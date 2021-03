En el Día Internacional de la Mujer, toca conmemorar las luchas por las que pasan las mujeres. En ese sentido, cabe reconocer a las artistas que se aventuras a hacer música en el país y que apuestan por mantenerse auténticas.

Presentamos a cuatro artistas que conquistan con su gran talento y que recientemente lanzaron algún proyecto. Desde una soprano que le rinde homenaje a Machu Picchu y al canto wanka de Cusco, hasta una cantautora que explora los límites del pop, desde una mirada íntima, en su primer disco.

En la cima de nuestra historia

La soprano Sylvia Falcón ha demostrado el amor por lo nuestro innumerables veces, que se ve nutrido por su formación como antropóloga. Un ejemplo es su más reciente tema “Machu Picchu”, una versión del huayno compuesto por Carmela Russell.

“Me pareció muy sencilla, muy cercana. La gente la puede escuchar y entiende la letra rápido, me gustó la idea de que conecte pronto con el público”, dice la soprano. La primera vez que cantó este tema fue en 2019, para una presentación en el Gran Teatro Nacional, pero en una versión diferente.

Lo que tomó de la canción original son elementos como la letra y el uso del charango y la quena. Pero, frente a un contexto donde grabar con otros músicos es complicado, se valió también de la música electrónica. “Los arreglos son de mi esposo, el pianista Pepe Céspedes. Es, finalmente, un experimento, como una serpiente que se mueve entre estos dos mundos sonoros”, explica. Otro elemento interesante es la presencia del canto wanka, de la provincia de Espinar (Cusco). “Lo maravilloso es que exploramos esa conexión que, para mí, Machu Picchu representa: la de la tierra y el cosmos”, afirma la soprano.

Dato: La canción “Machu Picchu” se encuentra disponible en Spotify. En la misma plataforma puede escuchar su discografía: Killa Lluqsimun, Inkario, Fantasía Pokcra y Qori Coya.

Alegría para mirar el futuro

Una de las voces más consolidadas de la escena local es la cantautora Giovanna Núñez, conocida como La Lá. Ella se mueve a su propio paso y lo confirma con el estreno de “Milagros”, una bachata que forma parte de su nuevo disco Mito. “Después del fallecimiento de la esposa de mi primo Toño, que se llamaba Milagros, soñé con la letra. Yo sentía que no era algo totalmente mío”, admite la artista.

Pero, ¿por qué apuesta por la bachata, un género que no está en pleno auge? Desde que empezó su carrera se cuestionó porqué, si disfrutaba tanto de la música tropical, no la había tocado hasta ahora. Parte de la decisión también se vio influenciada por su cercanía a Vicente Cifuentes, un cantautor chileno que, para ella, “hace bachata a su estilo”. Y otro factor apela a lo sentimental: Toño disfruta bailar y qué mejor que una bachata para, junto a él, recordar a Milagros.

“Este disco lo he hecho con muchas ganas de animarnos, de alegrarnos, de unirnos, de cantar. Pero también de reflexionar juntos las posibilidades que tenemos como humanos ante las circunstancias y dificultades. Hay muchas responsabilidades por asumir, pero quiero animar a no ser fatalista, sino sacar esa alegría, ese entusiasmo”, explica.

Dato: “Paraca Cavernas” será el siguiente single que publicará. Estará disponible en Spotify, Apple Music, Deezer y Tidal. Para más información, visite su Instagram @lalamusicaperu.

Añoranza por nuevos horizontes

Danitse Palomino es de las cantantes que su voz se queda grabada luego de escucharla. Ella ha logrado establecerse con un sonido propio, sin dejar de ser atractivo. Su voz es de las que acompaña, arrulla, está ahí con una. Y su más reciente canción, “Me voy”, no es la excepción.

Suena a folk y nació en esta temporada de pandemia y encierro. Apela “a esa sensación de estar un poco limitados en nuestra libertad de movernos, y es que es natural que siempre estemos en búsqueda de explorar nuevos lugares”, comenta. Ella hace uso de sus sentimientos, como el de añorar la naturaleza y la libertad, y los plasma en letras simples pero que son capaces de hacer eco en uno.

Esta solidez que ha forjado a lo largo de su carrera, es la misma que le permite repensar su proyecto, sobre todo, desde lo virtual. “Antes de la pandemia yo ya venía cuestionando toda la energía y esfuerzo que invertía en una movida como un concierto en vivo. Siendo solista, una carga con toda la responsabilidad porque yo tengo la dirección de mi proyecto. Pero ahora, con los espacios virtuales puedo llegar a más personas y tengo el tiempo suficiente para construir con mi creatividad una propuesta que me represente y sea atractiva”, dice Palomino. Danitse es un viaje del que no volvemos.

Dato: La cantautora dará un concierto virtual el domingo 14, a las 7 p.m., a través de sus redes sociales. La pueden encontrar en Facebook e Instagram como @danitsemusica.

Un diario hecho canción

Dafne Castañeda apenas comienza su carrera en la música, pero esto no implica que sus exploraciones sean menos complejas y agradables. Su primer disco Posguerra, que estrenó a fines del año pasado, es una evidencia clara del talento y capacidad de composición que viene trabajando de manera empírica desde la adolescencia. Su música es difícil de definir dentro de un solo género, pero tal vez decir que es pop experimental podría darnos luces sobre sus creaciones. Ella tampoco está interesada en etiquetar lo que hace, prefiere que sea el público quien lo defina.

Ella empezó, a los 18 años, con una banda de punk melódico. “Me sirvió muchísimo para saber qué significaba ser parte de una agrupación. Lo interesante es que también hacíamos canciones propias y, así el ejercicio de componer siempre estuvo presente, era algo muy intuitivo”, comenta.

Su proyecto solista se empieza a cocinar hace tres años, gracias a un viaje a la selva central donde centró sus energías en componer, expresando lo que sentía en ese momento. Desde ese momento apostó por volcar sus vivencias, emociones y opiniones en cada verso, algo que mantiene en su disco. “Después de presentar el álbum, me quedé sorprendida y me pareció genial que la gente haya podido conectar, porque no me esperaba que ocurriera al ser un material tan personal e íntimo. En mis letras es como si le contara lo que pasó a un amigo”, confiesa.

Dato: En sus inicios como solista publicó el EP Una banda que no se formó (2017), en Youtube. Y Posguerra está en YouTube y Spotify.

