Mimy Succar: “Cuando la música está en la sangre, es una cosa increíble”

Mimy Succar Tayrako tiene una sonrisa que nunca la dejará pasar desapercibida. Bien se podría decir que es la alegría hecha persona. De mirada pícara, movimientos acelerados, oídos afinados y una voz portentosa, resulta encantadora al primer segundo de conocerla. Su esposo la llama “tesoro”, sus hijos aseguran que no hay nadie como ella. Y todos tienen razón: Mimy es la felicidad. Y su sonrisa es tan poderosa que se replica en el rostro de sus tres hijos, incluido el segundo, Tony Succar.

Y Mimy también es música. A veces un vals, otras veces un festejo, casi siempre una salsa. Así ha sido y así lo será. De joven jugando con sus primas a ser una estrella, más adelante buscando ser una Gloria Estefan o Celia Cruz o ahora, que ha ingresado a un torbellino de sueños cumplidos. En tan solo seis meses y a sus 62 años, su vida ha dado un giro de ciento ochenta grados: ha entrado en los corazones de medio Perú, acaba de sacar su primer sencillo y será el jurado del reality Perú tiene talento. Todo sin perder la sonrisa.





-Mimy, ¿estás viviendo un sueño?

Sí. Nunca me imaginé llegar a donde estoy ahora, a estas alturas de mi vida, a esta edad. Estoy muy contenta con la oportunidad que me brinda mi país.





-Usted es una artista desde hace mucho. ¿Cuándo inicia esta nueva etapa?

Con la sorpresa que le preparamos a Tony en La Voz Senior, el año pasado, donde llego para cantar “Quimbara”. Era curioso porque al resto de los miembros del jurado ya les habían dado sus sorpresas y solo faltaba darle a Tony. Yo vivo en Miami; entonces tenía que viajar a Lima. Y así lo hice. Yo con Tony he trabajado mucho en conciertos, pero cuando tu estás trabajando, no te das cuenta mucho de lo que estás haciendo en el escenario. Fue allí que Tony recién me ve cantando y dice que tengo proyección, se quedó completamente admirado. Es que yo cuando subo al escenario y cojo el micrófono, me transformo.

¿Fue tu presentación al país?

Sí, la producción de Latina se quedó maravillada, preguntó de dónde había salido esa chinita (risas). Luego ya viene la grabación de mi primer videoclip con mis hijos y la propuesta para ser jurado del programa. Dicen que yo tengo algo que logra traspasar las cámaras.





-¿Dónde nace esa pasión por la música?

Desde muy chiquita. Con mis primas siempre jugábamos a cantar y en todas las actuaciones del colegio yo siempre estaba ahí. Ya luego cuando fui creciendo, cantaba para la colonia japonesa. Así me inicié, cantando música japonesa. Luego en 1979 participé como candidata al Miss Nikkei Internacional en Brasil. En la competencia canté con uno de los artistas invitados, Jair Rodrígues.

Su esposo Antonio Succar es músico. ¿Por ahí nació el interés por él?

Sí, me enamoré porque tocaba el piano. Lo había conocido en una fiesta, pero le di un número equivocado. Pero él era muy cercano a un amigo de la infancia y le dice que me quiere conocer. Ya luego este amigo me cuenta que Antonio era pianista y cuando me dijo eso, le dije que venga inmediatamente. De frente lo pusimos al piano. Cuando lo escuché, dije ‘este se queda’ (risas). Cuando la música está en la sangre, es una cosa increíble.





-¿Cómo fue salir del Perú y llegar a Miami para trabajar?

Lo hacemos en el año 1989 porque mi esposo trabajaba en el banco y la situación estaba difícil. En ese entonces teníamos dos hijos. Imagínate que con su sueldo solo alcanzaba para el colegio de la mayor. Nos tuvimos que ir a la casa de mi mamá porque no nos alcanzaba para poner un plato de comida en la casa. Entonces mi suegra nos habla de la posibilidad de viajar a EE.UU. Viajamos todos.





