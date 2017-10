Estos museos y sitios arqueológicos están abiertos al público (y gratis) este domingo

Este primer domingo de octubre un grupo de museos, sitios arqueológicos y lugares históricos en Lima estarán abiertos al público sin costo alguno. Se realizarán intervenciones artísticas en siete museos, como parte del proyecto 'Museos Abiertos'.

Los visitantes disfrutarán de orquestas típicas del Valle del Mantaro, de la Tunantada de Jauja, de bandas de Canta y Yauyos y la versión tradicional de la danza del Santiago de Chicche o la Huaconada de Mito. También habrá músicos, artistas plásticos, actores y narradores, ligados en su mayoría a la sierra central del Perú.

En la región Lima: Pachacámac (Lurín), Puruchuco (Ate), Pucllana (Miraflores), Huallamarca (San Isidro), Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú (Pueblo Libre) y Mateo Salado (Pueblo Libre). Mientras que en la región Junín: el Museo de Sitio de Wari Willka.

Estos lugares puedes visitar:

1. Museo Nacional de Arqueología, Antropología e Historia del Perú. Dirección: Plaza Bolívar s/n, Pueblo Libre. Horario: De 8:45 a.m a 4 p.m.



2. Museo Nacional de la Cultura Peruana.

Dirección: Av. Alfonso Ugarte 650, Lima. Horario: De 9 a.m a 4:30 p.m.



3. Museo de Arte Italiano.

Dirección: Paseo de la República s/n, Cercado de Lima. Horario: De 10 a.m a 5 p.m.



4. Museo de Sitio Huaca Pucllana.

Dirección: General Borgoño cuadra 8 s/n, Miraflores. Horario: De 9:30 a.m a 9: 30 p.m.



5. Museo de Sitio Huallamarca.

Dirección: Av. Nicolás de Ribera 201, San Isidro. Horario: De 9 a.m a 5 p.m.



6. Casa de la Gastronomía Peruana.

​Dirección: Jr. Conde Superunda 170, Cercado de Lima. Horario: De 9 a.m a 5 p.m.



7. Museo de sitio Arturo Jiménez Borja- Puruchuco.

​Dirección: Carretera Central, km 4.5, Ate Vitarte. Horario: de 9 a.m a 4:30 p.m.



8. Museo de sitio Pachacámac.

Dirección: Km 31 de la Antigua Panamericana Sur, Lurín. Horario: De 9 a.m a 4 p.m.