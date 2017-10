Netflix: Los creadores de 'Stranger Things' nos cuentan detalles de la nueva temporada 

Este viernes 27 se estrena la esperada segunda temporada de 'Stranger Things' y muchos usuarios de Netflix ya aguardan con gran expectativa las próximas aventuras de Mike, Dustin, Lucas, Will e Eleven. Sin llegar a indeseables spoilers, los creadores de la serie, Matt y Ross Duffer, nos cuentan detalles de los nuevos episodios.

Una historia que se aleja de los antihéroes

Los hermanos Duffer señalan que para la creación de 'Stranger Things' trataron de crear personajes con que el público se pueda relacionar, "que viven en hogares y ciudades que les resulte familiares", comenta Matt. El director y guionista señaló también que una de sus principales inspiraciones son las historias de Stephen King, John Carpetener y Steven Spielberg, visionarios con los que creció.

"La segunda temporada continúa construyéndose bajo esas mismas inspiraciones. Y continuamos con los personajes con los que ya todos estamos familiarizados y los seguimos en sus siguientes aventuras en la nueva temporada. Les dejamos que nos lleven según va sus historias", declara Matt. Su hermano agrega que al igual que en la segunda temporada, "estamos tratando de continuar el desarrollo de los personajes, esperando que el público se pueda encariñar con ellos.

Matt Duffer señala además que a diferencia de algunos filmes y corrientes de cine moderno, evitan que sus historias sean "irónicas o cínicas".

"Eso fue importante para nosotros. Muchas de las cosas que hacemos, buscan tener una suerte de sinceridad y seriedad. Incluso Stephen King, que es el maestro del horror, tiende a escribir acerca de que pese a que existe gente malvada, hay aún personas muy, muy buena. De corazón noble. Y cuya bondad es lo que logar al final derrotar al mal. Buscamos escribir ese tipo de tramas especialmente porque la TV de estos días tiene básicamente muchos antihéroes. Entonces, lo que quisimos hacer es crear un show sobre gente básicamente buena, generosa y de corazón noble", declaró Matt.

"Además buscamos que la historia se mantenga simple. La serie es sobre el poder de la amistad. O el amor de una madre. Son temas simples y universales que vimos cuando crecíamos y que influyó en quiénes somos hoy", agrega Ross Duffer.

El enfoque de la segunda temporada

Ross detalla que buscaron enfocarse en la nueva temporada de la misma manera en que lo hicieron en la primera: "¿Qué es lo que nosotros quisiéramos ver? ¿Qué es lo que más nos emocionaría? Esa es la forma en la que trabajamos. Que es lo contrario a trabajar pensando en lo que el público quiere. Que se decepcionarían si no ven determinada cosa. creo que eso nos desquiciaría".

Matt, por su parte, señala que la historia de la segunda temporada la trabajaron un mes antes de que 'Stranger Things' sea lanzada en 2016. "De esa manera, tuvimos una buena idea sobre a dónde queríamos dirigir la historia", declara el codirector. Además, expresa que las ideas de la serie no han sido influenciadas por comentarios de Twitter o Reddit.

"La razón por la que 'Stranger Things' fue exitosa fue debido a que cortamos todo ese ruido y escribimos una historia sobre lo que queríamos del programa. Sobre lo que queríamos ver y no sobre lo que la gente podría exigir. Y para la nueva temporada buscamos hacer lo mismo. Así que escribimos lo que nos entusiasma y sobre qué queremos ver. En verdad esperamos que resuene de la misma manera que en la primera temporada", comenta Matt Duffer en una entrevista que Netflix entregó a Perú21.

Pese al éxito de la primera temporada, Ross Duffer no buscó que los nuevos episodios estén llenos de puros efectos especiales pues no es eso lo que al público le gustó en un principio.

En la misma línea, Matt comenta que la brújula en el desarrollo de la serie es la primera temporada. "Si bien crecimos viendo secuelas de películas, y sabemos que cada vez que aparece una segunda parte, se quiere un poco más en la historia. Con un mayor espectáculo. Y eso es lo que queremos, pero sin perder lo que hizo especial a la primera temporada", reflexionó.

Las relaciones entre el grupo de niños cambiarán...

Ross Duffer comenta que para los nuevos episodios, buscan explorar nuevas dinámicas en el grupo de amigos y conocerlos más a fondo. "Entonces ahora conoceremos la casa de Dustin (Gaten Matarazzo). Conoceremos a su mamá y también iremos a la casa de Lucas (Caleb McLaughlin), y conoceremos a toda su familia. Además, ahora tendremos a Will (Noah Schnapp), y eso es lo divertido porque agregará mayor dinamismo al grupo", declaró.

"Will solo aparecía al inicio y al final de la primera temporada cuando ya no estaba atrapado en el Upside Down", declara Ross. También comenta que se presentará a un nuevo personaje, Max (Sadie Sink) lo que hará más grande al grupo de amigos. "Lo que será más divertida la historia es que los separaremos y cada uno irá por su propio camino", detalla el creador de la serie.

Matt, por su parte, agrega que con ello se busca "presentar nuevos lados de los chicos. Y eso es lo que crea la presentación de Max. Cuando pones un nuevo personaje en un grupo, crea todo este maravilloso conflicto. Ha sido divertido agregar ello en la interacción de ese grupo", acotó.

Por otro lado, los directores señalan que Will (Finn Wolfhard) dejará de ser el líder por tener el corazón roto tras la desaparición de Eleven (Millie Bobby Brown).

¿Y qué de Joyce?

Sobre el personaje interpretado por Winona Ryder, Matt Duffer comenta que estará en una mejor situación porque su hijo está de vuelta con ella. Pero que tendrá que tratar con el trauma que afecta a Will tras ser rescatado del 'Upside Down'. Joyce tendrá que preguntarse si podrá tener finalmente "una familia normal".

En su búsqueda de esa "normalidad", Joyce contará con una pareja: Bob, interpretado por Sean Astin, recordado por su rol de Sam en la saga del Señor de los Anillos. "Él es el administrador de una tienda de Radio Shack, que está al costado del trabajo de Joyce. Se conocían desde la secundaria, cuando era un poco nerd y el extraño del grupo. Ella cree que es un buen tipo. Que es una buena persona para ella y su familia", detalla Matt.

Jonathan, Steve y Nacie: El triángulo amoroso

Los hermanos Duffer adelantan que los tres adolescentes mantienen un tenso triángulo amoroso: Nancy y Steve continúan juntos, pero habrán ciertos alejamientos en su relación.

Sin embargo, nos comentan que Steve dejará de ser el más popular y genial de la escuela con la presentación de Billy (Dacre Montgomery), quien tomará "el lugar del rey Steve".

"Billy es un chico de California. Es además el hermano mayor de Max y es como una clase de mejor versión de Steve. Es más cool que Steve y toma rápidamente el manto. Además se aprovecha de él. Es el nuevo malo de la secundaria", declara Ross.

Los nuevos episodios de 'Stranger Things' se estrenan este viernes 27 de octubre en Netflix. ¿Los verás en maratón?.