Movida21: Andy Summers, legendario guitarrista de The Police, llega a Lima

Exploró el punk, post-punk, new wave y, hasta el día de hoy, cultiva el rock y jazz. Andy Summers (1942), músico y compositor, empezó su carrera en los años 60, pero el éxito vino cuando se unió a The Police , la icónica banda británica.

Actualmente recorre el mundo con el grupo Call The Police, conformado también por el baterista Joao Barone, de Os Paralamas Do Sucesso, y el cantante y compositor Rodrigo Santos, de Barão Vermelho, ambos brasileños. Ellos recuerdan éxitos como “So Lonely”, “Every Breath You Take” y “Roxanne”.

Y ahora llegan al Perú para dar un concierto el 4 de setiembre en el auditorio del colegio Santa Úrsula.

ESCRIBIÓ LA HISTORIA

Summers, al lado de Stewart Copeland y Gordon Thomas, más conocido como Sting, formó parte de una de las mayores agrupaciones de rock de todos los tiempos: The Police.



El power trío sacó el disco Reggatta de Blanc (1979), que los catapultó al éxito liderando las listas de ventas de toda Europa. También ocurrió con Zenyattà Mondatta (1980), que los posicionó en el número 5 del Billboard.

Con más de 60 millones de copias vendidas y siendo ganadores de varios Grammys, lograron convertirse en un referente musical para muchas generaciones. Pese a esto, se separaron en 1987, a tan solo nueve años de su fundación.

Cabe resaltar que en 2007, para conmemorar los 30 años de su primer single, se reunieron para dar una gira mundial.

REGRESAR A LOS CLÁSICOS

Tras la separación del grupo, Summers continuó con su pasión por la música colaborando con bandas de jazz y rock progresivo. Incluso trabajó con el argentino Gustavo Cerati (1959-2014), confeso fan de The Police, en un cover de “Bring On The Night”, canción del trío británico.



En solitario lanzó más de diez discos, como XYZ (1987), Synaesthesia (1996), Triboluminescence (2017), entre otros.

Actualmente, con Call The Police presenta los temas más icónicos de los intérpretes de “Roxanne”. El grupo es relativamente nuevo, ya que en 2017 realizaron su primera gira.

Este concierto es un regreso a clásicos de The Police, que en realidad son clásicos de la historia del rock. Pero también es una excusa para conocer de cerca a uno de los artífices de ese glorioso momento.

Dato:

- Call The Police se presentará el 4 de setiembre en el auditorio del colegio Santa Úrsula (Av. Sto. Toribio 150, San Isidro). Entradas en Teleticket.