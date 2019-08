Movida21: "Coca", lo nuevo de A.chal, el trujillano que brilla en Estados Unidos

Alberto Fujimori gobernaba. El terrorismo azotaba. Aún se sentían las réplicas del desastroso gobierno de Alan García. El trujillano Alejandro Chal tenía cuatro años de edad y su familia migraba con él a Estados Unidos, como millones de peruanos. Era 1992. Ocho años más tarde, ya estaba rapeando en las calles de Queens y Boston. “En casa pensaban que la música era algo estúpido”, me dice mordiendo el español. La música vino por su propia cuenta e, incluso, a escondidas.

Su nombre artístico es A.chal y es un peruano que triunfa en Estados Unidos. Tiene colaboraciones con artistas de talla internacional como C. Tangana, Nicky Jam, Lali Espósito y la cantante española Rosalía, con quien interpretó “Me traicionaste”, una de las canciones del soundtrack de la serie mundial Game of Thrones. Y este año fue parte del afamado Lollapalooza en Chile, siendo –hasta donde tenemos registro– el primer peruano en llegar a este festival, además de que fue su debut en Sudamérica. “Pero no es suficiente. Yo debo estar como headliner”, sentencia el cantante de 30 años que experimenta con el soul, hip hop, pop, R&B, trap, entre otros géneros.

Volvió al Perú luego de cuatro años. Estuvo ocho días de vacaciones hasta la semana pasada. Viste casaca y pantalón negro, una bufanda verde y un polo blanco con un escudo que trae dibujados una guitarra y una zampoña, y alrededor se lee “arriba la música peruana”. Y antes de empezar esta entrevista, pide una manzanilla.

¿Ha sido complejo llegar al nivel en el que te encuentras?

El negocio es una cosa, que es lo más fácil. Lo más duro es vencer la falta de confianza. El peruano es muy humilde, especialmente cuando estás compitiendo con otras culturas que tienen mucha confianza y no son humildes, y están listos para matarte.



¿Fuiste muy humilde al comienzo?

Sí. Sigo siendo humilde, pero, a la misma vez, tengo más confianza, soy más fuerte. Hay que creer que es posible. Aunque nunca he visto a un peruano hacer lo que estoy haciendo.



¿Qué estás haciendo?

Trato de ser un artista internacional, lo más grande que pueda. Y con esa plataforma, introducir mi cultura. Tratar de ser el primer artista grande bilingüe: inglés y español, así como Bob Marley introdujo la cultura jamaiquina. Yo quiero hacer lo mismo con mi cultura andina.



¿La cultura andina se valora afuera?

No, porque no se entiende. El trabajo es lograr que se entienda. Primero hay que entender a la juventud, entender a las culturas que no son las tuyas. Yo he podido hacer esas cosas.



¿Hoy con el ‘boom’ de la música urbana es el momento indicado para hacerlo?

No. Pero tampoco era el momento indicado que un peruano sea una estrella de R&B, lo que hice al comienzo. En toda mi carrera he hecho cosas que no son tradicionales.



¿Tienes referentes para lograrlo?

Prince, por ejemplo, quien introdujo el concepto del sexo; él se vistió como mujer, andaba con tacos, aretes, pero también era bien hombre. Confundía a la gente y te hacía pensar. Le daba poder a las mujeres. Bob Marley es otro ejemplo.



A.chal A.chal

Estuviste en Lollapalooza en Chile y hoy, como otros festivales en el mundo, tiene el sello de lo ecléctico, cuya paleta de sonidos va de Metallica a J. Balvin. Pero también son carteles muy criticados. Muchos rockeros se indignan.

Esos son los viejos. Es cosa del pasado. La música rock nunca habrá otra vez; así como el jazz, ya tuvo su tiempo. Va a existir talento que hace rock, pero no será lo que esté de moda. Lo urbano es lo que es ahora. Las nuevas estrellas de rock no son rockeros son reggaetoneros, traperos, cantantes de R&B. Hasta el pop ha muerto.



