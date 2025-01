Muere Nicolás Yerovi, adiós a un grande

Nicolás Yerovi, destacado periodista, escritor e ilustrador murió este domingo.

La noticia fue confirmada por su hija Paloma, quien en la víspera pidió que oremos por la salud de su padre.

Yerovi estaba internado en un hospital de Essalud y para la noche de este domingo habían convocado a una misa comunitaria.

Yerovi, de 73 años, quien fue colaborador de este diario, fue el director del periódico humorístico 'Monos y monadas' y destacó como novelista y dramaturgo.

En entrevista con Perú21, Yerovi describió así 'Monos y Monadas, la sonrisa perdurable', su última publicación: "Es la síntesis de casi cuatro generaciones que tiene la familia Yerovi. Significa la esencia de ese legado, la sonrisa, la ironía, la agudeza inteligente. Las ganas de celebrar la vida y no dejar de joder al mismo tiempo".

Imagen

La revista 'Monos y Monadas' fue fundada por su abuelo. Decía Nicolás que era "una forma de evitarse las amarguras": "Y eso se convirtió en algo genético. Mi padre lo heredó, sus hermanas también. Estas historias que ellas me contaron han permitido que yo pueda componer este libro. Y al irse mi padre, yo que era un poeta que se encargaba de hacer versos solo para enamorar muchachas, decidí continuar su obra".

Con su humor ácido, con esa carcajada inconfundible y con una visión nítida del Perú, Yerovi nos comentó: "Hay países que tienen gobernante, nosotros tenemos ladrones. ¡Por Dios, qué país ha logrado reunir en una misma prisión simultáneamente a dos exdictadores y a un expresidente extraditado de Estados Unidos por ratero! Esas son cosas que atraen al turismo".

En 2023, en entrevista con Carlos Cabanillas para Perú21, comentó lo que significaba cumplir 72 años: "Nunca creí que llegaría a contarlos, porque sobrevivir 72 años en el Perú equivale a vivir 800 años en Suiza. Porque no hay otro país del mundo que en 6 años juramente 7 presidentes. O que en 16 meses tenga 148 ministros. O que tengan 3 ex mandatarios en la misma cárcel y los demás haciendo fila para entrar. Eso no se ve en ninguna patre del planeta, ni en el África subsahariana ni en una isla polinésica. Aburrirse aquí es imposible".

En esa misma charla, ironizó: “Tengo pues, 72 años, 6 corbatas y ningún remordimiento, y aunque pueden hacerme falta muchas cosas, lo único que a mí me sobra es gratitud. Agradezco a quienes sonríen cuando digo que soy anticuado porque me gustan las mujeres, no tengo tatuajes y hasta pago mis deudas. Al fin y al cabo, formo parte de un linaje de escritores satíricos que ha hecho, pudorosamente, hasta del dolor, una galante forma de admirarse ante el enigma de la vida".

Yerovi publicó las novelas 'Más allá del aroma' (2000) y 'La casa de tantos' (2001), así como el compendio de humor 'El Perú de Yerovi: la leyenda de Monos y Monadas' (2006).

También editó el 'Diccionario de peruanos inolvidables: personajes hilarantes de un país extravagante' (2009).

Publicó también dos entregas de la saga del detective 'Mariano Bidasoa: El hombre engaña' (2004) y 'Tarjeta amarilla' (2004).

ENTREVISTA CON PERÚ21

Recordamos el último encuentro con el periodista, escritor e ilustrador.

