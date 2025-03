Adiós, David Johansen (1950-2025)

Visionario y rebelde. Cautivante y enérgico. Así fue David Johansen, el eléctrico entaconado líder de la banda glam por excelencia: The New York Dolls.

Johansen, de 75 años, había anunciado hace menos de un mes que batallaba contra un cáncer cerebral en estadío 4. Su muerte ocurrió el pasado viernes 28 en su casa de Nueva York. Estaban a su lado su esposa Mara Hennessey y su hija Leah.

Ya desde noviembre del 2024 se encontraba postrado debido a doble fractura de espalda producto de una caída. Sus amigos y familia inició una campaña de recolección de fondos para poder cubrir sus gastos médicos.

Johansen era uno de los últimos ídolos del glam de los 70s. Su banda The New York Dolls, irrumpió en la escena punk newyorkina llamando la atención de todos por usar ropa de mujer, maquillaje, tacones y escarcha, mucha escarcha.

Imagen Deportes La lista de nominados de Óscar... Ibáñez En medio de la expectativa por la entrega de los premios Óscar, Ibáñez escribe los nombres de sus primeros nominados para los partidos de marzo, ante Bolivia y Venezuela, por las eliminatorias. Felipe Quelopana

Dicen los entendidos que Mick Jagger, líder de los Rolling Stones, copió varios de los movimientos que Johansen hacía en el escenario. Incluso muchos comparaban el físico de ambos artistas.

Looking for a kiss, Trash, Personality Crisis, Stranded in the Jungle, son algunos de los éxitos que junto con los también míticos Johnny Thunders y Sylvain Sylvain, sentaron las bases para el glam norteamericano.

Fueron justamente Johansen y Sylvain Sylvain los dos miembros de los Dolls que dieron un espectacular concierto en Lima en el 2009, cuando abrieron el concierto de los B-52’s. Para muchos asistentes, los Dolls fueron las verdaderas estrellas de la noche por la energía de Johansen y el encanto de Sylvain.

Johansen se une ahora a sus compañeros Johnny Thunders, Jerry Nolan, Arthur Kane y Sylvain Sylvain, quienes le llevaron la delantera. Descansa en paz, maestro.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO: