Mo Yan: Conozca al Premio Nobel de Literatura que participará en la FIL 2019

Su pseudónimo, Mo Yan, significa “no hables” en memoria a su infancia en Giami (China) y a la revolución cultural maoísta. Esta fue la época de revalorización del pensamiento comunista, en la que sus padres le decían repetidas veces que no hablara para no decir nada incorrecto.

Mo Yan, que en realidad se llama Guan Moye, es el reconocido Premio Nobel de Literatura 2012 e invitado de honor de la Feria Internacional del Libro de Lima 2019.

DE HAMBRE Y SOLEDAD

Nació en 1955 en una familia de origen campesino, por lo que a los 12 años dejó la escuela y se dedicó a la agricultura, para luego trabajar en una fábrica. Luego, en 1976, se unió al Ejército Popular de la Liberación y fue ahí cuando comenzó a estudiar literatura.



En 1981 publicó su primer cuento en una revista literaria, "Lluvia en una noche de primavera". Pero el éxito llegó con sus novelas El rábano transparente y, sobre todo, S orgo rojo , obra por la que se le conoce.

Uno de sus libros más controversiales fue Grandes pechos amplias caderas (1996), donde se narra casi un siglo de la historia de China pero a través de los ojos de una mujer. El libro fue prohibido por las autoridades de Pekín.

El entorno rural en el que nació influyó en su literatura. Hambre y soledad son dos de sus musas, como él mismo confesó en uno de sus libros de cuentos Shifu. Mo Yan escribió “evidentemente la experiencia de pasar hambre no puede por sí misma transformar a uno en escritor, pero cuando me convertí en uno tenía una comprensión más profunda de la vida gracias a ello. (…). El éxito, los ideales, la carrera laboral o el amor no valen nada con el estómago vacío”.

En 2008, en una entrevista para el diario El País, declaró que “quizá dentro de cien años” sería posible que un autor chino obtenga el Premio Nobel de Literatura. Pero cuatro años más tarde fue galardonado con uno. La Academia Sueca reconoció al autor porque "combina los cuentos populares, la historia y la contemporaneidad con un realismo alucinante".

En más de una entrevista, inclusive durante su discurso para el Nobel, Mo Yan ha reconocido su enorme gratitud hacia los escritores William Faulkner (1897 – 1962) y Gabriel García Márquez (1927 – 2014), en quienes se ha inspirado para el proceso de creación del distrito Dongbei de Gaomi (China) en sus obras.

El autor estará presente este martes 30 y miércoles 31 en la Feria Internacional del Libro de Lima 2019. El primer día será en el conversatorio “El humor y el poder” junto a Marco Martos y Patricia Castro. A las 8 p.m. en el auditorio Blanca Varela. Y el segundo, en una firma de autógrafos, a las 6 p.m.

Datos:

- La FIL 2019 se realiza en el Parque Próceres de la Independencia (Av. Salaverry, cuadra 17, Jesús María). Va hasta el 4 de agosto.

- Entrada general a S/7. Horario: de 11 a.m. a 10 p.m.