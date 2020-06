¿Qué tienen en común el banjo y la cumbia? Un nombre: Eusebio Pérez Campojó. Este instrumento de raíz africana, ha prestado su particular sonoridad a la música country, al jazz, al rock, a la música tradicional irlandesa, al folk. Y entre las décadas del 60 y 70, llegó a la cumbia en el Perú.

La sonoridad aguda del banjo encajaba naturalmente en la música tropical, reemplazando o complementando a la guitarra eléctrica, que es el sello de la cumbia hecha en el Perú. Eusebio Pérez se atrevió a incluirlo y en 1981 publicó el LP Cumbia con banjo, bajo el manto del sello Infopesa.

¿QUIÉN ES EUSEBIO?

Pérez Campojó nació en 1947, en el distrito de Ocallí, provincia de Luya, Amazonas. Atraído por el arte, en la plaza veía tocar a diversos músicos y uno de ellos usaba la mandolina. Sonido fino que le llamó la atención, al punto de confeccionarse una. “Mi padre me contó que lo empezó a tocar de manera autodidacta hasta que un señor lo vio y le regaló un banjo”, narra a Movida21 Katy Pérez Dávila, hija del músico que falleció en 2016. “A mucha honra puedo decir que mi padre ha sido un autodidacta. Tenía un muy buen oído. También tocaba el timbal. Fue muy conocido en la selva”, agrega.

Entre los años 68 y 70 fundó el grupo Eusebio y su Banjo, en Amazonas. Entrada la década del 70, migró a Lima y compró un banjo en el jirón Paruro, que usaría hasta el último de sus días y que aún conserva su familia.

CRUZÓ LAS FRONTERAS

Para más de uno, la edición de discos como The Chicha of Roots, por el sello norteamericano Barbès Records en 2007, o Cumbias Chichadélicas, que marcó el relanzamiento de Infopesa en 2011, representaron el descubrimiento de otra geografía sonora tropical, habitada por Los Hijos del Sol, Los Diablos Rojos, Juaneco y su Combo, Los Orientales de Paramonga, Los Beta 5, Los Invasores de Progreso. Pero había un conjunto que tenía un brillo particular: Eusebio y su Banjo, que sonaba con “Mi morena rebelde”.

Alex Kapranos, la voz del grupo escocés Franz Ferdinand, fue uno de los que quedó gratamente sorprendido con esa canción. “En “Mi morena rebelde” traté de entender cómo Eusebio logró que su guitarra sonara así. Pensé: ¿Era un banjo? ¿Qué era? ¿Un banjo eléctrico? Quizá The Monks son la única otra banda que hubiese podido hacer algo tan loco con el banjo”, se leía en el email que recibió Ricardo Maraví, hijo del creador de Infopesa. Palabras que se incluyeron en el prólogo de Cumbias Chichadélicas.

Cumbia con banjo vuelve casi cuatro décadas después. Remasterizado y disponible en las plataformas digitales de Infopesa. No faltan “Mi morena rebelde”, “Mi dulce amor”, “El banjo llora” o “Cumbia con banjo”. Son 12 canciones que tienen en la voz a Julio Mau, recordado vocalista de El Cuarteto Continental. Cumbia con banjo regresa convertido en una pieza exquisita de la cumbia, un manjar de la música peruana.

AQUÍ PUEDE ESCUCHAR EL DISCO DE EUSEBIO Y SU BANJO

