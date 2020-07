Los sellos alternativos locales son la otra cara de la producción musical. Al frente están los músicos y detrás, en muchos casos, hay emprendimientos que ponen en valor la obra artística, ya sea con lanzamientos inéditos o recuperando producciones. Atrevimiento y valentía para el aplauso, sobre todo en tiempo de crisis como el que vivimos por la pandemia.

Esta selección incluye el trabajo de una parte de los sellos que existen en la escena local, pero es una parte considerable que sigue de pie y que merece destacarse.

Infopesa

El mítico sello, que se ha reinventado más de una vez, alista este delicioso lanzamiento virtual: el 21 de agosto llega la compilación Deschave tropical: Cumbias para conocedores, que incluye dos temas de Agua Marina, que estaban bajo siete llaves.

Cumbia.

Muki Records

No solo el vinilo ha renacido, también el casete. Este sello alista hasta tres producciones y una de ellas será recuperar – en box set de tres casetes– la compilación en vivo que apareció a finales de los 80: Otro Rock. Figuran Voz Propia, Cardenales, Eutanasia, Eructo Maldonado y más.

Rock subte.

Postunder

Esta productora no solo ha realizado conciertos para la escena metal, básicamente, sino que también ha publicado discos. Y recientemente acaba de lanzar Salve mater mors de la banda limeña Psicorragia, edición de lujo en DVD y CD en vivo, más un texto de ocho páginas.

Metal.

Buh Records

Estamos ante uno de los sellos más prolíficos. Alista novedades y destaca la obra del artista del grupo Chaclacayo: Sergio Zevallos - Atem: Piezas para acciones e instalaciones (1999-2019). En vinilo y para setiembre. “El coleccionismo está muy vivo”, dice Luis Alvarado, director de Buh.

Experimentación.

Necio Records

“Mi vida ya está dedicada a la música. Y entiendo la importancia de seguir teniendo presencia, a pesar de la crisis”, dice Arturo Quispe, quien dirige el sello que acaba de publicar el vinilo del grupo Ancestro de Trujillo. Ya cocina la edición de dos vinilos más para 2020.

Stoner rock.

Discos Eternos / CAL Comunicaciones

A la mierda lo demás, de Leusemia, ya es un clásico del rock peruano. Ahora vuelve editado en vinilo. A la vez, este 25 de julio, se publica en CD el primer (1972) y segundo álbum (1974) de la recordada agrupación nacional We All Together.

Rock and roll.

BONUS TRACK

- Trilce Discos prepara un álbum doble virtual masterizado por Mario Silvania. Celebra 10 años del sello.

- Un sello joven es 1049 Records. Publicaron Deshumanización y Ollas como urnas. “Formas no tradicionales de creación sonora”. Así se describen.

