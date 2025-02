Montserrat Brugué: "Hay que comunicar lo que se siente, siempre hablar con la verdad”

Los romances pueden ser cuentos de hadas, pero también pueden tener finales trágicos, o ayudarnos a comprendernos y reflexionar. Así, para los desamores llega la nueva obra de teatro Cómo olvidar a tu ex, dirigida por María José Osorio (la mente detrás de Soltera codiciada).

En el elenco de actores está Montserrat Brugué (o Monchi para los amigos), popular actriz que hemos visto en Carmín, Mujercitas, Los Vilchez y Pataclaun. Ella representa en esta historia a una gurú que intentará, mediante el humor y métodos poco convencionales, guiar a unas atolondradas muchachas.

Una obra para nuestros tiempos.

Son cuatro chicas que deciden ir un fin de semana donde esta gurú, una mujer que las va a ayudar a través de dinámicas divertidas a olvidar a ese amor que las ha destruido.

Habla sobre temas que afectan bastante a las mujeres.

Es una obra que le queda bien a todas las mujeres, no importa la edad.

¿Tú conocías de rituales espirituales?

En realidad, yo vengo de una búsqueda hace muchísimo tiempo para encontrar tu paz interior. Ante todo, es una búsqueda de conectar con uno mismo. Cada uno tiene sus propias maneras de buscar y de conectar consigo mismo.

¿Tienes trucos para la buena suerte o cábalas?

Supersticiones y buena suerte no. Yo creo que cada uno es responsable de su vida y de lo que le sucede realmente; en todo caso, de las elecciones que tomas frente a las cosas que te suceden. No lo tomo mucho como al azar o que es algo de la suerte o de amuletos.

Hablemos de amor. ¿Te has enamorado mucho?

Creo que sí. De hecho he amado, he amado mucho y también he sufrido. Creo que de las historias que tocamos en la obra me llevo un poco.

¿Qué le aconsejarías a alguien que está enamorado?

La verdad, no sé. No quiero dar muchos consejos. Creo que cada historia es particular, pero creo que es importante siempre comunicar lo que se siente, siempre hablar con la verdad, no ocultarse nada, ser lo más sincero posible.

¿Y qué aconsejarías en una separación?

Pues igual, tener la madurez de que no hay culpable, sino de que no funcionó. Creo que hay responsabilidad de las dos partes. Lo más importante es pensar que se van a dejar para poder ser felices y mejorar.

¿Crees que los hombres y las mujeres llevan el amor de diferentes maneras?

Somos seres humanos, pero creo que tenemos sensibilidades diferentes. No digo que una sea mejor que la otra, pero creo que tenemos formas diferentes de abordar las cosas. Creo que nosotras somos mucho más complejas y con una sensibilidad diferente. Somos diferentes.

¿Qué fue lo que más te divirtió de la obra?

Lo que me gustó es que tiene muchas sorpresas, es decir, muchas cosas que de repente no te esperabas. Además, me parece importante hablar del amor, del poder sanarse a uno mismo, de poder perdonarse, de poder seguir adelante. También me pareció divertido el humor. Creo que María José tiene un humor muy peculiar y me gusta bastante. Además, fue muy divertido trabajar con estas compañeras tan increíbles, ser dirigida por Majo y Diego, estar con Los Productores. Les tengo un cariño muy especial.

¿Qué prefieres: el teatro o la televisión?

El teatro, porque hay un proceso mucho más rico. La tele también me gusta y es divertidísima, pero no sabes qué pueda pasar con tu rol. No tienes el personaje de principio a fin; no tienes un proceso de ensayo, de investigación, de encontrar el personaje, sino que se va haciendo en el camino, que eso también es superrico, pero es diferente. En todo caso, a mí lo que más me gusta del teatro, más que las funciones en sí, en realidad es el proceso: la vivencia de la construcción del personaje, de lo que se crea en relación con el otro, con mis compañeras… Eso para mí es magia.

¿Cómo fue para ti el proceso en esta obra para llevar a cabo tu personaje? ¿Qué investigaste?, ¿qué fuiste a observar?

Bueno, para mí ha sido entrar a divertirme. La verdad, ha sido bueno: entro y juego. Este no era un personaje muy ajeno a mis búsquedas. Para mí ha sido entrar a jugar. Para todos, el día de San Valentín no es el día más alegre del año, digamos; entonces, esta obra puede ayudar a más de uno a reflexionar y pensar: esto no es tan grave, las separaciones tienen una salida. Verse más a sí mismas, valorarse un poco más, ponerse primero. Dejar de sufrir y reconciliarse con uno mismo.

Por favor, recuerda las fechas y lugar para quienes estén interesados.

Bueno, recién estamos empezando, estamos de temporada ahorita, de jueves a domingo, a las 8:30 de la noche en el Teatro Claretiano, por el parque de las Leyendas. Hay que tener precauciones porque a veces se llega tarde. Los domingos son a las 7 de la noche.

Imagen Cultura Ciudadano Blades La salsa estaba concebida comercialmente para bailar. Rubén aportó lo suyo: narrar historias complejas, críticas y rebeldes. El artista panameño vuelve al Perú este 27 de febrero para cantar en el Estadio Nacional. Luis Rodríguez Pastor

Es un teatro nuevo.

Es un teatro absolutamente precioso, en un colegio, y se ve bien desde cualquier lugar.

¿Quiénes estarían más interesados en ver esta obra?

Bueno, si alguien tiene algún ex o está pasando por un proceso de pérdida, de duelo, de reconexión, creo que es un buen lugar para ir a reírse de uno mismo y a pasarla bien.

AUTOFICHA

“Mi nombres es Montserrat María Brugué Inurritegui. Estudié en varios colegios debido al trabajo de mis padres, pero terminé los estudios escolares en el Mater Purísima. Empecé a estudiar Administración Hotelera en Cenfotur y posteriormente cambié a la actuación”.

“Mis proyectos más notables han sido Carmín, Pataclaun en teatro y tele. De novelas, he estado en Princesas y Brujas. Cuando hago un personaje, siempre quiero que varíe; intento analizarlo: de dónde viene, qué vida tuvo, sus emociones, conducta, relaciones...”.

“Si conecto con el personaje, es porque me gusta o porque siento que me está diciendo algo en mi vida… Tengo un proyecto de cine este año y me estoy dedicando a terapias y a la sanación, hago terapias energéticas. Mi mayor inspiración han sido la vida misma, Dios, mi hija y, sobre todo, la aguja de la paz”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

VIDEO RECOMENDADO