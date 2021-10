En 2019 fue la ‘Brasileña’ de Pantaleón y las visitadoras: El musical, el último espectáculo del que fue parte antes de la pandemia. En ese momento le pregunté cómo esperaba que sea la Milett del futuro. “Me va a sorprender”, respondió. Hoy es Cossette, la estrella de Pandemonium, un cabaret que tiene de comedia, vaudeville y la sensualidad de un club nocturno, donde ella encabeza un elenco de bailarines, acróbatas de pole dancing, equilibristas, contorsionistas y actos aéreos. “Sí me sorprende la Milett del futuro. Me sorprende que le encanta hacer cosas nuevas, y quiere más”, dice.

Los ensayos del día anterior fueron hasta las 11 de la noche. Es miércoles, mediodía y viste buzo gris, polera del mismo color y lentes negros; es el día del estreno de Pandemonium, su regreso presencial a los escenarios en medio de la pandemia; puesta en escena que va hasta este domingo, en la Cúpula de las Artes del Jockey; se ingresa por la puerta 7 de la Av. Manuel Olguín. Las entradas en Teleticket.com.pe, desde 35 soles.

Su madre estudió canto, Comunicaciones, Arquitectura de Interiores, Derecho, Psicología y fue capitán del Ejército. ¿Por qué no se dedicó al canto? “En esa época era un poco más difícil, porque las carreras, los títulos eran mucho más importantes que las pasiones”, me dice la hija. Milett intentó estudiar Negocios Internacionales; luego de tres meses, concluyó que no era para ella. Trató con Diseño de Interiores; seis meses después, lo dejó. “¿Por qué no tomo las riendas de lo que me gusta?”, se preguntó la Milett Figueroa del pasado.

-¿Cómo están los ánimos en este regreso?

Emocionada. Llena de felicidad. Hemos tenido pocos ensayos, pero se ha hecho un gran equipo. Por primera vez haré cosas de altura, porque así lo pide mi personaje. Voy a cantar más arriba de los tres metros, en un aro, suspendida; yo misma me pongo mi línea de vida, yo misma me trepo ahí (ríe).

-¿No hay temor a las alturas?

Le tienes miedo a algo, pero cuando lo haces, te das cuenta de que era un simple miedo que pasó por ahí.

-¿Eres atrevida o, más bien, le sueles tener cierta distancia a algunos retos?

No tengo miedos. Vivo tranquila, feliz. Eso sí, soy bastante curiosa, me gusta aprender cosas nuevas, me gusta crear.

-¿Tuviste dudas para entrar al mundo del espectáculo?

Me sentí más cómoda en la actuación, desarrollándome como artista, capacitándome, entrenándome; creo que es un mundo muy bonito. Lo que sí hay son nervios antes del estreno; los nervios del respeto al público, de todo lo que nos hemos esforzado porque las cosas salgan perfectas. Canto, bailo, actúo, hago algo de comedia, circo, magia.

-¿Ya te sientes preparada para esa versatilidad? ¿O en qué etapa sientes que estás?

Me entreno para eso. Este tiempo de reinventarse me ha resultado fabuloso para reactualizarme. Tomé clases de piano. Siempre me gusta ir retándome.

-Antes de la pandemia estuviste en Pantaleón y las visitadoras. ¿Qué aprendizaje te dejó ese espectáculo que te puso en una vitrina diferente?

Fue hermoso. El personaje me enseñó la sencillez de una mujer que ha pasado por muchas cosas fuertes y no se da por vencida. Cada personaje te escoge y te enseña muchas cosas.

-En Pandemonium también personificas a una mujer que no se da por vencida.

También es una mujer que le encanta bailar, cantar y actuar. Es una performer del siglo XIX. Pero viene de una familia conservadora, católica, y se escapa de su casa todas las noches para ir al teatro.

-¿Has tenido que escaparte para acceder a este mundo?

Mi familia siempre me apoyó en mis decisiones. Siempre he cantado, bailado y actuado.

-Pero empezaste por el lado más mediático, aquel que te expone más y que puede estigmatizarte.

Cuando llegué de Arequipa a los 15 años, me metí a estudiar actuación. Luego me llamaron para un casting en el Canal 9; quedé seleccionada como modelo. Luego cambió el formato y se convirtió en Combate, hice otro casting, lo pasé, estuve en Combate, pero yo quería irme más por la actuación.

-Pero en los reality se puede ganar fama más rápido y tal vez hasta se gana más dinero.

Lo hacía más que todo para pagarme la carrera de actuación. Estoy acostumbrada a trabajar y estudiar. Con ese dinero podía meterme a cursos de actuación, baile y canto. Así fue que me llamaron de Al fondo hay sitio, luego de Esto es guerra, adonde entré porque me ayudaba muchísimo económicamente, y ahí fue que me hice conocida. Pero elegí dirigir mi mundo, más que al espectáculo, al arte; es donde sentía que llamaba más la atención de mi curiosidad.

-¿Es difícil romper el prejuicio que quizás se generó cuando te hiciste popular?

Es la percepción de cada uno. Siempre haré lo que llame mi atención, lo que alimente mi espíritu, mi alma.

-Tu padre falleció cuando tenías 10 años. Me dices que vives con tu madre. ¿Ella qué te dice de lo que vas logrando?

Está muy feliz. Pero nunca me dice que todo está lindo. También me da sus críticas. Ella estudió cantó en el Conservatorio.

-Debe ser rigurosa con el canto.

Solo quiere que disfrute lo que estoy haciendo, sin tener que demostrarle nada a nadie.

-¿Qué tienes de ella?

La fortaleza, la seguridad. Me gusta trabajar bastante. Estoy acostumbrada a exigirme muchísimo.

-¿Eres perfeccionista?

Se podría decir que sí. Pero estoy tratando de relajarme (ríe).

-¿Qué debes mejorar?

Soy bastante impaciente, soy hiperactiva. Me gusta que las cosas salgan bien y rápido. Pero tengo que disfrutar más el proceso.

-¿Eres quien esperabas ser?

Hoy en día sí me siento orgullosa de lo que soy.

AUTOFICHA:

- “Soy María Milett Figueroa Valcárcel. Mi abuela se llamaba María Maruja, mi hermana es María Martha. Las tres somos Marías. Nací en Lima, pero viví en Arequipa desde los 6 años hasta los 15 años. Viví allá porque mi mamá trabajaba en el Ejército, era capitán, asimilada”.

- “Toda mi familia viene de artistas: poetas, Theodoro Valcárcel fue director de la Orquesta Sinfónica de la Católica. Me gusta leer poesía, pero no la escribo. Dejamos Arequipa porque le pedí a mi mamá que quería ser artista; quería llegar a Lima para estudiar”.

- “A los 14 años salí en la portada de una revista en Arequipa; fue la primera vez que hice una sesión de fotos. Ahora estoy grabando unos capítulos para la serie La Academia de América, que ya está en programación. También busco sonidos interesantes para tal vez poder compartir lo que escribo”.

