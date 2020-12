Estoy en una sala virtual de Zoom esperando mi turno. Aguardando hay también otros periodistas de medios locales e internacionales. Todos hemos sido invitados por Netflix para entrevistar al elenco de la película Cielo de medianoche. Se sienten las ansias en los cuadraditos del Zoom. Algunos repasan sus preguntas en inglés. Otros, más veteranos del oficio, hablan entre sí como si fueran los únicos en la sala. Yo estoy tranquilo. No sé por qué. Es la primera vez que entrevisto a un actor y es nada menos que George Clooney.

Paso a la siguiente sala. La reunión se está cargando. El video todavía no se alista, pero el audio sí. “Hola, Francisco”, dice una voz en inglés. La imagen se enciende. George Clooney me saluda. Está más relajado que su personaje Danny Ocean en La Gran Estafa.

Antes de la pandemia, Netflix le mandó un guion para ver si le interesaba ser el protagonista. Le fascinó. En un futuro distópico, los humanos hemos destrozado el mundo y ahora es insostenible vivir en la Tierra. Emisarios buscan un nuevo hogar en el espacio. Su personaje tiene una misión: comunicarse con las expediciones para decirles que no vengan. Ya no hay nada en la Tierra a que volver.

Clooney hace inevitablemente una comparación con el mundo actual. “Si seguimos así por 30 años, es muy probable que terminemos destruyendo todo”, me dice. Por eso no solo aceptó el reto de Netflix, sino que decidió que también quería dirigir. Su vasta experiencia como actor le ha permitido recoger lo mejor de los directores con los que ha trabajado. El actor sintió que tenía una visión de cómo hacer la película. Quiere que el film funcione como una especie de meditación, que los espectadores se cuestionen el rumbo que estamos tomando como especie. Clooney no está contento con el poco cuidado con el que nos tratamos.

Felicity Jones y David Oyelowo coinciden con el director. El tema principal de la película es transmitir el mensaje de hacia dónde estamos encaminándonos. La pandemia nos ha dado una extraña sensación de pausa para revaluar nuestras acciones. Ambos actores son los protagonistas de la película y están realmente contentos por haber trabajado de la mano de George Clooney. Su trayectoria como actor lo ha hecho más empático. Es una gran ventaja trabajar con alguien que entiende lo que es ser un actor. El hombre confiado y relajado que ves en sus roles es el mismo que en la vida real.

Unos comentarios semejantes tienen Kyle Chandler y Demian Bichir, quienes también coprotagonizan Cielo de medianoche. Si ya has trabajado con Clooney, quieres volver a trabajar con Clooney. No la piensas. Cuando es el turno del mexicano Bichir, me responde en castellano. Le manda un gran saludo a la gente del Perú. Al parecer uno no llega a ser George Clooney solo por guapo; estos multitalentos que tiene son porque es un hombre preparado. Es un director generoso que te brinda todas las herramientas para que cada uno pueda desarrollar su trabajo.

Siempre he sido muy curioso por el espacio y por descubrir lo que hay más allá. Quiero saber qué opina George. Le dije “señor” apenas entré a la reunión. Ahora ya agarré confianza y le digo George. Vamos a aventurarnos en el espacio y vamos a buscar un nuevo hogar. Coincidimos en ese punto, pero el director tiene más fe en la raza humana y está convencido de que podemos revertir el rumbo que estamos tomando. “Es realmente agradable acá si es que lo cuidamos bien, Pancho”, me dice. (En verdad no dice Pancho, pero me estoy permitiendo una licencia artística). El actor está convencido de que este mundo está diseñado para nuestros cuerpos. El sol, el cielo azul y el agua limpia. Está hecho para nosotros si es que cuidamos del lugar.

