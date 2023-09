“Solo para estar a tono con casi todos los gobernantes del Perú, les voy a robar una sonrisa”, anuncia Nicolás Yerovi en sus redes sociales, a poco de su cumpleaños. Y también a días de estrenar su nueva obra teatral, una serie de sainetes creados con sus alumnos de dramaturgia y presentados bajo el título de ‘Las nuevas picardías de Yerovi’. El periodista, dramaturgo, literato y humorista hace un balance sobre su vida frente al papel, en toda la acepción dramática y literaria del término. “Tengo pues, 72 años, 6 corbatas y ningún remordimiento, y aunque pueden hacerme falta muchas cosas, lo único que a mí me sobra es gratitud. Agradezco a quienes sonríen cuando digo que soy anticuado porque me gustan las mujeres, no tengo tatuajes y hasta pago mis deudas. Al fin y al cabo, formo parte de un linaje de escritores satíricos que ha hecho, pudorosamente, hasta del dolor, una galante forma de admirarse ante el enigma de la vida.”

Tienes un nuevo proyecto teatral…

Mira, el 16, 23 y 30 de octubre, tres lunes consecutivos, voy a ofrecer en el Teatro Auditorio Miraflores lo último que he venido trabajando con la primera y la segunda promoción de mis discípulos. Es una obra que se titula ‘Las nuevas picardías de Yerovi’. Es un conjunto de entremeses de comedia, de piezas breves de duración exigua, valga la redundancia. Y eso es lo último que he estado haciendo.

¿Es como microteatro?

Sí, es un solo espectáculo de hora y media. Son entre 6 y 8 historias consecutivas. Ante sde la pandemia estaba formando algunos hijos artísticos. Y la verdad es que he tenido muy buena fortuna porque los jóvenes talentos han resultado brillantes. Nos hemos divertido mucho aún en tiempos de cuarentena. Estamos contando tambipén con la dirección escénica de Patricia Frayssinet.

¿Cómo son estos micro relatos dramatizados?

Las obras fueron creadas conjuntamente por quien habla y algunos discípulos del taller de dramaturgia. Son representadas por el grupo de nuevos talentos dirigidos por Patricia Frayssinet. Un grupo de ocho compañeras de estudio de la primera infancia vive dos momentos de su vida. El primero de ellos acontece cuando una de estas ocho escolares cumple 15 años y las demás se preparan para asistir el quinceañero. Varios años después, estas mismas compañeras se disponen a asistir a la cuarta boda de la misma chica que cumplió quince años alguna vez. Esta señorita ase va a casar por cuarta vez, ahora en Lunahuaná, y con su chofer. Este sainete lleva el nombre de ‘La novia ya estrenada’. Otro sainete relata las visicitudes de una persona que vive sola, acompañada por quien casi es un hijo para él, que es un perro llamado Federico Tesoro. Y este animal pone en apuros a este solitario personaje. El amo de la mascota sufre de ansiedad porque teme que éste se cruce con cualquier perrita del vecindario, porque es bastante galán y galante. El final de esta historia no lo revelaré. Otro entremés cuenta la historia del chofer de un congresista que estaciona su vehículo en la puerta de una cochera, impidiendo que salga o ingrese cualquier carro de ella. El congresista en cuestión baja del carro para ir a comprar viagra en una farmacia de la esquina. Y como suele ocurrir, alguien quiere ingresar en la cochera y el chofer se niega a moverse.

Luego de la pandemia también estrenó una obra de teatro.

Estrené la comedia musical ‘Lola’ y presenté 36 funciones. Fue escrita íntegramente con dosílabos consonantes. Se presentó al aire libre en el Parque de la Amistad. Se rieron mucho y se escuchaba estruendosamente, a pesar de las mascarillas.

Y en julio estuvo en la Feria del Libro de Barranco.

Estuve en la Feria del Libro de Barranco y en la FIL de Lima en Jesús María. Recibí un reconocimiento que agradezco. Me he dado cuenta de que voy 48 años editando Monos y Monadas. Y que han pasado 52 años de haber publicado mi primer libro. Cuánta juventud acumulada.

¿Cómo es cumplir 72 años en el Perú?

Nunca creí que llegaría a contarlos, porque sobrevivir 72 años en el Perú equivale a vivir 800 años en Suiza. Porque no hay otro país del mundo que en 6 años juramente 7 presidentes. O que en 16 meses tenga 148 ministros. O que tengan 3 ex mandatarios en la misma cárcel y los demás haciendo fila para entrar. Eso no se ve en ninguna patre del planeta, ni en el África subsahariana ni en una isla polinésica. Aburrirse aquí es imposible.

¿Qué piensa del precio del limón? ¿Ya somos muy ácidos?

No me sorprende que el limón esté escaso. Lo que me sorprendería es que esté escasa la concha. Eso sobra. Basta revisar la realidad cotidiana para poder comprobar que la concha abunda y es casi signo de orgullo. Hay gente que hasta alardea de sus frutos del mar.

Dijo hace poco: “ríanse de mi candor desmesurado, pero yo no pierdo la ilusión de que, algún día, lleguemos a elegir autoridades en vez de ladrones.”

Me sorprendería también que algún personaje público que rige nuestros destinos pudiera coordinar gramaticalmente sujeto y predicado. Habrá que celebrar la dicha de vivir en el reino de la ignorancia como imperio natural de las cosas. El otro día escuché a una candidata a la presidencia hondureña (Sandra Torres) decir que la ignorancia es Patrimonio Cultural de la Nación y que no iban a permitir que fuera desterrada. Una de las tantas cosas que alguien que como yo nació en 1951 jamás pensó a escuchar.





Autoficha

Leonidas Nicolás Ramón Yerovi Díaz (Lima, 31 de agosto de 1951) es poeta, periodista, dramaturgo, novelista y humorista. Es nieto del poeta peruano Leonidas Yerovi. Fue director de ‘Monos y Monadas’. Puso en escena las comedias teatrales Lola y Titina.

Publicó las novelas Más allá del aroma (2000) y La casa de tantos (2001) y el compendio de humor El Perú de Yerovi: la leyenda de Monos y Monadas (2006). También editó el Diccionario de peruanos inolvidables: personajes hilarantes de un país extravagante (2009).

Publicó también dos entregas de la saga del detective Mariano Bidasoa: El hombre engaña (2004) y Tarjeta amarilla (2004). Las nuevas picardías de Yerovi, su última obra, se presenta en tres funciones (16, 23 y 30 de octubre) en el Teatro Auditorio de Miraflores (Av. José Larco 1150) a las 8 p.m.