Dos hermanas, Diana y Lucía Samardzich, dejan la ciudad para rehacer su vida en los andes peruanos. Como manera de celebrar esta nueva etapa, se proponen iniciar una ruta por las montañas. Un camino lleno de aventuras y con deslumbrantes paisajes a 4,000 metros sobre el nivel del mar en que estarán acompañadas del fiel perro Rado. Esta es la premisa de ' Ñañay' ("hermanas" en quechua), un cortometraje dirigido por Ivan y Simon Thibaud que compite en el Mountain Film Festival. Un evento que se inaugura este viernes 16 en el Museo de Arte Contemporáneo - MAC, de Barranco.

Se proyectarán dieciocho cortometrajes que están inspirados en deportes de aventura, exploración y expedición, la interacción armoniosa con el medio ambiente y la cultura de montaña. Todos han sido filmados en hermosos paisajes del Perú y nos narran historias de peruanos que superan adversidades para cumplir sus sueños, venciendo sus propios temores y la naturaleza.

"El concurso de cortometrajes es abierto. No es solo para un equipo de profesionales sino también para aficionados. Hay un montón que he visto y son buenísimos. Estoy sorprendida con el nivel de buena factura a nivel técnico con que se han presentado los cortos", declara la directora peruana de cine Ani Alva Helfer, quien forma parte del jurado.

Las categorías en competencia son Mejor Película sobre Deportes de Montaña, que presentan actividades como escalada, bicicleta de montaña, esquí, snowboard, parapente, trail running, trekking y montañismo. También se premiará a la Mejor Película de Exploración y Aventura, que presenta deportes como kayak, surf, running, conservación del medio ambiente, entre otros.

Además el público asistente elegirá su película favorita en el People's Choice. El filme será seleccionado a través de votación el día del evento entre los 10 clasificados tras su proyección.

"Yo intento priorizar las emociones que los filmes transmiten. A veces un plano puede ser lindo pero si no te llega la narración de los personajes, es muy difícil que conectes (con el filme) por más bonito que fuera. Lo más importante, para mí, es lo que motive. Como que luego uno quiera investigar sobre el deporte o la persona que lo practica", declara la realizadora de 'No me digas solterona' sobre qué elementos tomará en cuenta para su calificación.

Entre los filmes en competencia podremos ver 'Gigantes extremos' que nos cuenta la historia de Barbara Koch. La cinta inicia contándonos su historia: madre, atleta de alto rendimiento, ultra maratonista y entrenadora personal. Pese a que sufre de vértigo y presión baja, intentará superar un gran reto: escalar los volcanes Misti y Chachani de Arequpa.

También podremos deleitarnos con 'La vuelta al apu mayor': una aventura que emprenden cuatro amigos quienes buscan culminar la competencia de ciclismo de montaña Vuelta al Huascaran MTB epic.

Asimismo, se proyectará 'Conexión', la historia de un joven de 15 años cuya pasión es el montañismo y que encuentra los límites a su pasión en la mayor de sus hazañas, escalar el área norte del Ausangate.

Ani Alva destaca que el Mountain Film Festival es una plataforma que nos permitirá conocer los testimonios de los protagonistas con mensajes positivos, feministas y de valentía. Y, por supuesto, grandes aventuras en los hermosos e imponentes ambientes naturales de nuestro país.

Además de ser un espacio para deleitarnos con los hermosos paisajes de la naturaleza de nuestro país y conocer testimonios de valor y coraje de los protagonistas, el Mountain Film Festival es también un plataforma que nos permite apreciar cortometrajes hechos en nuestro país. Producciones que no suelen contar con ventanas en nuestro país para ser presentadas al público. No se pierda oportunidad de disfrutar de este encuentro que celebra el cine y la aventura. Este viernes 16 de noviembre, en el MAC (Amirante Miguel Grau 1511, Barranco), 7 p.m. Ingreso libre.