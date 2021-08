A los 18 años le dijo no a Viña del Mar. Acto seguido la echaron y le dijeron que nunca más iba a pisar el festival. Ella era parte de un grupo de talentos en el programa de televisión Sábado gigante, de Don Francisco. Iban a llevarlos para interpretar éxitos del momento. Pero ella quería cruzar la puerta del festival más importante de Latinoamérica con su propio estilo y canciones inéditas. “Yo voy a llegar al festival, me van a llamar por mi música”, presagió, y aclara que en sus palabras no había soberbia, sino carácter y amor propio.

En 1989 llegó a Viña del Mar, un año después del lanzamiento de “El hombre que yo amo”, una de las canciones con las que alcanzó popularidad en su país y en el Perú. Desde entonces, pisó la Quinta Vergara cinco veces como cantante y también ha sido jurado, reina y animadora del festival.

Myriam Hernández estrena “Hasta aquí”, primer sencillo de su próximo álbum, el décimo de estudio en su carrera. La canción y videoclip ya están en las plataformas virtuales. Sinergia tendrá 11 canciones, su primer disco en diez años.

En la infancia, cuando el cepillo de dientes era su micrófono y jugaba a ser cantante frente al espejo, fantaseaba con ser Karen Carpenter, del dúo estadounidense The Carpenters. Tiene muchos casetes grabados en que imita esa voz cálida y melodiosa. Algo así como sus primeras producciones, aunque artesanales.

Le pregunto como quién quiere ser hoy. Myriam Hernández dice que quiere ser ella. Plena, segura, contenta con su familia, cantar hasta cuando sienta que lo hace bien, tener nietos, vivir feliz y tranquila. ¿Es difícil ser Myriam Hernández? Responde que tiene que estar constantemente pensando, analizando, creando, viajando y produciendo. “Pero es lo que me gusta”, dice sin lamentos y dibuja aquella sonrisa que achina sus ojos.

-¿De “El hombre que yo amo” a “Hasta aquí”, cuánto has cambiado?

Mi esencia sigue igual, pero, claro, uno va cambiando con los años, la experiencia de vida. Ya no soy la mujer que tenía 23 años cuando cantaba esa canción, que para mí sigue siendo preciosa, pero “Hasta aquí” viene a reforzar un mensaje que también vengo dando hace unos años hacia la mujer, de empoderarse, de sentirse segura, de sentirse capaz, de luchar; erradicar lo que es el patriarcado y apoyarnos para que tengamos nuestros derechos como siempre debimos haberlos tenido. Esta canción es de un empoderamiento femenino fuerte para tener un amor propio, dejando huellas.

-¿”El hombre que yo amo” colisiona un poco con la idea de empoderamiento femenino?

Esa canción no me molesta cantarla. La letra es una descripción sobre lo que se siente cuando estás enamorada. Tal vez la única frase que me molestó hace unos diez años atrás es la parte que dice: “Vuela siempre lejos, pero vuelve al nido”. No estoy de acuerdo con ese mensaje de sumisión.

-¿Y hoy ese tramo lo has cambiado?

He cambiado la conjugación, porque no puedes cambiar absolutamente la letra a una canción que ya es un clásico.

-¿Hay canciones que deben actualizarse y que incluso no deberían cantarse?

No estoy de acuerdo con que se escuchen canciones que van en contra de las mujeres y que agreden, porque estás enviando un mensaje y estás enseñando a las nuevas generaciones a faltar el respeto.

-¿Cómo era la Myriam Hernández que a los 23 años cantaba “El hombre que yo amo”?

Siempre he sido una mujer que no es sumisa, mi madre me enseñó a ser así; soy de Tauro, así es que tengo un carácter fuerte y súper sensible. Tengo mucha paciencia, pero cuando digo que no, es no. No era rebelde, pero sí segura de lo que quería lograr, y de eso nadie me sacaba, era terca (ríe).

-¿Y hoy cómo eres?

Sigo siendo terca (risas), pero muy paciente.

-Pienso en tus compatriotas de Chico Trujillo –grupo de cumbia fusión– que hasta hoy no aceptan ir a Viña del Mar. ¿Los artistas deben sentar una posición?

