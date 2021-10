Sus primeras palabras fueron en lengua de señas. Tengo hambre, leche, baño. El silencio era habitual en casa. Su padre trabajaba todo el día y solo recuerda como madre a su hermana sorda. Cuando falleció su madre, él tenía un año y su hermana era una adolescente de unos 13. Hasta los 6 años él creció creyendo que era su madre. Hasta ahora le dice madre o mami, o a veces hermana.

Moisés Piscoya es de las primeras generaciones de intérpretes en canales de televisión en el Perú. Desde el canal del Estado, TV Perú, le ha tocado interpretar debates presidenciales, mensajes a la nación y dar información crucial durante la pandemia. Este domingo 31 de octubre será parte de una nueva edición de TEDx Barrios Altos, prestigioso ciclo de conferencias que se replican en distintas partes del mundo. El nombre de su charla es La voz del bicentenario, y para acceder a ella pueden adquirir sus entradas vía joinnus.com.

Estima que a nivel nacional son unos 90 intérpretes de lengua de señas para una población de más de medio millón de personas sordas, según el último censo de 2017. Le pregunto sobre la belleza de este lenguaje. Puedes decir de todo en medio del ruido o comunicarte a una cuadra de distancia. “Lo que hago no es un trabajo, sino algo que me agrada”, dice.

-En este bicentenario también deberíamos reflexionar sobre la inclusión de las personas con alguna discapacidad. ¿La comunidad sorda tiene voz?

Quiero hacer visible la necesidad del rol del intérprete, que en conjunto con la comunidad sorda estamos luchando para que esto sea profesional y se respeten los derechos de la comunidad sorda.

-¿Cuesta convencer de que es necesario contar con un intérprete de señas?

El intérprete es necesario para que la comunidad sorda tenga accesibilidad en la información. Con la lengua de señas los sordos puedan ser independientes y tener las mismas oportunidades que los demás.

-¿Pero cuesta convencer a quienes deciden que, mientras se da un discurso o un acto público, es necesario contar con un intérprete?

Hasta hoy día es difícil en algunos sectores. Por ejemplo, sin un intérprete en la coyuntura política ellos no hubieran sabido por quién votar; o en pandemia, sin el intérprete los sordos no hubieran sabido cómo protegerse. Así como esos ejemplos, todos los días los sordos necesitan información. Hay sectores que todavía se rehúsan a contar con el intérprete, de repente por falta de voluntad, otros dicen que no tienen presupuesto y muchas excusas que dan.

-¿Hay una norma que reglamente esto?

Hay una ley que certifica que la lengua de señas es un idioma de la comunidad sorda; y en sus reglamentos se requiere la profesionalización del intérprete y también contar con el intérprete para que ellos puedan acceder a todo tipo de información y comunicación. La ley está desde 2010 y los reglamentos salieron, luchando, en el 2017. Ahí está la ley, solo que no la cumplen.

-¿Dónde es más notoria la exclusión?

Por ejemplo, ahora que hay mucha necesidad de salud, en los hospitales no cuentan con intérpretes. Lo mismo ocurre para sacar brevete.

-Llegas a ser intérprete porque tu hermana es sorda. Pero más allá de lo personal, ¿por qué te quedaste en este mundo y hoy casi eres un activista?

Me nace. Al principio me rehusaba. Cuando era adolescente llegué, incluso, a avergonzarme simplemente porque había personas en la calle que se burlaban de nosotros al hablar con señas. Pero después, investigando más, empoderándome sobre la lengua de señas, me sentí orgulloso y me sentí triste por haberme avergonzado. Una vez que me enteré de que es un idioma de la comunidad sorda y que es una profesión en otros países, quise que lo mismo ocurra en el Perú. Y dejé lo que estaba estudiando. Yo nací en dos mundos: en la cultura sorda y en la cultura oyente.

-¿Qué falta para profesionalizar al intérprete?

Voluntad política. Nos venimos reuniendo con el Ministerio de Educación desde hace unos tres años. Hemos recogido aportes de los mismos intérpretes empíricos y experiencias de otros países. Hemos hecho que se dé el perfil del intérprete para que en el Ministerio de Educación lo puedan revisar y aprobar, pero hasta ahora no se ha dado. Solo falta que se apruebe el perfil del intérprete.

-¿Tu hermana-madre qué piensa del trabajo que realizas?

Se sorprende y se alegra. Pero me dice que tenga cuidado, que no me exponga mucho. Es toda una madre.

-¿Por qué?

La persona sorda crece desconfiando de las personas oyentes, porque en su contexto ha pasado que ha sufrido mucha discriminación, burlas. Crece en un entorno hostil y eso forma en ellos la desconfianza. Mi hermana también ha vivido discriminación, burla. Por eso se preocupa.

-¿Hubo algún hecho que te indignó y afianzó tu vocación?

Hubo varios momentos. Hace años fue el primer trabajo de mi hermana. Para una persona sorda es muy difícil encontrar trabajo. Y encontró uno; estuvo muy alegre. Era una fábrica de chocolates muy conocida. En su primer día de trabajo fue dos horas antes. Todo bien, pero pasaron dos semanas y su semblante era distinto. Un mes después, llegó del trabajo llorando y me contó que se aprovechaban que ella era sorda y le daban más trabajo; había una persona que la asustaba y se reía de ella, le hacían muecas, le escondían las cosas. Renunció. Eso me dolió bastante, fue como si me lo hicieran a mí.

-¿Llegas a mimetizarte con una persona sorda?

Creo que sí. Recuerdo que de chiquito incluso soñaba en señas (ríe). Lo que ellos sienten yo también lo puedo sentir.

-¿Qué te gustaría que tu hermana lea en esta entrevista?

Que estoy orgulloso de ella, y agradecido, porque todo lo que tengo es gracias a ella, por su mundo y por lo que ella me ha dado.

AUTOFICHA:

- “Soy Moisés David Piscoya Arteaga. Tengo 40 años. Acabé el colegio y estudié Contabilidad y Administración. Luego me especialicé como intérprete de lengua de señas en otros países, como Chile, Panamá, Francia. Nos seguimos capacitando porque esta es una lengua viva”.

- “Actualmente, trabajo en TV Perú. Pero empecé en el canal del Jurado Nacional de Elecciones, en el 2016. De ahí pasé a TV Perú. Hice de las primeras interpretaciones a nivel de televisión en el Perú. Poco a poco le agarré cancha a la cámara, vas aprendiendo día a día”.

- “También estoy en el programa Aprendo en Casa del Ministerio de Educación. Soy fundador de una organización que se llama Ayllu, donde damos capacitación, también sobre cómo hacer accesible la información. Nos estamos juntando varios profesionales y esperamos hacer algo grande en 2022″.

ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

En esta nueva edición de #TuVeterinariaResponde​​​​​​​​ Pierina Grados nos habla sobre cómo podemos llevar una alimentación balanceada en nuestros gatos.