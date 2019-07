Las mil y una noches de Sebastián Solari

Sebastián Solari siempre busca crear con sus manos. El artista plástico de 46 años recibió hace años un obsequio especial. Un amigo suyo le regaló un papel de texturas finas, “de calidad”, como lo recuerda ahora. Él, un creador sumergido en la pintura y escultura desde hace dos décadas, reconoció el gesto y guardó el regalo, aguardando la hora perfecta para usarlo.

Y el momento no demoró. Pronto Sebastián decidió trasladar las imágenes que recorrían su cabeza y plasmarlas en ese papel. Cogió sus lapiceros y dio vida a Las mil y una noches, una obra de dos volúmenes que reflexiona en torno a la violencia y la sociedad.

Cada libro contiene cuatro historietas.



HISTORIAS DE PROTESTA

“Un mal día llegó la guerra a la ciudad”, dice un hombre sentado en silla de ruedas en la primera página de Las mil y una noches. “Sí, ese soy yo”, responde Sebastián sobre aquel dibujo. El artista, quien sufrió un accidente hace 20 años que lo dejó con una discapacidad física, es la voz que narra las historias en esta obra. “Son historietas de la vida diaria. Uno tiene la necesidad de evidenciar esta realidad, que está un poco acelerada. Cuando creas algo, lo que haces es compartir esa experiencia”, señala el artista.

Sus trazos muestran a personajes extraños que conviven con la discriminación, la guerra, lo absurdo, la desolación y resignación. Sus escenas en blanco y negro son también parajes fascinantes, divertidos y grotescos.

Ilustraciones en Las mil y una noches. (Sebastián Solari)

“Una persona que leyó los libros estaba un poco confusa con el hecho de que haya escrito lisuras y me lo hizo saber. No me acuerdo qué contesté, pero sí me parece que hay todavía una censura, una práctica de entender todo de forma superficial”, cuenta Sebastián para luego exclamar: “¡Esas lisuras no son gratuitas!”.

Como aquellos cuentos medievales árabes, Las mil y una noches de Sebastián desbordan fantasía, pero también son una invitación a adentrarse en historias singulares de personajes que desde el primer segundo nos invitan a un ejercicio que cada vez nos cuesta más: cuestionarnos.

Sebastián Sebastián inició su aventura en las artes plásticas hace veinte años. (José Rojas/GEC)

DATO

-Puede adquirirla en tienda Artesanías Las Pallas (Barranco).

- El primer volumen de ' Las mil y una noches' fue publicado en 2017, mientras que el segundo en 2018.