-Llegan en ese año y al siguiente ya tenían una banda.

Empezamos a tocar a los seis meses de haber llegado. Mi esposo se compró su pianito y tocaba solo en un restaurante. Un día me dijo que lo acompañara y el dueño del local estuvo feliz de que yo vaya.

-La música no era un pasatiempo, era un ingreso económico.

Sí, por eso no podíamos dejarlo. Si no iba yo, los clientes no querían contratar. Tocamos en matrimonios, cumpleaños, para la comunidad peruana. Nunca falté, ni embarazada.





-¿Cómo cae en la cuenta del talento de Tony para la música?

Los niños nacieron en un ambiente musical. La orquesta ensayaba en el garaje de la casa y Tony siempre nos veía. A los tres años le tenía que dar una lata para que “ensaye” con nosotros. Uno de los músicos un día me dice: ‘Ese niño ha nacido para la música; cuando esté más grandecito, va a ser un gran músico’. A medida que creció le compré su cajón y ya siempre ensayaba con nosotros. Lo puse en una escuela de música.





-Buscó su profesionalización.

No quería que solo toque al oído. El talento lo tenía que juntar con el estudio. Siempre lo apoyamos en eso. Kenyi, mi tercer hijo, también tiene un talento increíble y también ingresó a esa escuela. Ahora es DJ.





-¿Siente que dejó sus sueños por los de sus hijos?

(Silencio). Sí. Yo era cantante y tenía el sueño de poder grabar, crecer como artista. Quería ser como Gloria Stefan, Celia Cruz o Eva Ayllón, pero ya de ahí con los niños todo fue más difícil. Por aquellos años mi esposo siempre buscaba a un productor, compositor y les decía ‘mi esposa tiene talento, ella puede ser más’, pero, bueno, nunca se dio la oportunidad. Me dediqué a mis hijos. Dejé a un ladito mi carrera. Mi sueño de tener un disco lo dejé para más adelante.





-Pero lo consiguió a los 62 años, lanzando su primer sencillo “No me acostumbro”.

Muy pocos han tenido esa bendición. Yo he podido trabajar mi primera producción con mis hijos.





-Tony es percusionista, productor, compositor, arreglista. Ganador de dos Grammys. ¿Cuál es el secreto para tener un hijo exitoso?

Siempre les digo a los padres que cuando vean algún talento de sus hijos, los apoyen, denles todas las facilidades. Yo les decía a mis hijos ‘lo que ustedes decidan ser tienen que hacerlo bien’. Y así lo hicieron.









ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

“Soy Mimi Succar Tayrako, nací en Lima, pero tengo ascendencia japonesa. Viví en Chosica con mis papás y mis tres hermanos. Canto desde muy joven. Me casé con Antonio Succar y junto con mi familia viajé a Miami en 1989 por cuestiones económicas”.





“En 1990 formamos una orquesta con mi esposo. Se llamó primero Mimy Succar y Mixtura, pero cuando Tony ingresó a la universidad, me dijo que quería tener una banda de jazz y música latina. Le dijimos que mejor se quede con la banda que teníamos. Así se quedó como Tony Succar y Mixtura”.





“Seré miembro del jurado del programa Perú tiene talento. Me acompañan Gianella Neyra, Ricardo Morán y Renzo Schuller, mientras la conducción está a cargo de Mathias Brivio. Se estrena el sábado 29 después de la final de Yo Soy Grandes Batallas Internacional. Seré una jurado natural, como soy siempre”.





ESTE VIDEO TE PUEDE INTERESAR

Fiscalía Anticorrupción ya tiene en sus manos las evidencias contra el exsecretario de Palacio. Además, daño por el derrame de petróleo supera el millón 700 mil metros cuadrados. Hay más de 20 playas afectadas. También, Gallardo ofrece espectáculo de insubordinación frente al ministro del Interior. Y, el lunes comienza la vacunación de niños de 5 a 11 años.