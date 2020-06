La lista es larga. Tome asiento. Ácidos Acme (93-95), Espira (96-99), Los Últimos Días del Dr. Zaius (2000-2001), La Ira de Dios (2001-ahora), Culto al Qondor (2003-2005 / 2017-ahora), Obskuria (2006-2012), Necromongo (2007-2014), Ataque Frontal (2007), La Garua (2008-ahora), Los Saicos (2009-2010), Los Entierros (2010-2015), 3AM (2012-2019), Black Saqras (2013-2014), Ande (2014), Morte Kulto (2017) y The Underground Parties (2016-2018).

Son los proyectos en los que participa (o ha participado) el prolífico músico más conocido como Chino Burga. Unos son apuestas grupales y otros, más personales. Pero en este 2020, que tiene como telón de fondo a la pandemia, nace Chino Burga, una apuesta decididamente solista. Y debuta con la producción Letanías, por lo pronto de forma digital y para fin de año a través de un disco vinilo, que será editado por el sello inglés Drone Rock Records.

El álbum contiene dos movimientos: Espacio y Tiempo, ambos de 20 minutos de duración, aproximadamente. Por su constitución sonora, Burga explica que esta producción tiene propiedades sanadoras. Le escribimos por el chat de Facebook y responde nuestras preguntas en tres tiempos.

1. Letanías lo grabaste con celulares y lo mezclaste por WhatsApp. ¿Tras esta pandemia empieza una nueva era?

Si te refieres a una nueva era de cómo registrar música en base a lo que yo hice, no creo. Estos métodos lo-fi o de bajo presupuesto existen desde siempre. Yo mismo ya los he usado antes y estoy muy lejos de inventar la pólvora.

Si te refieres a un despertar de la humanidad, pues no lo sé. Si bien creo que muchas cosas no volverán a ser iguales post-pandemia, nuestra naturaleza humana está aún lejos de una evolución. Espero equivocarme.

En lo personal, sí, creo que estoy atravesando cambios importantes en mi vida como persona y músico. Es una decisión y un trabajo que me toca y que, sobre todo, quiero hacer en este momento.

Letanías, Chino Burga.

2. Qué Letanías tenga propiedades sanadoras reafirma que la música sana. ¿El arte es la medicina del mundo?

Pienso que, en este caso, estoy retomando el fin original y primigenio de la música, que era de alterar un estado o realidad en pos de un bien mayor, ya sea físico o espiritual; cuando el músico era una especie de chamán o curandero y que tenía muy claro cómo utilizar las vibraciones y las repeticiones de estas para poder ayudar al paciente o a la tribu a través del trance en los rituales.

No estoy diciendo que sea la cura a todas las enfermedades o que sea el valor que toda música debe tener. Es simplemente el camino que he decidido tomar para mí en estos momentos.

3. ¿Será posible oír al Chino Burga (el de Letanías) en vivo? ¿Acaso estamos ante un nuevo Chino Burga o ha vuelto el Chino Burga de Espira?

De hecho, mientras componía el disco sentí también un flashback a esos 90′s que mencionas. Quizás por el acercamiento más atmosférico a la música y sobre todo al instrumento. Desde esos años tengo una obsesión por lograr música que no se rija por tempo y/o ritmo. Siempre traté de meter el factor caos en esos dos parámetros para poder deformarlos, y esta vez preferí no depender de estos y hasta prescindir de ellos.

Aclaremos que tiempo es la sucesión de segundos, minutos, horas, etc., y tempo es la velocidad o lentitud en una sucesión de notas o ritmos. Entonces, dejando de lado el tempo y el ritmo, el tiempo dentro de la música, como ejecutante y oyente, se vuelve un concepto muy relativo a nuestra realidad, a nuestro espacio, al lugar que habitamos, a este planeta; despojándose así del lado humano y volviéndose casi universal, de hecho, cósmico. Y en ese sentido he llegado a buen puerto. Pero decir que he regresado a mis 90′s es negar muchas experiencias que me han formado en estos casi 25 años y eso sería muy mezquino de mi parte.

Y sí, espero tocar este disco en vivo. Me encantaría poder presentarlo en iglesias o huacas, ya que hay una fuerte influencia de mi padre y su gusto por la música sacra.

