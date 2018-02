Narradoras peruanas: Ellas son, aquí están

Jaime Cabrera Junco

Leo por gusto

¿La prensa cultural dedica poco espacio a las escritoras? ¿Existe la necesidad de darlas a conocer más? Haciendo un mea culpa, en mi web, Lee por gusto, he entrevistado más a escritores que escritoras y esto no ha sido una decisión deliberada. Ha sido más producto del peso de la novedad y las campañas de difusión de las editoriales. Es cierto, esto no debería ser excusa, pero la reflexión surge porque el debate sobre este punto sigue vigente. Ahora, partiendo de que no hay literatura femenina ni masculina, sino literatura a secas, no debemos dejar de lado la necesidad de dar a conocer las voces de la narrativa peruana actual y, sobre todo, comentar sus estilos y temáticas. En este caso, nos ocuparemos de escritoras a propósito de la publicación de la antología titulada Como si no bastase ya ser. 15 narradoras peruanas (Peisa, 2017).

ANTECEDENTES

​En 2008, apareció Matadoras, libro editado por Estruendomudo, donde encontrábamos relatos de 13 narradoras, algunas ya con un primer libro bajo el brazo y que luego consolidarían su presencia con nuevas publicaciones e incluso con premios. En 2011, Altazor publicó Disidentes 1, antología que incluía a 15 autoras, y si bien algunos nombres coincidían con la selección de 2008, había voces ‘nuevas’, como las de Julia Wong y Julie de Trazegnies (fallecida en 2015). Fue así que muchas de las escritoras antologadas se consolidaron por mérito propio, y estas publicaciones ayudaron también a ello.



LA NUEVA ANTOLOGÍA

​Como si no bastase ya ser…, antología a cargo de la escritora e investigadora Nataly Villena, aparece –según sostiene– porque si bien la producción literaria de mujeres ha aumentado, esta se conoce poco. “Es la razón por la que una antología dedicada solo a escritoras se justifica plenamente”, señala en el prólogo del libro.

La editora ha elegido como criterio de selección el año de nacimiento, en este caso el rango va desde 1966 hasta 1986. Además de haber publicado por lo menos una obra, algunas de las antologadas aparecieron incluso en Matadoras y Disidentes 1, como es el caso de Susanne Noltenius, Karina Pacheco, Alina Gadea, Katya Adaui y Rossana Díaz. Completan la nómina Grecia Cáceres, Julia Chávez, Irma del Águila, María José Caro, Yeniva Fernández, Ofelia Huamanchumo, Claudia Salazar, Jennifer Thorndike, Claudia Ulloa y Gabriela Wiener. Esta última, a diferencia de sus colegas, participa con una crónica.

¿Qué encontramos en estos relatos? ¿Hay puntos en común o cada autora es una isla? He leído estos cuentos, como debería acercarse uno a la literatura, es decir, sin pensar en el autor, dejándome llevar por las historias y sumergirme en ellas a través del lenguaje que presenta cada relato. Así, vemos que estamos ante historias protagonizadas por mujeres y narradas desde el punto de vista de ellas. Encontramos, además, un buen manejo del lenguaje, con ciertas variaciones en cuanto al suspenso, es decir, algunas historias decaen o, en su ambición por contar más, pierden pulso. Esta muestra nos ofrece historias sobre relaciones de pareja, familias, viajes, liberación e incluso un cuento de corte fantástico. De los 15 relatos, quisiera resaltar algunos, como “Auto Sacramental”, de Susanne Noltenius; “Documental”, de Claudia Ulloa Donoso; “La pequeña compañía”, de Yeniva Fernández; “Al canto del gallo”, de Ofelia Huamanchumo, y “La casa de los Seminario”, de Alina Gadea. Ellas, así como María José Caro y Katya Adaui, tienen un estilo que nos hace ver este libro como un conjunto de historias con sensibilidad que atrapan al lector y no simplemente un libro escrito por mujeres. Como si no bastase, Caro y Ulloa han sido incluidas en una antología de nuevos autores latinoamericanos.

Ficha Técnica

​'Como si no bastase ya ser'

​15 narradoras.

Selección de Nataly Villena Vega

​Peisa. 2017, Lima. 213 p.p.