La obra ‘Muñequita linda’, que combina teatro, danza y música, se estrenará este 17 de junio en La Casona de Chorrillos y contará con la participación de tres mujeres creadoras e intérpretes: Cecilia Borasino (bailarina), Janet Gutarra (actriz) y Pamela Gutiérrez (cantante), bajo la dirección de Jaime Lema.

Esta propuesta, que lleva el mismo nombre del popular bolero de antaño, abre un espacio para reflexionar sobre la imagen distorsionada que aún se tiene de la mujer en nuestra sociedad.

Para la producción de este show, cada artista invitada trabajó su propuesta desde sus propios proyectos: Cecilia Borasino, directora del Proyecto Atmósfera, presenta Pandemonia; Janet Gutarra, integrante del elenco ‘El Actor Bailarín’, interpreta La Mujer Habitada; mientras que Pamela Gutiérrez del proyecto ‘YO Grito’ presenta Te quiero, dijiste.

En Pandemonia, Borasino propone una reflexión a partir del título de la obra. “¿A cuántas de nosotras nos cantaron ‘Muñequita linda’, la canción? En nuestras mentes de niña surgían preguntas: pero no soy rubia, mis labios no son de rubí, mis dientes no son perlas [...]. Hace mucho tiempo que ya no somos muñequitas que se pueden manipular fácilmente por los hombres que tomaban tanto las decisiones como los cuerpos de las mujeres silenciando sus voces”, manifestó la bailarina.

Janet Gutarra, por su parte, en ‘La Mujer Habitada’ toma como inspiración la novela homónima de la nicaragüense Gioconda Belli. En su propuesta escénica, una mujer regresa al lugar que le recuerda a su infancia y más allá; ha recibido una casa de un familiar como herencia. Es el inicio de un viaje interior, de su encuentro mágico con sus antepasados, de la lucha de su pueblo, de su gente, la despedida del amor.

‘Muñequita Linda’ culmina con ‘Te quiero, dijiste’ en el que Pamela Gutiérrez canta acerca de los amores que desgarran, que llegan y se van sin avisar. A través de cuatro piezas musicales, la cantante comparte la travesía de una mujer que persigue la memoria de su amado, desde la pérdida hasta la continuación sin despedida.

La obra ‘Muñequita Linda’ marcará el inicio del I Encuentro de Espacios Alternativos 2023, creado por Jaime Lema y cuyo principal interés es el intercambio entre diferentes disciplinas artísticas y experiencias creativas. La obra se llevará a cabo en la Casona Roja y tendrá cuatro funciones los sábados 17 y 24 de junio, así como el 1 y 8 de julio, a las 8 de la noche.





VIDEO RECOMENDADO