Movida21: "Mortem es música para mantenerse en el mundo subterráneo"

Mortem es una de las bandas emblemáticas del metal peruano y será parte del festival internacional Evil Attack junto al grupo norteamericano Deceased, este 28 de mayo, en el C.C. Festiva (Centro de Lima). Conversamos con Álvaro Cerrón, baterista y fundador de Mortem. Pega duro.

Cumplen 30 años. ¿Cuando creaste el grupo con tu hermano pensaste que Mortem sería de tan largo aliento?

No tuvimos una proyección, solo queríamos continuar lo que había estado haciendo Slayer. Para nosotros, el disco Reign in blood (1986) ya era un bajón en el grupo, pese a que para la gente era lo máximo. Era más rápido, pero había bajado la fuerza, la pesadez, era menos terrorífico, menos oscuro.

¿En algún momento pensaron dedicarse exclusivamente a la banda?

No. Jamás. Nunca. Para nosotros no fue importante 'hacerla', ser famosos. Solo buscamos hacer la música que queremos.

Sin embargo, son de las primeras bandas de metal peruano que han llegado a EE.UU. y Europa e, incluso, tienen un disco tributo.

Se pudo haber hecho más. Me gustaría grabar todo de nuevo sin presiones de tiempo y sin errores. Ahora, jamás me hubiera gustado dedicarme a la música, estar en tours constantemente y que me digan haz esto y toca con tal banda.

Para ti la banda es como algo muy sagrado, de culto.

Siempre la idea ha sido ser una banda subterránea. Nunca nos ha interesado que nos hagan tanta propaganda. Nosotros no tenemos ningún video oficial. Somos todo lo contrario a un rock star. La música que tocamos no es aceptada ni siquiera por la gente que en esa época se llamaba metalera o por los rockeros. Yo no tengo nada de rockero y no me gusta el rock. Si alguien me dice rockero es un insulto para mí. Los temas de los que hablamos y las notas musicales que usamos no son para todos. Si nuestra música les gustara a todos, me sentiría honestamente decepcionado de mí mismo. La parte subterránea de esta música es algo que me fascina. Es música hecha con sentimiento subterráneo y para mantenerse en el mundo subterráneo.

La movida metal en Lima parece que ha tenido un resurgimiento.

Conozco los casos de Reino Ermitaño, Cobra y Goat Semen que han tocado en Europa. Acuérdate que hubo el grunge y eso mató al metal. Realmente depende de lo que tú quieres: si buscas llenar conciertos y que la gente compre tu material, entonces hubo una etapa de sequía cuando apareció el grunge y el new metal. Ahora, si lo que tú quieres es tocar tu música y seguir produciendo al margen que vaya una o mil personas a tu concierto, todo bien. Y eso es lo que ha pasado con Mortem. Algunas otras bandas cambiaron de estilo, los miembros de ciertos grupos pasaron a tocar ese tipo de rock. Yo no sé qué es el grunge, no sé cómo llamarlo. El new metal tampoco creo que sea metal. Esos músicos que cambiaron de estilo empezaron a tocar ese tipo de géneros pensando que la iban hacer linda, pero como duró poco no pudieron hacerla linda. Y nuevamente volvió una oleada del metal. Lo raro ha sido que las oleadas de metal más fuertes en el Perú han sido las más oscuras, bulleras y extremas.

¿Finalmente, lanzan su nuevo disco este año?

Ese disco está mezclado desde setiembre del año pasado. Estamos viendo la portada. Tiene que salir este año. Incluso, creo que los vinilos ya están prensados. También saldrá en CD.

¿Estará en las plataformas digitales?

No tengo ni idea. Para mí, eso de plataforma digital no es. Yo creo que tienes que poseer un disco, tenerlo en tus manos, mirarlo, ver las fotos, leer los agradecimientos, las letras.

Olerlo.(Risas).

¡Obviamente! El olor de los vinilos es inconfundible. Nada supera la sensación de tener el disco.

¿Qué alistan para el concierto del 28 de mayo?

Podríamos tocar 20 y más canciones. Para Mortem nunca ha sido el asunto de me pagas y toco 10 canciones y me voy. Nuestra idea es tocar todo lo que se pueda.

Ese mismo día es el festival Vivo x el Rock, donde estará Rata Blanca y antes estuvo Sepultura. ¿Qué opinas de los festivales que mezclan un montón de estilos?

Te lo digo a título personal: siempre hemos tenido que luchar para tocar solamente con grupos de metal. Hay gente que me puede decir que no sea cerrado, pero lamentablemente así soy. Con Sepultura yo no tocaría, por ejemplo. Es una banda que debió cambiarse de nombre. No me gusta la idea de mezclar, excepto con el hardcore o el punk. Para mí todo tiene que ser underground. Viejo testarudo, si quieres, pero así soy.

