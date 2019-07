Movida21: Frágil, cumbre del rock peruano

“Avenida Larco” es para muchos el himno nacional del rock hecho en el Perú. Esta canción cumple 40 años de ser creada. César Bustamante, en el bajo, trajo los primeros acordes, Andrés Dulude, la voz en ese momento, trabajó la letra con algunas nociones de César y los demás sumaron en arreglos. Era el 79, iba llegando a su fin una época de gobiernos militares. Un año más tarde, Frágil lanzó oficialmente su primer álbum, que llevaba el nombre del hoy emblemático tema.

“Éramos mucho más progresivos que “Avenida Larco”. No pensamos que iba a ser escogida por los productores. Era el patito feo. Se hizo el video y tuvimos la suerte de que en esa época en la TV había muchos espacios vacíos, que los tapaban con nuestro video”, recuerda Tavo Castillo, tecladista y uno de los fundadores del grupo que lo completan Jorge Durand, en la batería; Luis Valderrama, guitarra; y Alex Rojas, la voz e hijo del gran Gerardo Manuel. Esta semana recibirán un doble reconocimiento en EE.UU. En Washington les entregarán el International Gold Excellence Award, de Peruvian American National Council, y serán parte de un homenaje en el Congreso norteamericano, en el Capitolio.

¿El Perú ha reconocido el trabajo de Frágil? “Lamentablemente, aquí la cultura no es una prioridad. El reconocimiento es lento. Que haya un festival de rock nacional y no nos inviten, es porque algo está pasando. No sé si es falta de reconocimiento o de cultura. Simplemente, se conoce a Frágil por “Avenida Larco” y de eso también tienen mucha culpa los medios. Pero gracia a Dios, por lo menos por “Avenida Larco” nos reconocen”, cuestiona Castillo.

HACE 43 AÑOS

Tavo dice que Frágil es un sueño. Uno que lo empezaron Valderrama, Bustamante y él. El sueño, en el año 76, era hacer música y cantar en castellano. Comenzaron tocando covers de Yes, Genesis, Jethro Tull y Focus, pilares del rock progresivo. Gradualmente llegaron las primeras composiciones. En el 79 tenían casi dos discos. El primer álbum llegó por todo lo alto, producido por los hermanos Delgado Parker, algunos de ellos al mando de Panamericana Televisión (Pantel), que fue parte de la producción del disco Avenida Larco, que también traía otra obra cumbre: “Hombres solos (El Caimán)”. Otras canciones de ese debut fueron “Le dicen rock”, “Floral”, “Oda al tulipán”, que respetaban el canon del rock progresivo.



Diez años más tarde, vino Serranio, tal vez entre los mejores discos del rock hecho en el Perú. Precisamente, una producción que miraba más a nuestro país. Al mismo tiempo, marcó el retorno de Andrés Dulude, en uno de sus regresos a la agrupación que hizo del distrito de Breña su fortín.

¿Había una mirada más profunda al Perú en este disco? “Bastante más. Queríamos cantarles a las personas que migraban, que no pierdan sus costumbres, que respeten sus raíces, que las cuiden y cultiven”, responde el tecladista. Así tenemos “Animales”, una canción que no ha perdido vigencia y que, para Tavo, es como la continuación de “Avenida Larco”. “Aquella niña”, “La del brazo”, “Cuanto hay”, “Como un loco”, “Serranio”, entre otras, poblaron esa perfecta geografía. Luego vendrían producciones como Cuento real y Alunado, pero el grupo ya había logrado entrar en la historia.

HAY FUTURO

Frágil está en espera de completar las 10 canciones y quizá con ellas publicar un disco más. Al mismo tiempo, vienen recreando la música peruana, como ya lo han hecho con “Vienes y te vas” de William Luna, alistan una de Pedro Suárez-Vértiz, Los Mirlos y más. Ya las tocan en vivo, pero el músico no descarta que conformen más adelante un nuevo álbum.



¿Qué es Frágil para el Perú? Tavo Castillo prefiere dejar esta interrogante a quienes siguen su música. Pensemos en la respuesta.

DATO:

Los reconocimientos en EE.UU. serán este 18 y 19 de julio. Toda la banda viajará para, de paso, realizar dos presentaciones.