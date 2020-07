Tres. Paracaídas (2011), Fiesta para los muertos (2013) y La casa no existe (2017). Son los discos publicados hasta la fecha por el dúo Alejandro y María Laura. “Sana sana”, “La princesa y el río” y “Siempre siempre”. Es la lista de singles lanzados durante esta pandemia por la pareja que lleva 11 años en los escenarios. Gran Teatro Nacional, Festival Estéreo Picnic en Colombia y protagonizar un especial de la cadena HBO en Brasil. Tres momentos cumbres en su carrera. Todas son razones para, pese a la crisis global, celebrar el camino construido.

A continuación, Tres al toque con Alejandro y María Laura.

"Siempre siempre" es como un retrato sobre la experiencia de ser padres. También hay nostalgia. ¿Cómo es ser padres y ser padres en pandemia?

“Siempre siempre” la escribimos un poco antes de la cuarentena. Habla en concreto de la etapa de los conocidos ‘terribles’ dos años, cuando los niños comienzan a explorar sus límites y los nuestros. El confín de nuestra paciencia, el volumen de los gritos berrinchudos, el abrazo más tierno. Antes de la pandemia todos teníamos más actividades, Aurora iba al nido y tenía más interacción con otros niños. Durante el confinamiento nos reconectamos entre los tres. Alejandro y yo nos comenzamos a dividir los tiempos de trabajo para cuidarla y jugar con ella. Han sido meses muy felices porque hemos podido prestarle toda la atención que necesitaba, sin el apuro de antes de tener que correr para llegar a algún lado. Ella aceptó que no podía salir de la casa y parecía no extrañar salir, la imaginación le sobra para convertir la casa en miles de escenarios y paisajes que acompañan sus juegos.

Siento que “La princesa y el río” es, más bien, de una etapa anterior. Del proceso de empezar a ser madre. ¿Es correcto? ¿La paternidad y la maternidad serán el eje de un próximo disco?

“La princesa y el río” no habla tanto de la maternidad. Habla del ser mujer, de los micro machismos, del cuento de la princesa que le promete a las niñas vivir felices para siempre gracias a un hombre que venga a solucionarles la vida. El machismo no solo vive en el hombre machista, vive en muchas mujeres que aceptan un rol pasivo y sumiso en sus propias relaciones de pareja. Ser madre sí me hace ser más consciente del problema porque veo que mi hija comienza a engancharse con las princesas. No me parece mal que juegue a la princesa, pero ahora también juega a ser un perro, una brujita, una superhéroe. Me encanta que cambie de personaje a cada rato. La paternidad y la maternidad estarán muy presentes en el próximo disco porque nos han cambiado la manera de ver el mundo, pero habrá también un tercer eje, que ya se irá descubriendo en las siguientes canciones que compartamos.

Y “Sana sana” es otro tema publicado en pandemia y, al parecer, para la pandemia. Pero, a la vez, parece cantarle al futuro: otra vez, en el cauce de ser padres. ¿Es así? Y más allá de eso, ¿cómo sanamos este momento de incertidumbre? ¿Alejandro y María Laura sanan?

“Sana sana” curiosamente la compusimos también antes de la pandemia. Originalmente no fue pensada para la pandemia. Fue pensada para la crisis climática. Antes de la pandemia el mundo ya estaba enfermo por la contaminación, por el calentamiento global. Estamos tan acostumbrados al discurso ñoño de las empresas que se quieren alinear al cuidado del medio ambiente sin hacerlo realmente, que con solo llevar nuestra bolsa de tela al supermercado pensamos que ya está todo arreglado. Pero estamos bien lejos. Basta con hacer una googleada rápida para darse cuenta de lo mucho que se tiene que cambiar en el mundo para evitar consecuencias terribles. Con nuestra hija, el futuro se hace muy concreto. Queremos que ella y su generación puedan tener un mundo igual o mejor al que nosotros tuvimos. No queremos dejarle un mar lleno de plástico, cambios de clima impredecibles, desastres naturales, falta de agua, enfermedades, deforestación, etc. La canción salió de un lugar muy honesto, de las ganas que tenemos de que otras personas vean la crisis climática como la vemos nosotros, como una crisis real que afectará a las próximas generaciones si es que no hacemos algo hoy.





Como músicos y como trabajadores independientes ya nos habíamos entrenado con la incertidumbre. La incertidumbre tiene su lado positivo, te despierta, te mantiene alerta, te puede poner creativo o creativa. “Avión”, una de nuestras canciones del último disco, habla de eso, de comenzar a hacer las paces con los momentos de crisis.

La música nos ayuda a sanar. El día que terminamos de componer una canción es un día feliz. Se resuelven todos los conflictos. Cantar nos ayuda a calmarnos y a conectarnos con nosotros mismos. Le cantamos a nuestra hija para que se duerma y nos resulta. No sabríamos qué hacer sin la música.

