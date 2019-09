Kismet es una palabra árabe que significa que todos tenemos un destino, pero uno que está escrito. Kismet también es el nombre del segundo disco que viene preparando la banda peruana de folk We The Lion.

A lo largo de 15 temas, de los cuales acaban de presentar “When Life Began”, cuentan la historia del padre de la protagonista del primer disco, Violet, con el que irrumpieron exitosamente en la escena en 2016.

“Si el primer disco fue una historia de amor, este segundo narra la historia de una vida: del nacimiento, el primer amor, la escuela, etc.”, explica el vocalista Alonso Briceño.

Luis Buckley y Paul Schabauer, músicos de la banda, agregan que el trabajo musical en este material fue distinto, porque ahora son siete integrantes y suena, de alguna forma, más completo.

CANTAR EN INGLÉS

Un elemento que marca su propuesta es que cantan únicamente en inglés. “Sentimos que el idioma suena mejor con las letras que creamos”, explica Buckley. La lírica del grupo va en armonía con la propuesta acústica, que se basa en instrumentos de cuerdas.

Lo nuevo y éxitos como “Found love”, “So fine” y “I Want You To Know” se podrán escuchar este jueves en el C.C. Barranco, desde las 9 p.m.

We The Lion es un grupo que en corto tiempo se ha posicionado en la escena alternativa local. Con maestría, han sabido combinar la calidez del folk con una potente presencia en el escenario.

Dato:

- We The Lion forma parte del Festival Vivo x el Rock, que será el 23 de noviembre, junto con Tourista, Temple Sour, Laguna Pai y Kanaku y El Tigre.