Después de tres años regresa a Perú el cantante lírico Iván Ayón-Rivas, un tenor que a temprana edad se está ganando un espacio en el mundo de la ópera y cosecha grandes reconocimientos por su invaluable talento.

Este joven piurano de 28 años, que canta en escenarios importantes del mundo regresa a su tierra natal para dar un concierto este viernes 25 en la Huaca Pucllana, de Miraflores.

Estará acompañado de una orquesta conformada por artistas nacionales, bajo la dirección del maestro Matteo Pagliari, un destacado músico italiano graduado en el Conservatorio “Boito”.

Iván Ayón, en entrevista con Perú21, cuenta lo entusiasmado que se encuentra en estos días. Él reside en Italia, pero nunca olvida su país, menos su Piura querida.

Su retorno le ha generado sentimientos encontrados. El calor de su tierra, el cariño y reconocimiento de su gente lo reconforta. Este reencuentro lo remonta a sus inicios y recuerda con satisfacción el camino de sacrificios que ha tenido que transitar para llegar hasta donde está.

“Es muy satisfactorio tener estos reconocimientos a mi edad y no esperar los 80 años para recibirlos. Tengo el honor que el esfuerzo y el trabajo que hice sea reconocido en mi país. Estoy muy contento. Agradezco a Dios y mi familia por estos logros. Y quisiera ayudar a jóvenes a desarrollar su talento”, señaló el tenor, que espera en algún momento compartir escenario con el reconocido Juan Diego Flórez.

Historia

Ayón es hijo único y nació en una familia de músicos. Su padre es mariachi, por lo que, desde los cuatro años, comenzó a aprender canciones mexicanas y a los siete años ya trabajaba en la banda con él.

Tras terminar el colegio, e incentivado por su madre para no seguir una difícil carrera musical, Iván comenzó a estudiar administración de empresas en la Universidad de Piura, que luego cambió por marketing en la ESAN. Sin embargo, la música lo llamaba.

Un día tomó valor y le dijo a su padre que quería seguir en la música. Gracias a las cualidades que habían observado en él, su familia le aconsejó que se inclinara por el canto lírico.

Se preparó con la maestra María Eloísa Aguirre para ingresar al conservatorio (hoy Universidad Nacional de Música), quien lo impulsó a ingresar al mundo de la ópera y lo acompañó en sus primeras audiciones.

En el 2013, Iván ganó el Concurso de Canto Lírico de Radio Filarmonía y luego de eso, a los tempranos 20 años, partió a Italia a buscar su destino.

Viajó sin saber el idioma ni conocer a nadie. Solo tenía la recomendación de su maestra, quien es amiga de Isabel Pinedo, una peruana casada con el reconocido barítono Roberto Servile.

“Llegué a un país extraño. Me alquilé un cuartito y cantaba como mariachi para pagarlo. Las dificultades las dejaba fuera de casa, solo pensaba en el estudio”, narra Ayón. “Servile se convirtió en mi maestro y no solo me ayudó en mi formación, sino que me prestaba dinero si me faltaba y a veces comía ahí en su casa. Si no fuera por ellos, y otros amigos, no hubiera llegado hasta donde estoy”, agrega.

Su maestro se convirtió pronto en su agente y, en el 2014, Iván debutó en Ludwigshafen (Alemania) con la Orquesta Filarmónica del Teatro Alla Scala de Milán (Italia), en un concierto benéfico del tenor peruano Juan Diego Flórez.

Carrera

Iván es imparable. La pandemia solo lo retuvo cuatro meses y luego continuó sus presentaciones en los más importantes escenarios internacionales. Realiza hasta 12 producciones al año y por cada una de ellas presenta de tres a 10 funciones, que lo llevan por diferentes países de Asia y casi toda Europa.

El año pasado fue galardonado con tres premios en el concurso internacional de canto lírico “Operalia 2021″: Voz masculina de ópera, el premio “Plácido Domingo” de zarzuela y el premio de la audiencia Rolex, entregados por el mismo Domingo. En esa ocasión Iván interpretó un extracto de la ópera “Il Corsario”, del italiano Giuseppe Verdi.

El tenor peruano se siente honrado por recibir premios internacionales, pero dice que los reconocimientos en su país le generan una especial satisfacción y este miércoles será distinguido como profesor honorario en la Universidad Nacional de Música.

El sábado viajará a Piura para recibir las llaves de la ciudad y una condecoración de la Universidad de Piura antes de su regreso a Italia el próximo sábado para sus próximas presentaciones en el Teatro de Venecia y, posteriormente, brindar un concierto en Praga (República de Checa).

Cuando Iván canta transmite emociones, eriza la piel y conmueve hasta el más duro corazón.

Reconocimientos

En el 2015 ganó el premio Luciano Pavarotti del Concurso Internacional de Canto “Premio Etta e Paolo Limiti” (Italia)

En 2019 ganó el Concurso de Canto Tenor Viñas (España)