Hay estilos. Yo le canto al amor, soy romántica, pero soy súper terca, tengo mi carácter. Siempre se debe tener carácter en todo, enviar el mensaje de amor propio, de seguridad.

-Decirle no a Viña a los 18 años demanda un carácter muy fuerte.

Sí, porque la verdad muchos chicos a esa edad se encandilan: “¡Viña, cómo no voy a ir!”. No, yo no me encandilo por nada, hasta el día de hoy. Si quiero hacer algo, lo voy a hacer bien; no por estar y vivir la experiencia, la voy a vivir a como dé lugar.

-¿Siempre tuviste claro que querías ser cantante?

Cuando tenía 4 años, soñaba con ser cantante. Mis padres se casaron muy jovencitos, se fueron a vivir a la casa de mis abuelos maternos y entonces ahí fui primera hija, primera sobrina, primera nieta, y todo giraba en torno a esta niñita, todos eran cantantes amateurs y cada uno me influenciaba. Más que jugar a muñecas, prefería jugar a cantar.

-¿Y en qué momento quedó claro que serías cantante?

A los 10 años me inscribieron en un festival y gané. Desde allí nunca más me bajé de un escenario. A los 12, ingresé a la TV. A los 17, di la prueba para ingresar a la universidad; quedé en Biología Marina. Pero lo único que yo quería era seguir cantando. Me puse a estudiar Comunicación. Siempre luché por cantar y, ya a los 22, grabé mi primera canción: “Ay, amor”, luego a los 23 “El hombre que yo amo” y comencé mi carrera internacional.

-¿”Hasta aquí” es una señal de que veremos a otra Myriam Hernández, alejada de la balada?

En los comienzos de mi carrera también tengo canciones bastante rítmicas, muy funky, incluso con influencias de rock. Hoy, después de 10 años de mi anterior álbum, aposté por seguir con lo mío, con la música romántica, pero obviamente con los arreglos que van de acuerdo a los tiempos. En el nuevo disco habrá baladas desde una perspectiva de mujer empoderada, con arreglos clásicos y actuales, y otras canciones que son muy pop.

-¿Habrá algo de reggaetón o música urbana?

No. Era más fácil haberse sumado al reggaetón. Encuentro que es más transgresor ir en contra de lo que hoy se escucha e ir por mi camino, que es lo romántico. La música romántica nunca pasará de moda.

-¿A qué le dices hoy “Hasta aquí”?

A las personas que mienten, a la infidelidad, al engaño, al no respeto, al feminicidio, a la discriminación, a la desigualdad.

-¿A qué le abres tu corazón?

Al amor, a la honestidad, a la gente que me quiere, a la gente que quiere hacer el bien, al público, a mis amigos, a mi familia, a mis hijos, a mi marido, a la vida, a la fe, a Dios. Abro mi corazón, mis brazos, mi alma.

-¿Cómo definir tu relación con el Perú?

Amo a Perú. He tenido un romance con Perú desde los inicios de mi carrera, siempre me trataron con tanto cariño y respeto, hasta el día de hoy. Hay un club de amigos que me siguen, un club de fans, un club que va creciendo.

AUTOFICHA:

- “Soy Myriam Raquel Hernández Navarro. Mi edad es 56 años, nací el 2 de mayo del 65, en Santiago de Chile. Viví diez años en Miami y mucho tiempo en varios países por las promociones que tenía que hacer. He publicado 11 discos”.

- “Sinergia, mi próximo disco, sale en el primer semestre del próximo año en formato físico. Mientras tanto, irán saliendo singles. El próximo sencillo yo creo que debe salir en un par de meses, pero aún no puedo decirte el nombre de la canción (ríe)”.

- “Escucho todo tipo de música, tengo varios playlists, uno se llama ‘Manejando’; ahí tengo música reggaetón, música tranquila, anglo, música en español; tengo otro playlist que es música clásica o para relajarse. Pero soy pésima para acordarme los nombres. Yo admiraba mucho la voz de Carpenters, a Karen, era preciosa”.

