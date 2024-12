Minerva Izaguirre: "Nueva York es el laboratorio del diseño, la meca de la innovación”

Graduada como arquitecta de una prestigiosa universidad limeña, dos empresas fundadas, una apretada agenda de diversos proyectos encaminados con firmas importantes y un perfil altamente demandado en el mercado, Minerva Izaguirre tenía a sus treintas todo lo que un profesional peruano ansía precisamente tras salir de la universidad. ¿Qué finalmente la movió para dejar su zona de confort en Lima y viajar para empezar desde cero?

Han pasado cinco años desde que Minerva se mudó a Nueva York, un lugar adonde nunca había ido antes. Durante este tiempo, no solo ha terminado una maestría en Diseño de Estrategias en Parsons, también ha trabajado en proyectos con grandes multinacionales, como Coca-Cola o Converse. Además, ha iniciado una segunda maestría.

No hace falta preguntarle si fue la decisión correcta. La sonrisa con la cual nos responde a esta entrevista lo dice todo.

¿Por qué elegir Nueva York?

Estoy aquí desde el 2019 trabajando en el sector de la innovación, haciéndome un camino. En Perú me gradué de arquitecta y al poco tiempo fundé una empresa. Empecé con proyectos residenciales, pero luego me moví al área comercial. Alcancé una cartera de clientes importantes, combinando la generación de espacios con innovación y estrategia. Después de todo ese camino recorrido, me pregunté: “¿Cómo hago para seguir creciendo?”. Buscaba no solo diseñar espacios físicos, sino también usar la tecnología e ideas de negocios. Es ahí donde decido venir a Nueva York para estudiar en Parsons, una de las universidades más prestigiosas de diseño en el mundo, y aprender todo desde el lado estratégico, tecnológico y empresarial.

¿Cómo describirías la ciudad?

He podido conocer su energía y diversidad. Es un lugar que me impulsa a buscar oportunidades, a tener retos constantes tanto en la parte personal como profesional. Y, si bien, en un primer momento vine por dos años para hacer la maestría, luego decidí quedarme. En el camino conocí a varias personas, entre profesores, compañeros de diferentes lugares y carreras, todos muy ilusionados con el área de innovación.

Quedarse implicaba también desprenderse de cosas en Lima.

Pensé mucho en eso. Yo había dejado mis dos empresas en Lima, las cuales seguían funcionando. Hice una introspección y hablé con mi socia, y le dije que quería vender mi parte. Lo entendió. Entonces, emprendí este camino nuevo y gratificante. Nueva York es el laboratorio de diseño para cualquier profesional. Es una ciudad cargada de oportunidades y donde se crean cosas de impacto global, algo así como la meca de la innovación, del diseño de estrategias.

¿Cómo se visualiza ese impacto global?

Por ejemplo, tuve un proyecto de Converse en el que diseñamos estrategias sostenibles para la marca, productos o servicios que se ataran a la sostenibilidad. Y esas estrategias iban a ser replicadas en África, Europa, en todo EE.UU. y el mundo. Entonces, me decía: “Puedo diseñar estrategias de negocios y servicios que tengan un impacto social, sostenible, pero también global”. Todo eso me dio ganas de seguir creciendo. Ahora estoy trabajando con un banco muy grande aquí en EE.UU. y creamos experiencias que se expanden a nivel global.

¿Cómo definirías el diseño de estrategias?

Se centra en crear soluciones funcionales, pero también que resuelvan problemas estratégicos de negocios, tanto para el negocio en sí mismo como para los usuarios. Nosotros utilizamos mucho el design thinking, que es esencialmente utilizar el pensamiento de diseño y ponerlo al servicio del negocio. Entonces, bajo esa mirada, buscamos cómo solucionar problemas analizando las necesidades de los usuarios y los objetivos de los clientes. Yo desarrollo experiencias, servicios, productos que conectan al negocio con el consumidor.

¿Es un sector poco explorado aún en Lima?

Cada vez veo más interés y aplicación de todas estas herramientas de diseño para los negocios. Veo que hay laboratorios de innovación, sobre todo en bancos. Poco a poco el Perú está creciendo y poniéndose a la par de la industria americana. En nuestro país hay un montón de oportunidades de innovación, desafíos y oportunidades para mejorar, además de capital humano. En los últimos años, Latinoamérica es la región que más ha crecido en términos de innovación.

¿Qué le recomendarías a un estudiante que quiere especializarse en Diseño de Estrategias?

En Perú hay muchas escuelas que integran el desing thinking en sus currículas. También hay plataformas educativas online donde puedes aprender sobre service design o experience design. Lo que más me ha ayudado a mí es haber conectado con profesionales con distintos backgrounds, pero que finalmente buscan lo mismo. Recomendaría explorar esos espacios de aprendizaje y, si es posible, viajar. El camino de un migrante no es fácil, pero es enriquecedor; me ha permitido poder posicionarme como profesional, además de trabajar con empresas y clientes increíbles.

¿La IA cómo entra en tu sector?

Utilizamos la IA para crear productividad, investigación, el análisis de oportunidades estratégicas o la integración rápida. Es una herramienta que usamos y recomendamos usar a nuestros clientes. También, en caso de que no haya data real, usamos data sintética creada por IA. ChatGPT es la que más se utiliza, también Dall-E para crear conceptos, o Miro.

Autoficha

“Soy Minerva Izaguirre, tengo 35 años y soy diseñadora estratégica. Soy una persona perseverante, creativa e innovadora. Siempre vuelvo al libro This is Service Desing Doing, que tiene herramientas o frameworks para comenzar como diseñador estratégico”.

“Vine a NY en 2019 para hacer una maestría en Diseño Estratégico en Parsons. Trabajé primero en la consultora Propelland y ahora en Method. Gracias a ello, he hecho proyectos con marcas como Sprite, Converse, Bank of the West, New York Life, entre otras”.

“Mi sueño es volver al Perú para tener proyectos y aplicar todo lo aprendido aquí al mercado de allá. Sería muy especial para mí. Por ahora, quiero seguir creciendo y trabajando con más clientes internacionales. El camino de un migrante es seguir con los retos y desafíos, y siempre seguir creciendo”.

