Mila Pavia: "Mi tesis en San Marcos fue sobre el fenómeno de la salsa"

Terminaba de cantar a las 6 de la mañana y tenía clases dos horas después. Así vivió su época universitaria desde las aulas de Comunicación Social en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cantando y estudiando.

MIRA: Ricardo Morán: "El gran chef es un programa educativo"

De madre arquitecta y padre administrador, es la cuarta de siete hermanos, todos ellos con carreras convencionales, menos los dos últimos. Ambos, músicos de conservatorio. “Siento que los ayudé, porque les abrí el paso: ‘familia, se puede vivir de la música’”, dice sobre la inspiración que fue (y es) para ellos.

Mila Pavia hoy es la voz femenina de la popular orquesta de salsa Bembé. Llegó en julio del año pasado tras la salida de Maria Grazia Polanco.

Pero me dice que de niña no hablaba. “Literal”, asegura. Estaba en su mundo, uno de videoclips, películas, quizás cantando, tal vez actuando, siempre en su imaginación. Hoy su mundo es el canto y espera que, algún día, también lo sea la actuación.

MIRA: Leo Dan: El adiós de una leyenda

Con Bembé tocan casi toda la semana: de miércoles a domingo. ¿Te costó adaptarte a ese ritmo?

En realidad, vengo trabajando así desde antes. He estado trabajando en orquestas de música internacional, donde los shows son de cinco horas y a veces eran dos shows seguidos; o sea, 10 horas.

¿Pero en Bembé no sientes que tienes un mayor protagonismo y responsabilidad?

Sí y siento que siempre tengo que estar superactiva, sonriente, haciendo el show.

Imagen

¿Cómo fue tu ingreso a Bembé?

Me hicieron la propuesta y la pensé bastante, porque estaba próxima a sacar temas propios. Pero era una gran oportunidad porque Bembé tiene mucho nombre, mucha exposición y me está ayudando a pulirme un montón, porque cuando uno está enfocado en lo suyo piensa que lo está haciendo totalmente bien, pero en realidad cuando entré a Bembé me di cuenta de que hay muchas cosas que todavía me faltan y que estoy empezando a pulir.

¿Qué te faltaba?

Baile, tal vez un poco más de conexión. Son escenarios más grandes. Es un público diferente, más masivo. El dominio y práctica de eso es diferente. Y siento que me he soltado muchísimo más, me siento más segura. Al inicio me sentía como chiquita, porque sentía el peso y lo sentía en la gente, que está muy atenta y pendiente de lo que haces. Hay que saber dominar eso y controlar mis emociones frente a ello. Incluso, hace unos días, antes de subir al escenario alguien dijo “Maria Grazia” y yo estaba saliendo a cantar. Pero es parte de… Entonces, tengo que saber entender eso: Tranquilos, sé que la extrañan, no se preocupen, haré lo mejor que puedo. Y no debo achicarme por eso.

Además, con Maria Grazia tienes una buena relación, ¿no?

Sí, claro. Incluso, Maria también me habló de esta oportunidad en Bembé. “Me gustaría que lo consideraras porque me parece bonito tu perfil”, me dijo.

Imagen

¿El mundo de la salsa es muy exigente?

Hay mucha competencia dentro de la salsa, porque hay muchos grupos.

Y hay bastantes figuras femeninas. Un boom de voces femeninas en la salsa.

Y creo que ese boom de chicas en la salsa seguirá.

¿Cómo entender ese fenómeno?

Porque tenemos muchas escuelas de salsa, orquestas que te enseñan mucho. Es inevitable que las personas que han estado trabajando dentro, luego se conviertan en solistas. En las orquestas se aprende muchísimo.

Imagen

Cuando empezaste, hace ocho años, ¿tenías algún referente de voz femenina en la salsa?

