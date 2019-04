Movida21: Perra Vida, la banda que tocará junto al colectivo ruso Pussy Riot

Los temas que inspiran a la banda hardcore punk Perra Vida parecen extraídos del diario más reciente: corrupción, acoso callejero, curas pederastas, conflictos mineros. Un manifiesto visceral que se podrá escuchar este jueves 11 en el festival Ruidosa, en el que tocará también el colectivo ruso Pussy Riot.



En 2016, en plena campaña, el ex presidente Kuczynski declaró que una candidata no había hecho nada en su perra vida. De ahí el nombre despectivo y político que adoptó la banda de Diana Matos, Noelia Cabrera, Alejandro Delgado y José Diez Canseco, que publicó su EP debut en 2018. “Usamos la música para expresarnos políticamente de lo que nos llega al huevo”, señalan.



“El Perú es una sociedad bien corrupta. No importa si es el presidente o el huevón que vende caramelos. Desde niño te enseñan a sacar ventaja”, comentan. Su protesta nace de un diagnóstico social. El resultado: un sonido primitivo con mirada actual.



TESTIMONIO DEL CAOS

Dentro de su propuesta, suena revitalizante la denuncia de una voz femenina unida a ritmos explosivos y rasgueos enérgicos. “No entiendo por qué la mujer tiene que tener un tono agradable, sumiso. Para mí, gritar es lo más liberador y catártico del mundo”, anota la vocalista.

“Acoso callejero, acoso en el colegio, acoso en el concierto”, grita uno de sus temas, llamando la atención hacia una escena musical no exenta de abuso. Un reclamo y a la vez un testimonio. “Que te manoseen en el pogo, que se burlen de ti porque eres mujer o que te griten ‘qué rica’ en el escenario es algo que tiene que cambiar”, anotan.



Y en los últimos días una denuncia de violencia ha recaído en el vocalista de una conocida banda. “Lo que tiene que pasar es la conciencia. He estado en un concierto y me han quitado la chela, queriéndose hacer el machito, el matón. Esa intimidación la he visto en cantantes. Tampoco puedo hablar por el chico (denunciado). Tiene que investigarse”, plantean.



En ese sentido, agregan que una denuncia pública es un paso grande. “No hay que normalizar las cosas que ya se saben”, señalan. En efecto, un grito como el suyo es necesario para visibilizar problemas que no resuenan en la música.



Para ellos, que en vivo le dedican a un jerarca de la Iglesia católica una canción sobre sacerdotes que abusan de niños, faltan bandas que salgan a meterte un puñete. “Mira las letras del chiquipunk, no me identifico con esa huevada, puedo tener el corazón roto, pero eso no ayuda a que la gente piense por sí misma. Felizmente el punk ya no está de moda y podemos tocar sin poses”, anotan los músicos.

Datos:

- Pussy Riot ha sido censurado en Rusia por su activismo feminista y contra el gobierno.

- En el festival también estarán Francisca Valenzuela, Janice, Pamela Rodríguez y otras. 8 p.m. Centro de Convenciones de Barranco. S/80.