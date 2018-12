Misticismo amazónico: Conoce el templo arqueológico de Montegrande en esta exposición

El templo arqueológico de Montegrande, en Jaén , fue elegido como uno de los diez mejores descubrimientos arqueológicos del mundo, en el Foro de Arqueología de Shanghai realizado en China, en 2013.

Esta arquitectura monumental de carácter público-religioso expresa una compleja forma en espiral donde parecen converger el inicio y el fin de la vida. Es el símbolo místico de la búsqueda del alma. Al centro, estaría sepultada la tumba del personaje de la más alta jerarquía religiosa, acompañada de las evidencias del cacao más antiguo del mundo.

El hallazgo fue encabezado por el arqueólogo cajamarquino Quirino Olivera y es parte de la muestra Montegrande y la Cultura Marañón, en el C.C. Inca Garcilaso, documentada con fotografías de Heinz Plenge y Yutaka Yoshii.

HACE SEIS MIL AÑOS

Se dice que la Amazonía estuvo habitada por tribus dedicadas a la caza, pesca y recolección. ¿Las razones? Las principales serían la pobreza de los suelos y la densa vegetación, lo que impidió el desarrollo de sociedades complejas.

Sin embargo, gracias al trabajo de Olivera, entre 2010 y 2018, se deja constancia de la existencia de una nueva cultura precolombina, que se desarrolló en la cuenca del río Marañón, hace 6,000 años, que es conocida hoy como la cultura Marañón.

“Se muestra los hallazgos de una cultura, llamada por mi equipo Marañón, que no se conocía y que es un indicio de que en la Amazonía también existían culturas desarrolladas, pero que por lo complejo del terreno, no se conocieron antes”, explica. He ahí la razón para no perderse la muestra.