 17, 18 años, como toda joven que vive en un país en el que la música que escuchas en la radio solo es extranjera, me vi muy influenciada por los sonidos de afuera, con los que mi generación creció: balada, pop, reggaetón. Ahora, me identifiqué con la balada porque en general siempre me han gustado mucho los géneros melódicos.



¿Dirías que es necesaria una renovación en la música criolla?

Siempre ha habido renovación, lo que no ha habido son espacios para que se difunda. Guajaja con “Saca Roncha” la rompió y nadie pensó que era música criolla, festejo o música afroperuana. Eso para mí fue una renovación.



¿Y renovación en la composición?

Eso es lo más importante. Creo que hay demasiados discos de covers, demasiados discos tributos en el medio. Incluso, yo me he dejado llevar por la corriente. Perú es un país de creadores. Nuestra cultura es tan rica que tenemos mucho en qué inspirarnos para crear un sonido propio. Es importante que en cualquier género se incluya siempre algún sonido peruano, porque esa es la puerta para que haya artistas que puedan representarnos en el extranjero. La música criolla podría llegar a ser música de culto, como lo son el blues, el tango, la bossa nova. Está a ese nivel.



En ‘Herencia’ también incluyes una cumbia y un huaino. Más lo criollo, da la impresión de que tratas de configurar el cuadro de lo que representa Lima, que justo esta semana está de aniversario. ¿Qué significa esta ciudad para ti?

Es difícil sentirse con ese arraigo con el que, por ejemplo, los cusqueños sienten por Cusco, o lo que se vive en Arequipa, Ayacucho. Es difícil que un limeño pueda decir: “¡Sí, yo amo Lima!”. De repente las siguientes generaciones se sentirán un poco más de la tierra. Siendo limeña, me siento más ayacuchana o arequipeña. La identidad recién se está encontrando. En ese sentido, la cumbia, la chicha van hallando la identidad del limeño, de las nuevas generaciones. Lima es un pequeño resumen del Perú.



La tercera canción del disco es “Soy mujer”. ¿Cuál es la necesidad de afirmar el género?

Cuando empecé mi carrera, la mayor parte de consejos eran: ‘tienes que estar regia’, ‘tienes que estar sexi’, ‘tienes que ser mamacita para que la gente vaya a tus shows’. Y desde un principio nunca me sentí ese tipo de mujer. Nunca hice caso, y siempre traté de mostrarme como soy, y creo que ese ha sido el principal soporte de mi carrera. Mis seguidores cuando van a un concierto no van a mirarme las piernas sino a escucharme cantar.



Recientemente, distintos gremios de la cultura emitieron comunicados rechazando el indulto a Alberto Fujimori. ¿Qué opinas de ese tema?

Desde que publiqué en mi Facebook que iba a votar por PPK, y luego de todo lo que he pasado, nunca más vuelvo a emitir una opinión pública al respecto… Fue un portazo en la cara.



¿Te sientes decepcionada de PPK?

Hasta el momento, sí. Pensé que iba a hacer algo positivo. Espero que enmiende.



¿El indulto a Fujimori suma en esa decepción?

Es algo que se veía venir por toda la coyuntura. La verdad es que la política es muy oscura.



También eres parte de la formación de un sindicato de músicos. ¿De qué va?

Empecé mi carrera en 2009, cuando lancé mi primer disco, y desde ese momento hasta hoy he sentido que muchas veces se atropella los derechos del artista. Desde el empresario que no te paga, hasta cuando te dicen que vas a telonear a un artista extranjero a las 6 de la tarde, cuando su show comienza a las 9. Incluso, una vez me propusieron que para abrir un concierto tenía que renunciar a mis derechos autorales, a lo cual me negué. Sin embargo, en otros países no pasa eso porque hay leyes que protegen al artista. Se necesita que el gremio se ponga de acuerdo y solicite al Estado lo que nos toca como artistas. La primera gran labor es dar nuestra voz en la nueva ley del artista que se alista desde el Congreso, que incluye cuota radial, fines previsionales, etc.



Se puede decir que mediáticamente naces en un reality. Pero no seguiste esa senda del espectáculo. ¿Ha sido una casualidad o tú decidiste no ser parte de ese mundo?

Decidí que no quería ser más parte de ese mundo. En un principio sí lo fui. Iba a todos los programas, pero pasó uno o dos años y empezaron a haber condiciones para que estuviera en determinado programa: ser parte de un concurso de guerra entre hombres y mujeres, recoger manzanas con la boca. Y caí, era joven. Mi necesidad era estar en los medios para poder promocionar mi disco con temas inéditos, porque desde un principio entendí que la única manera de existir era con música propia, que se identificara conmigo. Nacieron las redes sociales y me cambió la vida. Ya no necesitaba ir a la televisión para promocionar mis conciertos, subía un video a mi Facebook y la gente comenzó a ir. Poco a poco me fui desintoxicando de la farándula. No quería que me metan en el mismo saco de la gente que no hace nada, que es famosa por no hacer nada.



¿‘Herencia’ es una licencia en tu carrera, una excepción a la norma o es una decisión por apostar por otras músicas más allá de la balada?

Es una transición. Siempre he hecho todo tipo de música. Y en este disco quería hacer algo entre lo tradicional y contemporáneo. Sin embargo, lo que se viene creo que va a ser mucho más lúdico, diverso. No sé si fusión. Pero sí quiero tomar elementos de la música peruana. Es parte de la búsqueda de una identidad. Un artista de verdad no puede estar pensando en la fama, sino en su arte y que pueda trascender en el tiempo.



DATOS:

-El 14 de febrero, Nicole Pillman dará un concierto en La Estación de Barranco (Av. Pedro de Osma 112). 7:30 p.m. Entradas en Joinnus.



-Para mayo próximo, llegará a las salas de cine Herencia La Película, en la que Pillman es protagonista.