Movida21: "Arsenal es un compromiso con el metal"

Rust in Peace de Megadeth fue publicado en 1990. Jaime La Rosa tenía alrededor de 15 años de edad. Nacía uno de los grandes discos del thrash metal y siete años más tarde, La Rosa, juntos a otros tres amigos, daría inicio a Arsenal, que en 2010 abriría el concierto del grupo de Dave Mustaine, que llegaba a Lima conmemorando los 20 años del álbum que trae la canción "Hangar 18".

Arsenal nació cuando en Lima el grunge sonaba a todo volumen y varios metaleros migraban al sonido de Seattle. “Pero había una corriente de metal muy fuerte que nunca se detuvo. Por esos años sonaban Pantera, el black album de Metallica, Decade of a Aggression de Slayer y de Maiden el Fear of the Dark. Hablamos de íconos del metal”, explica Jaime a Movida21, guitarra y voz en la banda limeña que también ha teloneado a Ozzy Osbourne y que este sábado 15 será parte del Metal United World Wide.

Para La Rosa, el metal es un estilo donde se pueden decir muchas cosas. Lo define como muy técnico, que debes cultivarlo y, afirma, que hay que ser musicalmente muy culto para poder tocarlo. Los músicos de bandas de metal han sido héroes del rock, subraya.

“La forma en que los grupos de metal construían sus armonías me llamó mucho la atención, porque podían sonar duras y mutar hacia momentos sublimes, y de ahí retomar con una metralleta de riffs, con una batería que te avasalla, un doble bombo que te atrapa”, describe.

22 AÑOS DESPUÉS

Resistiendo (2007) y El precio de la libertad (2017) son los discos del grupo de thrash metal que completan Rafael Contreras (guitarra y voz), Julio Jáuregui (bajo) y Alejandro Rojas (batería). Y nos preguntamos por qué en más de 20 años de formación solo se han producido dos discos.



“Así se dieron las cosas. El precio de la libertad tiene que ver con pagar un precio muy alto para cumplir tus sueños. Con ese disco nos pasó que, de pronto, un día llegamos al estudio y todo lo que habíamos grabado se borró, pero nunca se nos pasó por la cabeza abandonar el proyecto. Aquí estamos. Un poco lo que pasó con ese disco, es lo que ha pasado en la vida de Arsenal”, explica La Rosa y sentencia que Arsenal es un compromiso con el metal.

DATOS:



-El Metal United World Wide será este sábado 15 en el C.C. Festiva (Av. Alfonso Ugarte 1439, Lima). También tocan Crystal Gates (Uruguay), Fallen Symmetry, Maximus, Nautiluz, Agria y Temptation Explodes.



-Entradas en puerta, a 20 soles, desde las 8 p.m.