Hace 36 años el mundo conoció por primera vez a Karate Kid. Daniel LaRusso, un chico humilde que se muda con su madre soltera de Nueva Jersey a Los Ángeles, es el protagonista de esta entrañable película. Ni bien llega a su nueva ciudad, el joven es acosado por el antagonista: Johnny Lawrence. La exitosa historia se extendió por 2 películas más, las cuales exploraron la relación con el maestro de Daniel, el señor Miyagi.

En 2018, YouTube decidió relanzar la franquicia a través de una serie. La producción muestra a Daniel y a Johnny tres décadas después, aún con la rivalidad del pasado. Ahora cada uno tiene su propio dojo: Miyagi-do y Cobra Kai y la rivalidad es heredada por sus nuevos estudiantes. El éxito fue tal, que este año Netflix compró los derechos y la reelanzó en su plataforma, convirtiéndose en un éxito de talla mundial. El 1 de enero de 2021 se estrena la tercera temporada. Antes, en Perú21 entrevistamos a los protagonistas.

El Regreso de Ralph

Ralph Macchio tenía 23 años cuando dio vida por primera vez a Karate Kid, en 1984. Desde entonces ha representado a Daniel LaRusso. Hoy, con 59 años de edad, vuelve a interpretar a Daniel-San, ahora casado, exitoso y con dos hijos. En esta tercera temporada de la serie, Daniel vuelve a Okinawa después de más de 30 años. En Karate Kid 2 acompañó al señor Miyagi, pero ahora vuelve por temas personales. El pasado siempre encuentra la manera de regresar.

¿Cómo fue volver a Okinawa en esta tercera temporada luego de la película Karate Kid 2?

iFue uno de los momentos más importantes de la tercera temporada para mí! Estar en Okinawa y en realidad viajar a Okinawa. Cuando grabamos Karate Kid 2 grabamos esas escenas en Hawái, así que nunca había ido a Okinawa en mi vida hasta que Cobra Kai me llevó ahí. Fue genial poder hacer esas escenas con Tamlyn (Kumiko), que tuvo una performance espectacular con su personaje y en su relación con Daniel. Y Yuji Okimoto hizo un increíble trabajo con Chozen este año. Creo que los fans van a sorprenderse bastante. Es parte de lo rico de esta serie, que tienes a estos personajes que regresan de las películas originales y elevan la categoría de Cobra Kai con nostalgia, con resonancia y continuando con el legado, así que adoré toda esa sección y el personaje de Daniel también. Creo que fue un gran arco aprender algo nuevo acerca del señor Miyagi. Algo que todos en la audiencia aprendemos y que (Daniel) LaRusso también aprende y cuando veas la tercera temporada sabrás que se lleva consigo estas nuevas enseñanzas a EE.UU. y sigue pasando el conocimiento a sus estudiantes. Fue una bendición para mí. La pasé muy bien.

La Complejidad de ser Johnny

En 1984 vimos por primera vez a Johnny Lawrence. Era el villano de la película, un adolescente pedante y abusivo que le hacía la vida imposible a Daniel LaRusso. El chico popular que no le temía a nada por ser el campeón de karate de la ciudad. Hoy, tres décadas después, Johnny es un personaje más complejo.

Johnny es, actualmente, muy distinto al original que vimos en Karate Kid. ¿Cuáles son los cambios que sientes que se han dado?

El centro de Johnny es el mismo. El corazón, la parte de Johnny que traje soy yo. Así que hay una línea similar, por eso sigue siendo Johnny. Cuando tienes 18 años y eres el rey del valle y el campeón de karate del valle, es como los chicos del colegio que son los capitanes del equipo de fútbol o de básquet o el chico popular en el colegio, es normal. Entonces caminas con la cabeza alta, eres un poco arrogante y engreído. No sabes cómo son las cosas en verdad. Es parte de ser un adolescente. Pero cuando creces y la vida te hace reaccionar y las cosas no son tan fáciles como pensabas que serían, la cosa cambia.

Mantiene una mayor complejidad, se hace más humano.

Ha tenido varias situaciones de fracaso. Con su hijo, por ejemplo, que no quiere saber nada de él y una chica con quien terminó mal a pesar de tener una gran oportunidad. Todo eso lo hace muy humano y es interesante ver cómo puede salirse de eso. Para mí Johnny es el mismo. No hay diferencia. No había el Johnny malo antes y ahora, el Johnny bueno. Es simplemente Johnny con tres décadas encima. Y él estaba bien antes de que Miguel apareciera. Tenía su rutina, arreglaba cosas. Se levantaba por la mañana y seguía el mismo curso. No tenía nadie que lo molestara, hasta que conoce a Miguel y lo toma bajo su tutela. Se abre la caja de pandora al inaugurar Cobra Kai. Y ahora todo el universo de Karate Kid se está expandiendo gracias a Johnny. Eso es lo divertido de ser Johnny. Me encantaba ser Johnny antes y me encanta ser él ahora. Es el mismo tipo, pero es más complejo, ya no está haciendo un papel donde su propósito es poner presión al protagonista para que este lo pueda vencer. Ahora soy alguien a quien ves, analizas y empatizas.

