El lanzamiento de una nueva temporada de una serie siempre genera gran expectativa sobre el destino de los protagonistas. ¿Sobrevivirán? ¿Morirán? ¡¿Terminarán su relación?! ¿Volverán a estar juntos? ¡¿Cancelarán la serie?! Las respuestas las vamos conociendo conforme vemos un episodio. Pero ver solo uno ya no es una práctica común. En el caso de muchos usuarios, ya es algo del pasado.

Hoy en día, desde que la aparición de plataformas de entretenimiento como Netflix, existen usuarios que no miden el tiempo y no se detienen hasta ver la temporada completa en menos de 24 horas. Perú ya forma parte de esa nueva forma de ver series.

Un reciente estudio publicado por Netflix llama a este tipo de usuarios Supermaratoneros. Estos son definidos como "miembros que completaron una temporada de un programa de TV dentro de las primeras 24 horas de lanzamiento".

Así, la primera temporada (y por ahora única) de The Defenders es la serie que más peruanos ven en menos de 24 horas. La producción de superhéroes de Marvel Cómics que reúne a Jessica Jones, Daredevil, Luke Cage y Iron Fist ocupa el primer lugar y es seguida por el anime 'The Seven Deadly Sins'. El tercer lugar lo tiene la familia Tanner de la serie 'Fuller House'. El cuarto lugar es de 'Gilmore Girls: a year in the Life' y el quinto puesto es de 'Santa Clarita Diet'.

1. 'The Defenders'

2. 'The Seven Deadly Sins'

3. 'Fuller House'

4. 'Gilmore Girls: A Year in the Life'

5. 'Santa Clarita Diet'

6. 'Atypical'

7. 'The Ranch'

8. 'Narcos'

9. 'El Chapo'

10. 'Stranger Things'

11. 'GLOW'

12. 'Anne with an E'

13. 'Frontier'

14. 'The Mist'

15. 'Iron Fist'

16. 'Love'

17. 'Lovesick'

18. 'Glitch'

19. 'Friends from College'

20.'White Gold'

Según Netflix, Perú cuenta con supermaratoneros y a nivel mundial, nuestro país ocupa el lugar 15 en porcentaje de usuarios que acaban nuevas temporadas en menos de un día. El primer lugar lo ocupa Canadá, el segundo EE.UU., el tercer lugar Dinamarca. México, por su parte, está en el puesto 7 y Brasil en el 10. A continuación la lista completa:

Netflix señala que 'Gilmore Girls: A Year in the Life' tiene la mayor cantidad de "supermaratoneros" en todo el mundo aunque ocupa diferentes lugares según el país. Asimismo, indica que 'Fuller House' es la serie más vista en Ecuador mientras que en México es la comedia 'Club de cuervos'.



A nivel mundial, las series más maratoneadas de Netflix son las siguientes:

1. 'Gilmore Girls: A Year in the Life'

2. 'Fuller House'

3. 'The Defenders'

4. 'The Seven Deadly Sins'

5. 'The Ranch'

6. 'Santa Clarita Diet'

7. 'Trailer Park Boys'

8. 'F is for Family'

9. 'Orange Is the New Black'

10. 'Stranger Things'

11. 'Friends from College'

12. 'Atypical'

13. 'Grace and Frankie'

14. 'Wet Hot American Summer'

15. 'Unbreakable Kimmy Schmidt'

16. 'House of Cards'

17. 'Love'

18. 'GLOW'

19. 'Chewing Gum'

20. 'Master of None'

Datos:

- Unos 8.4 millones de usuarios de Netflix desde 2012 han terminado una temporada de televisión dentro de las 24 horas desde su lanzamiento.

- El comportamiento de los "supermaratoneros" aumentó de 200,000 miembros en 2013 a más de 5 millones en 2017 (hasta septiembre).

¿Y tú, conoces a un supermaratonero?