Parte de las críticas a lo urbano, al reggaetón y al trap están enfocadas en lo chocante de sus letras y la aparente simpleza de la música.

Como todo en la vida, hay diferentes artistas. Hay artistas que saben que el tema de violencia y sexo es algo que pega. Hay otros que solo han vivido esa vida, se criaron así. A estos últimos no los puedo criticar mucho porque están usando las herramientas que saben para sobresalir en su ambiente. Hay unos que usan el género y a otros el género los usa.



¿Dónde estás tú?

No creo que haya ningún trapero que diga que A.chal es un trapero. Yo siento que soy algo nuevo. Estoy tratando de combinar cosas. Mi música tiene un sentido de sexualidad, sensualidad y espiritualidad. Yo uso el trap, el R&B, la música folclórica, el rock, todo.



Prefieres etiquetarte con conceptos antes que con géneros.

Claro. Al final los géneros son como decir peruano o boliviano. Pero el origen es el mismo. Son otras cosas las que nos dividen. La comida y la música nos deben unir.



Vives en Estados Unidos. ¿Qué te conecta con el Perú?

Aunque yo viva en California, donde están prácticamente todas las estrellas de Hollywood, es como la sierra. Yo voy a escalar ahí. No es Perú, pero me hace recordar y pongo mi música chicha.



¿Qué te gusta de la chicha?

La parte psicodélica. También la música de la Amazonía. No recuerdo los nombres de los artistas, pero sí he tenido mezclas de chicha. Es chévere. Me encanta cómo anuncian a los artistas. Cómo suena todo artesanal. Intento usar esos sonidos en lo que hago.



¿Y qué sabes de lo pasa en el Perú? Mira que tenemos varios ex presidentes en líos.

Bueno, no sorprende. Todo gobierno es corrupto. En Estados Unidos tenemos a Donald Trump. Pero muchas de esas cosas están ahí para distraerte. Por eso, cuando llego al Perú me voy a los paisajes de la sierra y la selva, y me conecto con el verdadero significado de la vida.



¿Adónde va Estados Unidos con Trump?

Yo creo que otra vez será presidente. Nadie quiere estar aburrido. Todos quieren estar entretenidos. Trump es para eso, entretiene. Estamos con la muchacha mala porque nos da vida, nos estimula. Así somos los humanos.



Somos suicidas.

Yo acabo de escalar en Huamachuco. Escalé dos horas. En California lo hago. Llegué al punto de pensar que podía morir, porque estaba más alto que Machu Picchu. No veía dónde caía la piedra.



Estabas al borde… ¿La música es así?

Me gusta escribir de cosas reales. Si yo viviera una vida aburrida y calmada, de qué voy a escribir. Tengo que meterme en situaciones donde a uno le rompen el corazón o uno se rompe el brazo. Y la carrera es así. Si andas girando todo el tiempo, andas solo. Pero solo no pasa nada, te pones triste. Te puede matar la carrera. Yo no tomo la muerte como si fuera el fin. Soy un espíritu en una experiencia humana.



Tu última producción, Exotigaz, data de 2018. ¿Alistas algo nuevo?

Estoy preparándome para sacar una canción que he hecho con el Perú en mi mente. Una canción que tiene charango. Y que habla de la hoja de coca, de cualquier cosa que ha sido pura pero que luego ha sido explotada. Sería mi segunda canción en español. Se llama “Coca”. Tiene de reggaetón, de onda urbana, pop, folclor.



¿Y cuándo darás tu primer concierto en el Perú?

Siempre he imaginado que mi show en Perú será algo bien grande. Pero acabo de cantar en Huamachuco. Fue por su aniversario. Lo hice gracias a mi papá y a mi tío. La gente estaba confundida, no sabían de dónde había salido yo.



DATOS:

Tres años después de haber llegado a Los Ángeles, A.Chal publicó su EP debut titulado Ballroom Riots (2013).



En 2015 se presentó para la revista Interview en el Festival Coachella. Y alista una colaboración con el trapero peruano Young Eiby.