Mientras algunas niñas y adolescentes se divierten con videojuegos, muñecas, peluches o carritos (sí, carritos), Isabella Ghibellini la pasaba genial con la ropa y los accesorios de fiesta de su abuela.

“Imagínate: vestidos, abrigos, collares y sombreros de los años sesenta. Una niña a-go-go”, dice esta emprendedora de 30 años que ha creado la marca Peruvian Flake, un sueño que le ha costado trabajo y que no deja de darle alegrías.

Es una joven que no se rinde, y que ve en la moda mucho más que prendas de vestir o accesorios. Es estilo, concepto, forma de expresar lo que sientes, un reflejo de lo que eres. Puede ser un cliché, pero la moda no debe incomodar, la idea es que te haga sentir libre, y con Peruvian Flake, Isabella transmite esa libertad, esas ganas de ser lo que te provoque. La marca está llegando más lejos de lo que nunca pensó. Internet le ha permitido cautivar mercados más allá del Perú y su objetivo es ser el Nike peruano. ¿Por qué no?

Peruvian Flake ha logrado su internacionalización en solo seis años y ventas por encima de los dos millones de soles anuales. La marca es 100% nacional y su línea “ready to wear” tiene presencia en Estados Unidos, Europa, Asia y Australia. Está orgullosa, y quiere llegar más lejos. Una emprendedora nata. Una creativa incansable

En enero, la empresa de Isabella logró unirse a la más grande marca de gorras: New Era. La neoyorquina no solo ofrece al mundo gorras en todos los colores, tallas y diseños posibles. Acompaña el look de los más grandes del deporte, la música y el cine. Isabella está feliz y vuela alto, en sus sueños y pisando fuerte.

"Ahora con el comercio por Internet y redes sociales es muy fácil hacerse conocido mundialmente más rápido", dice la artista de la moda como se autodenomina. Foto: Nicole Bergman

¿Qué te inspira día a día?

De todo un poco. Desde mi familia hasta una serie de Netflix. La música me inspira muchísimo también. Siempre estoy buscando ideas nuevas y probando cosas diferentes para mantener mi mente creativa. Mis últimos descubrimientos son los podcasts y los audiobooks.

¿Qué significado tiene para ti Peruvian Flake?

Peruvian Flake es estar orgulloso de ser peruano. Nuestra fuerza como marca viene de nuestro orgullo como nación.

¿Es una línea solo para flacas o es solo una ironía?

Flake vino de flaca o flaco. Ahorita la gran mayoría de nuestros clientes son mujeres, pero definitivamente también tenemos clientes masculinos.

¿Cuál es el público al que te diriges?

A todos los peruanos y peruanas, y a toda la gente que tenga algo del Perú en su corazón.

Lograste la internacionalización en seis años. ¿Cómo fue este proceso y hasta dónde han llegado?

Ahora con el comercio por Internet y redes sociales es muy fácil hacerse conocido mundialmente más rápido. Nosotros tuvimos la suerte de que celebridades internacionales usen nuestros productos.

Y ahora están con New Era. Cuéntanos de esta experiencia, y su significado.

New Era es la fabricante de gorras más grande del mundo; y ellos han apostado por nuestra marca. Ha sido una súper experiencia. Estamos muy entusiasmados de lo que va a significar para el futuro, pero igual hay que seguir trabajando con muchas ganas para que la marca se fortalezca.

La pandemia golpeó tu marca.

Como a todos, definitivamente. Por suerte nuestras prendas son perfectas para estar en casa e ideales para “cuarentenear”. Entonces eso, sumado a la fuerza de nuestro e-commerce, nos permitió mantener el barco a flote.

Pizarro y la selección usaron estas gorras.

¡Sí! Claudio Pizarro es un crack, y cuando llegó al aeropuerto usando una de nuestras gorras, causó furor. ¡Su esposa es fan de la marca también! La gorra la vio en un amigo en Alemania y le encantó.

Hay muchos estereotipos sobre la belleza. ¿Cuál es tu concepto?

La belleza está en todas partes. Solo hay que saber encontrarla. En general todo tiene su encanto, solo hay que saber apreciarlo.

La moda es excluyente para las personas que no son delgadas o son pobres.

De ninguna manera. La moda es para todos. Ricos, pobres, chatos, altos, gordos, flacos. Peruvian Flake es para todos los peruanos. Si te das cuenta, nuestros productos los usa todo el mundo. Ese es nuestro objetivo. Este año nuestro objetivo, por ejemplo, es reducir nuestros costos de producción para así llegar a la mayor cantidad de gente posible.

Así que las gorditas tienen opción.

La moda no excluye. Cada quien tiene que encontrar su estilo, es decir, el que la haga sentir bien. Ahora el plus size lo vemos en bastantes marcas buscando a una mujer más real.

Se puede hablar de un estilo peruano.

No creo. Hoy en día todo está influenciado por las tendencias mundiales. Yo creo que se puede hablar de un estilo universal con sazón peruana. De hecho hay una moda pero no creo que sea una particular. Podría decir que tenemos un gusto más latino y alegre, pero como todos los países sudamericanos. En Perú siempre existen varias tendencias. De alguna manera con Peruvian Flake estamos tratando de encontrar un común denominador en el orgullo de ser peruano y expresar eso a través de las prendas.

¿Cómo te imaginas en cinco años con Peruvian Flake?

Como el Nike peruano, representando a todos los artistas y deportistas nacionales. Queremos ser el lovemark del Perú.

¿Qué es la moda para ti?

La moda para mí es el reflejo del espíritu de la gente. Si te sientes bien, si te sientes cool, si estás feliz de quién eres, de dónde vienes... Todo eso lo comunicas con tu forma de vestir. Hay tendencias macro que marcan las épocas y tendencias micro que ya tienen mucho que ver con el yo interior de cada uno. Para mí estar a la moda o sentirte a la moda es ser libre de expresarte ya sea con ropa, música o arte.

AUTOFICHA:

“Tengo 30 años, estudié en Marangoni, en Milán. ¿Cuál es mi mayor ilusión? Imposible dar una respuesta concreta. Mi color favorito es el verde. Y mi estilo va de la mano con lo que me provoca ese día. Podría llamarse Mood Swings. En general, la moda es para todos”.

“No me definiría como diseñadora de moda. Ese título está reservado para Miuccia Prada, Coco Chanel o Yves Sant Laurent. Me encantaría serlo, pero estoy lejos aún. Me considero una artista a la que le apasiona la moda. Recién han pasado siete años desde que me gradué. Hay mucho por recorrer”.

“Cuando era niña, me deslumbraba con las cosas de mi abuela. Era mi mundo. Imagínate: vestidos, abrigos, collares y sombreros de los años sesenta. Era una niña a-go-go. La moda es para todos, y cada uno va encontrando su estilo, lo que le hace sentir bien”.

