Natsumatsuri: El festival de la cultura japonesa vuelve en su octava edición

El 24 de febrero se realizará una nueva edición del Natsumatsuri, el festival cultural en el que se realizarán talleres, conciertos, espectáculos, clases y muchas actividades más provenientes de la rica cultura del Japón . Este año, el show principal vendrá de la mano de Tokyo Girls' Style, popular agrupación femenina de disco, funk, house y EDM.

La banda está compuesta por Mei Shyoji, Hitomi Arai, Miyu Yamabe y Yuri Nakae. El año pasado, Tokyo Girls' Style lanzó los singles 'predawn / Don't give it up' y 'Waterlily ~Suiren~'. Asimismo, el próximo 28 de febrero presentarán su nuevo tema 'Last Romance'.

En esta nueva edición del Natsumatsuri, Tokyo Girls' Style tocará también temas incluidos en su último álbum 'Reflection'.

Además, el público podrá disfrutar de la música de la banda nacional Ryou Sakai Project que interpretará populares canciones del J-Music.

El evento también ofrecerán talleres de Bunka Sai, en el que se ofrecerán los aspectos básicos del shodō (caligrafía japonesa), atender una clase de idioma japonés, realizar en origami una muñeca japonesa y otras figuras más, practicar el kusudama (variación del origami) y elaborar cometas al estilo japonés.

Los asistentes además podrán aprender la danza tradicional de los festivales japoneses al ritmo del taiko (tambor japonés).

También se montará una exposición de shodō, a cargo del Club de Shodo 'Fureai'; una muestra de Tsurushi Kazari (pequeños muñecos elaborados para desear la felicidad), a cargo del equipo de Keijiban Kurabu; y la Zona de Manga, donde los admiradores de las historietas japonesas podrán apreciar el talento de los autores nacionales de manga e ilustración.

No se pierda el espectáculo de Pepe Cabana Kojachi 'Mukashi, Mukashi', quien deleitará a grandes y chicos con sus cuentos en kamishibai (teatro de papel).

Y como en cada edición del Natsumatsuri, los asistentes disfrutarán de cosplay (disfraces), juegos tradicionales de un matsuri y de los infaltables platos típicos de la cocina nipona.

El Natsumatsuri se realizará el sábado 24 de febrero, a las 12 p.m. en el Estadio La Unión (Av. Abraham Lincoln s/n, Pueblo Libre). Entrada general S/40, VIP: S/150. De venta en Akemi Store del Centro Comercial Arenales.