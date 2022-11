La química es algo que no se puede tomar prestado. Así lo demuestran los ilustradores Ricardo Siri, Liniers, y Alberto Montt en cada una de sus interacciones: en una entrevista; en el podcast La Vida es Increíble, que graban esporádicamente y empezaron en pandemia; y por supuesto en el escenario con el show Liniers & Montt: Stand Up Ilustrado, espectáculo de humor y dibujos en vivo que crearon en 2015 por el simple hecho de pasarla bien juntos, sin ser profesionales del stand-up comedy, simplemente dejando que la química entre ellos haga lo suyo.

Ambos son referentes del humor gráfico en la región. Montt tiene 49 años, es ecuatoriano-chileno, fue el creador del blog Dosis Diarias en el 2006 y tiene varios libros publicados que exploran temas como la ansiedad o su experiencia como padre de su primera hija. Liniers, por su parte, tiene 48 años y desde el 2002 publica la tira cómica Macanudo con personajes entrañables como Enriqueta o el amigo imaginario Olga.

Montt está en Francia y Liniers en Vermont, Estados Unidos. Conversamos vía Zoom a pocos días de su regreso a nuestro país para presentar su show después de cuatro años. Estarán en el Hay Festival de Arequipa, este 4 de noviembre, y luego en Lima, el 5 y 6 de noviembre, inaugurando el Centro Cultural del nuevo campus de la Escuela de Arte y Creatividad Corriente Alterna.

-¿Cómo fue que se hicieron tan amigos?

Liniers (L): Cuando Montt iba a Buenos Aires a presentar un libro, yo lo presentaba; si me tocaba ir a Santiago a presentar mi libro, lo presentaba él. Disfrutaba de esas presentaciones porque la gente se reía mucho. Y no cuando hablábamos necesariamente de nuestros libros, sino cuando empezábamos a decir pavadas. Eventualmente, nos dimos cuenta de que esas pavadas nos podían hacer ganar dinero.

-Alberto, ¿qué recuerdas de esos años?

(Alberto Montt empieza a hablar pero tiene el micrófono apagado).

(L): Lo que pasa es que él piensa en voz baja.

Montt (M): ¿Tú no?

(L): No, yo pienso para afuera. Todo lo anterior fue un pensamiento (risas).

(M): Yo creo que lo lindo fue que la amistad se construyó muy rápido. Pasamos de conocidos a muy amigos después de un viaje en auto.

-¿Tiene que ver que tal vez se ríen de lo mismo?

(M): A veces nos reímos de todo lo contrario y eso es lo que nos gusta. En estricto rigor, muchas veces lo que piensa Ricardo es realmente muy tonto y eso me da mucha risa.

(L): Él dice: “qué bueno, yo nunca hubiese llegado a esa conclusión tan absurda. Gracias, Ricardo, por mejorar mi vida y hacerla más amplia”.

-¿Es posible que la semilla del show sea Liniers subiendo al escenario con Kevin Johansen?

(L): Nunca se me hubiese ocurrido subirme a un escenario más allá de presentar libros. Yo no sabía para qué Kevin quería que subiera; yo le decía: “Soy un aparato, no sé hablar, soy tímido”. Creo que él sabía que la fiesta estaba en el escenario, yo antes dibujaba con el sonidista, escondido. Cuando me di cuenta de que había una fiesta en el escenario, pensé que podía invitar a mi amigo Montt y después Montt y yo nos deshicimos de Kevin. Como es músico se lleva a todas las chicas (risas).

-Encima llega con toda su banda.

(L): Todos músicos, ¿sabes lo difícil que es competir contra los músicos?

-¿Creen que es posible hacer reír sin ofender a nadie?

(L): Es imposible. Hay gente que se ofende por cualquier cosa, si digo en Twitter: “Buenos días”, se ofenden los que están en Australia. Y hay algo ahora que no pasaba cuando era chico, parece que la ofensa es algo heroico: “Miren, soy tan buena gente que me ofendo”. Estamos en un momento que es imposible no ofender y si uno se hace cargo de esa ofensa y trata de pedir disculpas, es peor, porque nadie quiere que mejores, ellos quieren estar ofendidos porque eso les hace sentir bien.

-¿Qué piensas sobre el tema, Montt?

(M): Hay gente que siente que puede pasar por la vida como un copito de nieve, sin que nadie los toque porque se derriten. Me parece que es necesario plantear ideas que incluso puedan ser tomadas como ofensivas, porque son las que al final del día forjan un carácter. Si tú tienes una idea de cómo debe ser el mundo y nadie te la cuestiona, es imposible que tu idea sea buena.

-¿Cómo manejan esa idea de que la gente los idealice y, de pronto, rompen esas burbujas que las mismas personas tienen sobre ustedes?

(M): Tenemos tantas etiquetas que es imposible no decepcionar. Puede que tu cumplas con las expectativas de la gente al 90% pero por ese otro 10% te puede mandar al infierno. Tienes tantos casilleros que llenar para no decepcionar que es imposible no decepcionar.

(L): Hay algo generacional que exige que el 100% de las ideas tienen que estar alineadas. No conozco a nadie que coincida con el 100% de mis ideas y generalmente me interesa más cruzarme con gente que es diferente a mí y que tiene ideas que no comparto, entonces discutimos, nos tomamos un vino y es divertida la charla. Lo otro es como hablar con un espejo.

AUTOFICHAS:

- “Soy Alberto Montt. El blog Dosis Diarias lo armó la que era mi novia, yo no tenía claro ni cómo funcionaba el e-mail, todavía mandaba mis dibujos por fax al periódico. Un día vi que tenía 500 visitas, pensé que era famoso y que no iba a poder comprar cosas en la calle”.

- “Tengo mucho que contarle a Ricardo y las estoy guardando para contárselas en el escenario, de hecho Ricardo se enteró que iba a tener una segunda hija en pleno show, decidí no decírselo antes. Para nosotros el show es eso, un espacio de juego entre los dos y el público”.

- “Soy Ricardo Siri, Liniers. Tuve la suerte de que mis abuelos me llevaran todos los años a ver a Les Luthiers, por ahí no entendía todos los chistes pero me gustaba mucho esa mezcla entre la elegancia y lo absurdo. Creo que entre eso y Chespirito se armó algo para lo que venía después”.

- “No todos estábamos preparados para sentir que lo que decimos es importante, tarde o temprano cualquiera puede tener 500 likes, es como lo que decía Warhol: “En el futuro todos vamos a ser famosos”, se está cumpliendo y a veces me parece una película de terror”.

