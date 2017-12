“La música latinoamericana ha sido una gran influencia”, dice Chris Lowe de Pet Shop Boys

A veces, una orquesta cabe en un sintetizador. Conversamos con Chris Lowe (1959), encargado de los teclados y la exploración de sonidos en el dúo británico Pet Shop Boys, que se completa con la voz de Neil Tennant. Presentan su música electrónica este miércoles en el Parque de la Exposición.

Neil y tú se conocieron porque él no sabía cómo conectar su sintetizador. Años después, proponen algo nuevo en la música electrónica.

Neil tenía un sintetizador, y comenzamos a escribir música en su apartamento. Luego grabamos en un estudio en Camden (Londres) unos demos. Canciones de esa etapa tuvieron éxito: “West End Girls”, “It’s a Sin”.

¿Cómo crearon su sonido?

Al principio éramos ingenuos. Poníamos la batería, la línea de bajo, coros. Las canciones eran simples. Queríamos hacer música electrónica, pero no teníamos capacidad, recursos. Luego, en Nueva York, grabamos discos pop, nos hicimos más competentes.

Los caracteriza la fusión entre cine, arte, teatro y música.

En la primera etapa pensábamos nuestra música cinemáticamente, grabando sonidos de gente en la calle, como “West End Girls”, introducir elementos del cine.

¿Y en los shows en vivo?

Queremos que se visualice el show como un teatro. Para nuestro primer show contratamos arquitectos, tuvimos disfraces, artistas. Era algo que nos costó mucho, pero queríamos hacer.

Algunos shows se relacionaron con una sensualidad gay.

Hemos sido bastante libres. Nunca fuimos específicos en eso, ni en las letras. Si se ve eso en nuestra música, es justo. Si no, no importa.

¿Qué tanto los ha influido la música latinoamericana?

Siempre que íbamos a Latinoamérica, traíamos algo de vuelta. En Brasil, fiestas en Colombia. Ha sido una gran influencia, sobre todo para el disco 'Bilingual'.

¿Qué exploración presenta su último disco 'Super' (2016)?

La idea es hacer tres discos muy electrónicos, eufóricos, dance. Es el segundo.

¿Influidos por música actual?

No escucho música actual. Me gustan las melodías suaves. Se piensa que salimos a bares para saber qué está ocurriendo, pero no es así. Prefiero ver noticias en la TV y deprimirme (risas).

¿Tu proceso de composición pasa por la improvisación?

Cuando vamos al estudio, no hemos hecho canciones por un tiempo. Sale la inspiración. No estamos influenciados por lo actual. Solo buscamos algo fresco.

¿En la escuela tocaste en una banda de rock?

Fue muy breve. Pasé más tiempo tocando trombón en la orquesta escolar. También tocaba el piano.

DATOS

- Pet Shop Boys se presenta este miércoles 27 en el Anfiteatro del Parque de la Exposición. Teleticket.

- La emblemática banda londinense fue fundada en 1981. Llega a Lima con The Super Tour. Presentará una propuesta que mezcla música, pantallas, luces y efectos láser.