Desde muy niña, Milena Warthon siempre quiso ser una estrella de música pop. Hoy ha encontrado una forma de cumplir su sueño, pero a su manera. Con 21 años, la joven lidera un proyecto musical que fusiona música pop y andina. Con un mensaje real, la cantante, de raíces andinas, quiere que todas las niñas sepan que pueden cumplir sus sueños siendo ellas mismas.

¿Cuándo y cómo fue tu primer contacto con la música?

Siempre me ha gustado cantar y expresarme. Mis papás me contaron, porque yo no lo recuerdo, que de muy pequeña vivía obsesionada con la canción que se cantan en los cumpleaños y la repetía todo el día. Desde niña, he sido una marea de expresiones. Luego encontré que mi forma ideal de comunicación era la música. Mi sueño era ser artista y cantante, porque era lo que veía en la televisión. Me creía una superestrella en mi imaginación. Todo empezó cuando, a los ocho años, participé de un concurso de talentos en el colegio y canté por primera vez en público. Me di cuenta que las personas disfrutaban de lo que antes hacía sola en mi cuarto. Canté una canción de la película High School Musical, que se llama What I’ve Been Looking. Lo hice en español, porque no sabía inglés. Luego, cuando tenía 13 años, tomé clases de canto.

¿En tu familia también hay un gusto compartido por la música?

A mi abuelita le gustaba mucho cantar. Ella fue mi primer referente y cantaba muy bonito, pero nunca pudo cumplir su sueño de ser más que una cantante aficionada. Vivió conmigo siete años y, sin duda, fue una gran influencia. Recuerdo que le encantaba cantar boleros, rancheras y música de Áncash, de su tierra.

Cuando terminas la secundaria, ¿tenías pensado dedicarte a la música?

Mis papás nunca se opusieron a que estudiara música, como muchos otros casos. Salí del colegio a los 15 años y quería estudiar música e incluso ingresé a una facultad. Pero tuve una charla sobre la carrera y salí traumada. Recuerdo que el expositor criticó duramente a los cantantes pop. A mí me encanta la música pop y sentí que tal vez no encajaría. Decidí postular a Comunicación, porque según mi tesis vocacional, esa era mi otra opción. Al final ingresé y decidí estudiar eso.

¿Cómo es que vuelves a reconectarte con la música y decides dedicarte de lleno a ella?

Fue cuando tenía 18 años. Siempre había tenido clases de canto particulares, luego empecé a tomar clases grupales y conocí a personas que también les gustaba la música. Un amigo me comentó que había grabado el cover de una canción con video y todo. Eso me sorprendió, porque no sabía que cualquiera podía grabar canciones. Les comenté a mis papás y decidieron apoyarme. Nos contactamos con un productor y grabé mi primera canción. Era un sueño que cumplí. Ahí me di cuenta que ese era el camino y que era lo mío. Le fue bien al video, para ser yo alguien desconocida. Mis papás y yo nos reunimos con el productor y mi couch vocal, y decidimos que era momento de meterme de lleno a la música. Comencé a grabar más covers y luego nació el proyecto musical de pop andino.

¿Qué es el pop andino y cómo surgió la idea de empezar este proyecto musical?

El pop andino es un término que creé para darle nombre a la fusión entre la música pop y andina. Mis referentes musicales siempre habían sido estrellas de pop. Yo quería ser una y encontré una manera de vivir ese sueño, pero a mi manera y conforme a mi realidad. Mi papá es de Apurímac y mi mamá de Áncash, y el proyecto me ha servido para revalorar mis raíces andinas y reconectarme con esa parte mía que sentía me faltaba. Hoy casi cuatros año después de haber iniciado todo esto, ese es mi propósito, mi valor como artista. Me ha permitido transmitir un mensaje mucho más real.

¿Qué tan importante es no olvidar de dónde venimos?

Mis padres me han mantenido, indirectamente, muy conectada a mis orígenes. Mi casa está llena de adornos y decoración andina. Soy limeña, he nacido y crecido aquí, pero el bagaje cultural que tengo es gracias a mi familia. Con sus historias, recuerdos y las canciones que escuchaban. Mis papás han sembrado en mí un poco de ellos.

¿Cuál fue la primera canción de este proyecto de pop andino?

La primera prueba del concepto fue en la televisión, en el programa Los cuatro finalistas. Canté Tú me pides que te olvide, que es una canción interpretada por Max Castro. Probé con una versión combinada con reggae. Eso me dio un empujoncito para seguir adelante con el proyecto. Me sentí muy cómoda, porque podía ser yo misma. Seguí haciendo covers fusión y compartiendo todos los resultados en redes sociales. Luego comencé a componer mis propias canciones y, con ello, el proyecto ha ido creciendo muchísimo.

¿Qué tanto afectó la pandemia a tu proyecto?

Afectó a toda la industria en general. A todos nos chocó. A finales de 2019, el proyecto estaba en alza. La ilusión era tocar más con la banda y hacer más conciertos, pero la pandemia lo cambió todo. Felizmente pude aprovechar otras plataformas para salir adelante y no quedarme estancada. Tiktok me ayudó bastante. En julio, mis canciones se hicieron virales y esto ayudó a que el proyecto se visibilice más. El objetivo siempre ha sido difundir y visibilizar mi música. Algunas personas piensan que solo soy tiktoker, pero no es así.

¿Cuál crees que es el aporte de tu proyecto?

Siento una responsabilidad muy grande. Muchas niñas me dicen que soy su ejemplo a seguir o que me admiran. Es como un sueño. Me mandan fotos vestidas como yo. Siento que estoy representando a muchas pequeñas que antes no tenían una artista con quien identificarse, que sea igual a ellas. Cuando era niña, yo quería ser una estrella pop, pero ninguna era como yo. Quiero que todas las niñas que escuchen mi música sepan que pueden ser estrellas siendo ellas mismas.

AUTOFICHA:

-“Mi nombre es Milena Victoria Warthon Tamaríz. Tengo 21 años y nací en Lima. Mi papá es de Apurímac y mi mamá de Áncash. He vivido la mitad de mi vida en San Juan de Lurigancho y la otra mitad en Surco. Estoy por terminar la carrera de Comunicación en la Universidad de Lima. Me atrasé un poquito por un tema de tiempos, me faltan solo tres cursos del último ciclo”.

-“Además de cantar, me gusta mucho bailar y pintar. Me encantan las películas y series históricas. Mis artistas favoritos son Harry Styles, por la banda One Direction, y Selena Quintanilla. Escucho música muy variada, no me quedo con un solo género”.

-“Últimamente, en mi tiempo libre duermo mucho (risas), porque mi vida está a mil por hora. También disfruto estar con mis amigos, hablar con ellos y pasar momentos juntos”.

