Mundo al revés: las caras del carnaval

Por: ALEXANDER HUERTA-MERCADO

Antropólogo y catedrático

La mayor parte de las culturas antiguas están en los museos, pero los griegos están entre nosotros, en nuestra forma de pensar y en el carnaval. Es verdad, la próxima vez que nos caiga un baldazo de agua en la cabeza o nos pongamos una máscara o celebremos en una comparsa en febrero, pensemos que se lo debemos a los helenos, más precisamente al dios Dionisio, que como buen patrón del vino lo era de los placeres, y cuyo culto implicaba fiestas dionisiacas donde todo estaba permitido, a tal punto que las orgías estaban a la orden del día y de la noche. Con la llegada del cristianismo todas las fiestas paganas fueron no solo prohibidas, sino que también sus cultores fueron perseguidos, aniquilados e incluso quemados en la hoguera. Gran parte del conocimiento mágico se perdió y gran parte de los rituales nunca se conocerá. Aun así las autoridades no pudieron acabar con el festival, que de fiestas a Dionisio habían pasado a ser bacanal, pues el dios había pasado a llamarse Baco para los romanos, y para la Edad Media ya eran carnestolendas o carnaval, es decir, muy propiamente dichas, “fiestas de la carne”. Lo máximo que pudo hacer la Iglesia fue controlarlo ubicándolo en las fechas que precedían el Miércoles de Ceniza; es decir, antes del inicio de los preparativos para Semana Santa, en otras palabras, el desborde estaba permitido y acto seguido venían los tiempos de guardar y de penitencia. El dogma religioso ha temido que la alegría y la risa quiten la racionalidad en los humanos y, sin embargo, otras concepciones místicas han pensado lo opuesto. Los navajos, los hopis y los apaches, por solo mencionar a las primeras naciones norteamericanas, han tenido payasos sagrados que durante los rituales más serios hacían bromas e imitaban a los sacerdotes tradicionales usando máscaras grotescas, pues se afirma que mediante la risa, la persona abre su alma para entender las cosas de otro mundo.

No hubo felices coincidencias en la conquista española en los Andes, pero sí algo interesante: febrero, el mes donde caían los carnavales traídos por los españoles, coincidía con la temporada de lluvias en la región de altura, y para una cultura que se consideraba parte de la naturaleza y no dueña de ella, los ritos de fertilidad eran de corte parecido al carnaval, y ahí están hasta el día de hoy el juego con barro, el agua, las comparsas y el culto a la vida que alegran los Andes de norte a sur.

Imagen

Es posible que Mijaíl Bajtin jamás haya visto un carnaval más allá de su tierra natal Rusia, donde sufrió de la persecución estalinista; sin embargo, escribió un hermoso texto en el que explicaba las características del carnaval durante la Edad Media y nos abrió los ojos para entender qué hay detrás de todo carnaval, sea en Ayacucho, Venecia, Nueva Orleans o en Río. Bajtin lo pondría de esta forma: son momentos en que ritualmente el mundo se pone de cabeza, es decir, se invierte el orden social y como consecuencia se relajan las normas sociales y se permite un lenguaje vulgar. Las partes prohibidas del cuerpo, de la cintura para abajo, se vuelven protagónicas; tenemos figuras fálicas, arengas a los traseros y juegos sexuales, y las autoridades juegan a ser plebeyos mientras que los plebeyos juegan a tener poder.

Las sociedades necesitan estos espacios, amable lector, lectora, para drenar toda esa energía contenida en sus contradicciones, pero también para entenderse a sí mismas por oposición. Haciendo exactamente lo que no debe hacerse en el día a día podemos afirmar las reglas de una manera mejor.

Imagen

Un cómplice que ha acompañado a toda esta locura es la máscara por su poder de hacer desaparecer el rostro, que a la larga es el verdadero documento de identidad. No en vano nos piden una foto sin sonreír en nuestros carnets y no en vano la vigilancia se basa en reconocer nuestras caras. La máscara ocultaba no solo la cara, sino las diferencias de clase social, etnia, género, y se convertía en cómplice de las transgresiones que el carnaval ofrecía.

La máscara cubre una identidad y devuelve otra. A diferencia de los rituales, en donde transforma al portador en el espíritu que representa la imagen, en el carnaval la máscara secuestra a la persona de a pie y devuelve a alguien liberado, que es libre de burlarse del foráneo. De ahí que las máscaras andinas suelan representar al otro, sea al español, al doctorcito, al esclavo afroperuano, al soldado chileno. La máscara como tal suele secuestrar la identidad, que en Occidente tiende a albergarse en los ojos (la ventana del alma como le dicen), de ahí que en el Mardi Gras y en el Carnaval de Río baste con antifaces que cubran la mitad superior de la cara, pues si bien no oculta a la persona, el carnaval abre el portal de la fantasía donde todo es posible; todos sabemos que estamos en un teatro enorme, en donde, parafraseando una canción de Serrat, por un momento cada quien se olvida que es cada cual.