Empecé cantando con Caramelo Picante, donde estaba Cielo Torres. Y en ese momento, Daniela Darcourt y Yahaira Plasencia estaban en Son Tentación. Y ahí empecé a conocer las orquestas que había. En ese tiempo yo estaba en la universidad y me llamó mucho la atención todo eso, y mi tesis que hice en la universidad era sobre cómo veía que empezaba el fenómeno de la salsa, pensaba que sería algo grande. La tesis era “El fenómeno de la salsa y su crecimiento situado en Lima”. La hice, fue parte del curso de tesis y con eso me gradué.

¿Por qué crees que las mujeres han pegado tanto en la salsa?

Es inevitable que una mujer destaque. La mujer no solo jala miradas, también te manda un mensaje, y no solamente a los hombres, sino también a las mujeres, que se sienten representadas.

Imagen

¿Qué crees que provocó que más chicas quieran ser cantantes de salsa?

Yo creo que un factor clave fue cuando apareció el reality La Banda. Ahí se hicieron notar más orquestas. Llamó mucho la atención ver a mujeres en un grupo, como fue el caso de Son Tentación. Todas llamaron la atención y eso fue un boom hasta ahora. A partir de eso se comienza a ver más mujeres cantantes empoderadas.

De las chicas que más han crecido, ¿hoy con quién te identificas?

Difícil pregunta. En cuestión de forma de cantar, me gusta mucho lo que hace Daniela (Darcourt); en cuestiones de cómo empatiza con la gente, me gusta Maria Grazia (Polanco), porque conecta muy bonito con la gente; y en cuestiones de baile, me encantaría ser como Yahaira (Plasencia).

¿Todo eso se reúne en ti?

Ojalá, quisiera (risas).

Ahora, a la movida salsera se le critica que solo hacen covers y con eso alcanzan popularidad. ¿Qué responder?

Creo que eso se hace también porque a veces el público peruano se rehúsa a escuchar cosas nuevas; o por lo menos, dentro de este género que es tan popular. Se compara mucho. Entonces, para comenzar es más fácil mostrar algo que el público ya conoce. Enamorarlo primero y después mostrar lo propio.

¿Ser sanmarquina te da una fortaleza distinta?

Indudablemente. El sanmarquino tiene carácter, reclama, somos guerreros, nos gusta que todo sea justo, estamos informados siempre.

¿Cuál es la clave para que una chica se pare en un escenario?

Seguridad. Puedes sentirte incómoda con lo que sea, pero mientras estés parada con mucha seguridad, nadie lo notará.

Para una chica debe ser más difícil pararse en un escenario por todo a lo que está expuesta.

Sí. Pero mientras estés segura de que haces las cosas bien, todo fluirá, disfrutarás y harás que la gente disfrute.

Ahora que estás más expuesta, te deben haber llegado propuestas para ingresar a algún reality o protagonizar escándalos para ser famosa. ¿Pasa?

En algún momento me lo han propuesto. Pero no va con mi estilo de vida. Me sentiría incómoda, se notaría.

¿Te interesa la fama?

Lo que me importa de ser cantante es enviar un mensaje bonito.

Imagen

Autoficha:

-“Soy Milagros Gabriela Pavia Melgar. Tengo 30 años. Nací en Lima. Por el lado de mi mamá tengo familia que es de Huancayo; y por mi papá, de Ayacucho. Somos siete hermanos: cinco hombres y dos mujeres. También llevé clases de actuación”.

-“Me encanta la actuación. Yo hacía teatro musical. Y postulé a la Ensad porque amo actuar. Es mi forma de expresar, porque de niña yo no hablaba; de golpe, empecé a hablar en la secundaria gracias a una amiga, y nadie me paró”.

-“Para este 2025 quiero ponerle todo el punche con Bembé, que nos vaya superbién, que podamos salir en todos lados, llegar a todos los corazones. Se viene un lanzamiento en la voz de Gustavo Afanador, de la canción ‘Siempre seré’”.

Aprovecha la NUEVA EXPERIENCIA, recibe por correo y por Whatsapp nuestro periódico digital enriquecido. Perú21 ePaper.

¡Ahora disponible en Yape! Búscanos en YAPE Promos.

Video recomendado: